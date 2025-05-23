Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.0 комментариев
Цены на нефть продолжили снижение
Мировые цены на нефть продолжили снижение четвертый торговый день подряд
Мировые цены на нефть в пятницу продолжили снижаться четвертую торговую сессию подряд.
Цена июльских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.25 опускалась на 0,51%, до 64,11 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,56%, до 60,86 доллара, передает РИА «Новости».
Отметим, что за три предыдущих торговых дня Brent подешевела на 1,68%, а WTI – на 2,17%.
Снижению цен способствовали новости относительно возможного увеличения добычи нефти со стороны стран ОПЕК+. «Все больше внимания уделяется ОПЕК+ и предстоящим решениям по уровню добычи в июле», – цитирует Bloomberg главe отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона.
Накануне агентство со ссылкой на делегатов сообщило, что восемь стран ОПЕК+ (Россия, Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман) рассматривают возможность увеличения добычи на 411 тыс. баррелей в сутки в июле, однако окончательное соглашение еще не достигнуто.