Историк разъяснил дискуссию Путина и Лукашенко о георгиевской ленточке

Историк Мясников объяснил дискуссию Путина и Лукашенко о георгиевской ленточке

Tекст: Вера Басилая

На двусторонней встрече президентов России и Белоруссии в Волгограде Александр Лукашенко заявил Владимиру Путину о «неоднозначной» истории георгиевской ленты. По его словам, в Белоруссии одни жители используют георгиевские ленточки, а другие – знак «Беларусь помнит». Владимир Путин отметил, что «догадывается, что это может быть», но заявил, что «символы могут быть разными, важнее то, что стоит за символами», передает ТАСС.

Историк и писатель Александр Мясников заявил, что георгиевская лента – традиционный символ российской истории и воинской славы. По словам эксперта, этот символ возник еще во времена Анны Иоанновны, Елизаветы и Екатерины и стал неотъемлемой частью российской военной культуры.

Мясников отметил, что в Белоруссии, как и в других странах, лента иногда ассоциировалась с коллаборационистами, однако для советских солдат она стала знаком гвардейских частей и символом Победы.

«Для Красной армии, когда части стали получать эти знаки – гвардейские ленты, это было очень значимо, и поэтому я совершенно не удивляюсь, что эта ленточка стала в наше время символом Великой Победы в Отечественной войне и во Второй мировой», – заявил историк.

Он подчеркнул, что георгиевская лента всегда была принадлежностью элитных частей, а возвращение ее в Красную армию во время Великой Отечественной войны подчеркнуло преемственность традиций. После 1917 года ленту использовали белые части, а в годы войны оранжево-черные цвета вернулись в наградные системы, а знак Георгия был восстановлен только после 1991 года.

Мясников заключил, что лучшие традиции имперской армии были заимствованы Советской армией, несмотря на попытки их присвоения националистическими движениями и коллаборационистами.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане.

Лукашенко объявил о намерении лично присутствовать на параде в Москве, а также рассказал о своей традиции отмечать День Победы не только в Минске, но и в российской столице.