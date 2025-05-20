СМИ сообщили о почти 5 млн выплате семье Эшли Бэббит

США решили выплатить семье Эшли Бэббит компенсацию за гибель в Капитолии

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, администрация США выплатит почти 5 млн долларов семье ветерана ВВС Эшли Бэббит, убитой полицией во время штурма Капитолия 6 января 2021 года. Газета The Washington Post отмечает, что средства пойдут на урегулирование иска, поданного родственниками Бэббит в начале 2024 года, в котором они требовали 30 млн долларов.

По данным источников издания, около трети полученной суммы будет направлено на оплату услуг адвокатов. Эшли Бэббит была смертельно ранена при попытке пройти в вестибюль палаты представителей, когда сторонники Трампа ворвались в Конгресс, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов выборов.

Во время событий 6 января 2021 года полиция застрелила Бэббит, а также были зафиксированы еще несколько смертей по медицинским причинам. Позже сотрудник полиции также скончался после столкновений. Трамп летом 2021 года заявлял: «Полиция Капитолия не должна была применять огнестрельное оружие в ходе протестов», считая убийство Бэббит неоправданным. В августе 2021 года полиция Капитолия оправдала действия полицейского, застрелившего ее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющий обязанности главы ФБР Брайан Дрискол не поддержал инициативу минюста США об увольнении агентов, связанных с делом о штурме Капитолия.

Первые осужденные участники штурма, братья Эндрю и Мэттью Валентин, вышли на свободу после указа президента США Дональда Трампа о помиловании 1,5 тыс. человек. В Индиане полицейский застрелил Мэтью Шаттла, которого также помиловал Дональд Трамп после штурма Капитолия.