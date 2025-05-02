Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.5 комментариев
Лукашенко заявил о праве белорусов выбрать символ Победы
Жители Белоруссии вправе самостоятельно выбирать символ Победы, в республике не используют свастику, как на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным отметил, что акция «Беларусь помнит» схожа с российским «Бессмертным полком». Президент уточнил, что каждый сам решает, какие символы Победы использовать: «Кто несет, кто не несет – дело каждого», передает БелТА.
Лукашенко подчеркнул, что нынешний вариант символа был предложен молодежью и поддержан комсомольцами, и назвал его хорошим решением, отличающимся от украинских аналогов.
Республиканская акция «Беларусь помнит» проводится ежегодно, ее символом стала красно-зеленая лента с цветком яблони, а в шествии «Бессмертного полка» используется георгиевская ленточка.
«Свое должно быть какое-то отличие. Но не надо противопоставлять друг другу акции. Вместе давайте. А люди, пускай, определяются, как они», – заявил Лукашенко.
Глава Белоруссии также отметил, что в республике не практикуется ношение свастики, как на Украине.
Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем в проведении в Белоруссии как шествия «Бессмертного полка» с георгиевской лентой, так и акции «Беларусь помнит» с красно-зеленой ленточкой.
На двусторонней встрече с Владимиром Путиным в Волгограде отметил «неоднозначную» историю георгиевской ленты.