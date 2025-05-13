Чемерис назвала расследование поездки евродепутатов двойными стандартами Европы

Tекст: Дарья Григоренко

Она подчеркнула, что Евросоюз часто громко заявляет о своих демократических принципах, однако на деле их нарушает. Чемерис отметила, что похожие попытки давления недавно проявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, когда пыталась указывать премьер-министру Словакии Роберту Фицо, посещать ли ему парад в Москве, передает РИА «Новости».

«Сомнительная ситуация для хваленой европейской демократии, о которой вечно трубит Евросоюз», – заявила Чемерис. По ее словам, европейские стандарты уже давно «трещат по швам» и стали заметны всем, как в сказке о голом короле. Депутат подчеркнула, что не стоит навязывать свою точку зрения России и другим государствам, поскольку люди ценят историческую справедливость и вклад СССР в победу во Второй мировой войне.

Чемерис выразила уверенность, что никакие «временщики из Евросоюза» не смогут победить настоящие ценности, которые всегда были важны для советских солдат и нынешних россиян.

Ранее евродепутат из Кипра Фидиаса Панайоту сообщил, что группа из пяти депутатов Европарламента, посетивших Москву на празднование 80-летия Победы, столкнулась с внутренним расследованием из-за заявления о несогласии с политикой ЕС в отношении России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пятеро депутатов Европарламента из четырех стран планировали посетить Москву в День Победы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.

Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас отметила, что участие в праздновании 9 Мая в Москве встретит сопротивление ЕС, особенно со стороны стран – кандидатов на вступление в союз, которым рекомендовано избегать подобных визитов.