Володин назвал Евросоюз «тюрьмой народов» из-за ограничений на контакты с ОДКБ

Tекст: Вера Басилая

Ограничения, вводимые Евросоюзом для европарламентариев на контакты с организациями, такими как ПА ОДКБ, стали поводом для резкой критики со стороны спикера Госдумы Вячеслава Володина, передает ТАСС.

Володин охарактеризовал Евросоюз как «тюрьму народов», отметив, что атмосфера и политика в организации кардинально изменились со времени ее создания.

По словам Володина, современные политики Евросоюза, опасаясь за свою власть, принимают меры, направленные на ограничение общения между депутатами и странами – участниками организации. Он подчеркнул, что Евросоюз и Европарламент «лишь подчеркивают свою слабость», запрещая диалог.

Володин отметил участие Милована Дрецуна, представителя Сербии, в заседании ПА ОДКБ, и поблагодарил его за преодоление трудностей ради участия. Председатель Госдумы подчеркнул, что ПА ОДКБ, в отличие от Евросоюза, открыта для обсуждения вопросов на принципах взаимного уважения, а решения принимаются только при единогласной поддержке.

В понедельник Вячеслав Володин провел заседание Совета ПА ОДКБ в Бишкеке.

Ранее евродепутат из Кипра Фидиас Панайоту сообщил, что группа из пяти депутатов Европарламента столкнулась с внутренним расследованием после визита в Москву на празднование 80-летия Победы.

В Госдуме осудили расследование Европарламентом этой поездки.