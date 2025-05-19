Российские войска освободили Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Север» было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Пролетарского, Павловки, Атинского, Рыжевки, Садков и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Харьковском направлении было нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Бологовки и Волчанска.

Потери ВСУ при этом составили до 140 военнослужащих, танк, две бронемашины, пять орудий полевой артиллерии и станция РЭБ.

Между тем группировкой «Центр» было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии рядом с Разино, Красноармейском, Гродовкой, Новой Полтавкой, Миролюбовкой, Петровским, Новоэкономическим, Новосергеевкой, Ульяновкой и Коптево в ДНР, отчитались в Минобороны.

При этом потери противника составили до 455 военнослужащих, три пикапа, а также американские машина пехоты Bradley, два бронетранспортера М113 и бронемашина MaxxPro.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины у Купянска, Соболевки, Глущенково, Нового Мира, Новоосиново в Харьковской области, Редкодуба, Ямполя, Карповки, Кировска в ДНР и Новоегоровки в Луганской народной республике (ЛНР).

ВСУ при этом потеряли более 230 военнослужащих, две бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, станцию РЭБ «Кракен», а также склад с боеприпасами.

В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Часова Яра, Марково, Ступочек, Предтечино, Миньковки, Григоровки, Дылеевки и Верхнекаменского в ДНР.

Противник потерял свыше 210 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113 и два HMMWV. Уничтожены пять пикапов, артиллерийское орудие, три станции РЭБ и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии вблизи Новоукраинки, Новополя, Запорожья, Александрограда, Ялты, Зеленого Поля в ДНР, Гуляйполя и Червоного в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

ВСУ при этом потеряли более 150 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ около Блакитного, Новоандреевки, Павловки в Запорожской области и Отрадокаменки в Херсонской области. Были уничтожены до 30 военнослужащих, три склада с боеприпасами и материальными средствами, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне российские войска освободили Богатырь в ДНР. За день до этого они освободили Александрополь в ДНР, а до этого Вольное Поле в ДНР.