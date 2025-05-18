Пять крупных пожаров локализовали на 83 тыс. гектаров в Забайкалье

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пять крупных лесных пожаров общей площадью 83 тысячи гектаров были локализованы в Забайкальском крае, передает РИА «Новости». Очаги возгорания находились в Тунгокоченском, Чернышевском и Шилкинском округах региона.

На данный момент продолжается борьба с 26 лесными пожарами, которые действуют в Карымском, Тунгокоченском, Улетовском, Хилокском, Чернышевском и Читинском округах. В тушении задействовано более 1,7 тысячи лесных пожарных и используется свыше двухсот единиц техники.

Власти региона отмечают, что работы по локализации и тушению пожаров ведутся в круглосуточном режиме, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня и минимизировать ущерб природе и населенным пунктам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Забайкальском крае предотвратили 24 угрозы населенным пунктам из-за пожаров. МЧС выявило 36 виновников ландшафтных пожаров в регионе. В ведомстве заявили об увеличении площади лесных пожаров в Забайкалье.