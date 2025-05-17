Французский политик Филиппо высмеял нелепую попытку Макрона поумничать

Политик Филиппо заявил об унижении Макрона во время встречи с Эрдоганом

Tекст: Ирма Каплан

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял неловкую попытку президента Франции Эммануэля Макрона при общении и рукопожатии с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите Европейского политического сообщества, о чем он сообщил в соцсети Х, приложив видео ситуации.

«Макрон пытался поумничать перед Эрдоганом, но оказался униженным! Эрдоган выдал ему Трампа, не отпуская его палец, а Макрон чувствует себя, как маленький мальчик перед камерами! Макрон – это просто катастрофа!» – подписал Филиппо ролик.

На видео президент Турции сидит за столом, когда к нему подходит Макрон и здоровается за руку, пытаясь продемонстрировать доминирование и кладя свою руку на руку Эрдогана, который сразу убирает руку и о чем-то беседует с Макроном, удерживая два пальца французского президента. Несколько секунд Эрдоган держал Макрона, не вставая с места и улыбаясь, после чего Эрдоган похлопал Макрона по руке, они обменялись фразами через переводчика и Макрон отошел от турецкого лидера.

Напомним, Макрон и Трамп породили ряд мемов* и юмористических высказываний о «доминирующем рукопожатии». К примеру, на встрече Трампа с Макроном и Владимиром Зеленским в декабре 2024 года во Франции американец пожимал руку Макрону в течение 29 секунд. До этого, в 2017 году, два политика поразили мир крепостью рукопожатия.

Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, синяк на обратной стороне ладони правой руки президента США, замеченный на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, появился из-за частых рукопожатий.