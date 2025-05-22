Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.0 комментариев
ПВО отразила атаку трех летевших на Москву дронов ВСУ
Собянин сообщил об отражении атаки еще трех БПЛА на Москву
Силами ПВО на подлете к Москве уничтожены еще три дрона, на месте падения их обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Система противовоздушной обороны Минобороны успешно отразила атаку ещё трёх беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы, сообщается в Telegram-канале Собянина.
Мэр Москвы сообщил, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. По данным мэра, все необходимые меры по обеспечению безопасности граждан принимаются.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за два дня город атаковали более 50 дронов.
В четверг утром системы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших в направлении Москвы.
До этого силы ПВО также сбили два беспилотника на подлете к столице.
Представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что атаки украинских беспилотников по территории России продолжаются при науськивании западных стран.