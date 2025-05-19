Началось народное голосование конкурса «Родная игрушка»

Tекст: Вера Басилая

Голосование по конкурсу «Родная игрушка» стартовало и продлится до 26 мая, передает РАПСИ. Оно проходит в мини-приложении ВКонтакте, где представлено 149 работ, отобранных экспертами из более чем 28 тыс. заявок со всех 89 регионов страны. Итоги голосования учтут при выборе полуфиналистов, которых объявят 1 июня, в День защиты детей.

Жители России могут выбрать лучшие проекты в пяти номинациях конкурса после ознакомления с информацией о каждой работе. Все представленные модели разрабатывались участниками на протяжении трех месяцев под руководством наставников.

Генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль отметил, что конкурс позволяет реализовать идеи, которые объединяют людей и поддерживают традиционные ценности. По его словам, «конкурс дал возможность тысячам людей по всей стране воплотить свои идеи, которые несут добро, созидательную силу, защищают и продвигают наши традиционные ценности».

В пресс-службе заявили, что до следующего этапа дойдут до 75 проектов, авторы которых смогут создать рабочие прототипы при поддержке партнеров. Жюри конкурса состоит из экспертов различных профильных сфер, включая психологов, воспитателей, технологов, маркетологов, представителей партнерских организаций, производителей и дистрибьюторов игрушек, а также общественников.

Финал конкурса пройдет в сентябре в формате фестиваля детских игр, где победителей в каждой номинации определят и запустят проекты в массовое производство.