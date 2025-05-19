Запрос на консерватизм, как «идеологию здравого смысла», находит свое отражение в изменении политического ландшафта во многих странах. Консерватизм сегодня способен создать основу для эффективного международного взаимодействия.0 комментариев
Володин назвал Евросоюз «тюрьмой народов»
Володин назвал Евросоюз «тюрьмой народов» из-за ограничений на контакты с ОДКБ
Спикер Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин охарактеризовал Евросоюз как «тюрьму народов» за вводимые для европарламентариев ограничения.
Ограничения, вводимые Евросоюзом для европарламентариев на контакты с организациями, такими как ПА ОДКБ, стали поводом для резкой критики со стороны спикера Госдумы Вячеслава Володина, передает ТАСС.
Володин охарактеризовал Евросоюз как «тюрьму народов», отметив, что атмосфера и политика в организации кардинально изменились со времени ее создания.
По словам Володина, современные политики Евросоюза, опасаясь за свою власть, принимают меры, направленные на ограничение общения между депутатами и странами – участниками организации. Он подчеркнул, что Евросоюз и Европарламент «лишь подчеркивают свою слабость», запрещая диалог.
Володин отметил участие Милована Дрецуна, представителя Сербии, в заседании ПА ОДКБ, и поблагодарил его за преодоление трудностей ради участия. Председатель Госдумы подчеркнул, что ПА ОДКБ, в отличие от Евросоюза, открыта для обсуждения вопросов на принципах взаимного уважения, а решения принимаются только при единогласной поддержке.
В понедельник Вячеслав Володин провел заседание Совета ПА ОДКБ в Бишкеке.
Ранее евродепутат из Кипра Фидиас Панайоту сообщил, что группа из пяти депутатов Европарламента столкнулась с внутренним расследованием после визита в Москву на празднование 80-летия Победы.
В Госдуме осудили расследование Европарламентом этой поездки.