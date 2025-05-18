Женщина после сорока – это не компромисс. Это выбор в пользу глубины. В пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У нее другая энергия – спокойная, принимающая.2 комментария
Пять крупных пожаров локализовали на 83 тыс. гектаров в Забайкалье
Пожарные Забайкалья справились с пятью очагами возгорания, общая площадь которых достигла 83 тысяч гектаров, при этом продолжается тушение оставшихся пожаров.
Пять крупных лесных пожаров общей площадью 83 тысячи гектаров были локализованы в Забайкальском крае, передает РИА «Новости». Очаги возгорания находились в Тунгокоченском, Чернышевском и Шилкинском округах региона.
На данный момент продолжается борьба с 26 лесными пожарами, которые действуют в Карымском, Тунгокоченском, Улетовском, Хилокском, Чернышевском и Читинском округах. В тушении задействовано более 1,7 тысячи лесных пожарных и используется свыше двухсот единиц техники.
Власти региона отмечают, что работы по локализации и тушению пожаров ведутся в круглосуточном режиме, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня и минимизировать ущерб природе и населенным пунктам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Забайкальском крае предотвратили 24 угрозы населенным пунктам из-за пожаров. МЧС выявило 36 виновников ландшафтных пожаров в регионе. В ведомстве заявили об увеличении площади лесных пожаров в Забайкалье.