Спасатели стран СНГ начали крупные учения в Ногинске

Tекст: Дмитрий Зубарев

Совместные учения специалистов корпуса спасателей стран СНГ стартовали на полигоне Ногинского спасательного центра, передает ТАСС. Более ста представителей МЧС России, Азербайджана, Белоруссии и Киргизии, включая кинологов, химиков, водолазов и медицинский персонал, принимают участие в практических действиях. От российской стороны задействованы сотрудники Ногинского спасцентра и отряда «Центроспас».

Согласно легенде учений, в Алтайском крае произошло сильное землетрясение, приведшее к разрушениям в городе с населением 100 тыс. человек. Обрушились жилые дома, офисные здания и химическое предприятие, под завалами оказались люди, нарушены коммуникации и транспорт.

«Сотрудникам экстренных служб предстоит найти и спасти пострадавших, а их сотни, если не тысячи», – сообщили в МЧС. Для поиска и спасения задействованы кинологические расчеты и беспилотные летательные аппараты. Медицинский персонал оказывает помощь извлеченным из-под завалов.

Учения продлятся до 23 мая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группа российских спасателей отправилась в Мьянму для помощи в ликвидации последствий землетрясения. МЧС России обследовало 63 объекта в пострадавших районах страны. Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3455 человек.