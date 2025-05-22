В МИД не захотели видеть подпись Зеленского под меморандумом России и Украины

Tекст: Антон Антонов

«Важно то, чья подпись (на документах), потому что сейчас нынешний их «руководитель» уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю. Соответственно, могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом», – приводит слова Мусихина ТАСС.

По его словам, только человек, наделенный «мандатом народа», может подписывать такие соглашения, «иначе будут проблемы». Мусихин подчеркнул, что Владимир Зеленский не может выступать подписантом подобного документа. «Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя», – сказал он.

Как заявил дипломат, «сейчас идет речь о каких-то внутренних требованиях украинской конституции», глава парламента Украины юридически может получить полномочия для подписания документа, но внутри самой Украины это может вызвать возражения.

Мусихин указал, что меморандуму, который обсуждали Россия и США, необходим «правильный подписант» с украинской стороны. В завершение он отметил, что этот вопрос остается актуальным и при обсуждении подписанта документов по урегулированию в целом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва придает ключевое значение тому, кто со стороны Киева поставит подпись под возможными договоренностями. Политолог Дмитрий Журавлев пояснил, что подпись, которую поставит Украина, не должна быть дезавуирована.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. В соответствии с ч. 1 ст. 103 Конституции Украины срок полномочий президента – пять лет. Он истек 21 мая 2024 года.