Мировые цены на нефть продолжили снижение четвертый торговый день подряд

Tекст: Мария Иванова

Цена июльских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.25 опускалась на 0,51%, до 64,11 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,56%, до 60,86 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что за три предыдущих торговых дня Brent подешевела на 1,68%, а WTI – на 2,17%.

Снижению цен способствовали новости относительно возможного увеличения добычи нефти со стороны стран ОПЕК+. «Все больше внимания уделяется ОПЕК+ и предстоящим решениям по уровню добычи в июле», – цитирует Bloomberg главe отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона.

Накануне агентство со ссылкой на делегатов сообщило, что восемь стран ОПЕК+ (Россия, Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман) рассматривают возможность увеличения добычи на 411 тыс. баррелей в сутки в июле, однако окончательное соглашение еще не достигнуто.