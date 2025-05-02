Лукашенко заявил о праве белорусов выбрать символ Победы

Путин на марафоне общества «Знание» рассказал о важности исторической памяти

Путин на марафоне общества «Знание» заявил об интернационале победителей

«Мы слышим, и я иногда слышу от зарубежных коллег, даже тех, которые, мягко говоря, не симпатизируют тому, что мы делаем, защищая свои интересы. Они говорят: «Да, конечно, Советский Союз и советские люди так пострадали. Конечно, вы имеете право думать о защите своих интересов и обеспечении безопасности сегодня и на длительную историческую перспективу». Это имеет значение в практическом плане», – цитирует Путина РИА «Новости».

В среду глава российского государства посетил Музей Победы на Поклонной горе в Москве, где проходил марафон «Знание. Первые», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На встрече с участниками марафона Путин заявил, что России нужны сторонники в Европе и США, которые образовали бы свой «интернационал победителей».

«Я бы говорил и о поколении победителей, и об интернационале победителей... Сегодня нам такой интернационал нужен. Нужно работать с людьми, которые и в Европе, и в Северной Америке думают так же, как мы. Таких много», – заявил президент. При этом, по его мнению, основой Победы стали подвиги народа СССР.

Глава государства добавил, что россияне, «будучи русскими, татарами, евреями, мордвой, чеченцами, дагестанцами, должны прежде всего говорить об этом». «Почему кто-то из другого интернационала, коричневого интернационала, поддерживает неонацизм, в данном случае на Украине, и пытается у нас растворить память о подвигах нашего народа, о подвигах предков, дедов и прадедов? А потому, что это вычищение памяти исторической нас растворяет самих. От этого мы теряем свою идентичность, а значит внутреннюю собранность и силу, единство нашего народа», – подчеркнул Путин.

Глава государства сделал особый акцент на том, что у народа, у которого нет прошлого, нет и будущего. По его словам, эта попытка «растворить нас всех в каком-то аморфном состоянии» не случайна.

Путин также объяснил разницу между национализмом и патриотизмом, подчеркнув, что важно осознавать разницу между этими понятиями.

«Национализм – это первая стадия к нацизму, первый шаг, потому что национализм основан не просто на любви к представителям своего этноса, а на ненависти к другим. Патриотизм – совсем другое дело, любить свою Родину – не значит ненавидеть других, а национализм подпитывается именно этим, ненавистью к другим странам и другим народам», – указал Путин.

Во время общения с участниками марафона президент передал наилучшие пожелания активистам, которые занимаются защитой правды о Второй мировой войне в Европе.

Обращаясь к координатору международного движения «Бессмертный полк» в Испании Виктории Самойловой, президент указал на то, что даже в сегодняшний непростой момент есть люди, которые «имеют мужество заявить о своем отношении к происходящим событиям сегодня и, более того, дать оценку тому, что происходило в годы Второй мировой войны».

На встрече с участниками марафона «Знание. Первые» Владимир Путин также назвал День Победы триумфом советского и российского народа.

Накануне, выступая с обращением к участникам III Международного антифашистского конгресса, президент России отметил важность защиты исторической правды и противодействия неонацизму. Он также призвал дать отпор всем, кто сегодня пытается оправдывать преступления нацистов.