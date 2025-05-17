Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.6 комментариев
Французский политик Филиппо высмеял нелепую попытку Макрона поумничать
Политик Филиппо заявил об унижении Макрона во время встречи с Эрдоганом
Французский президент Эммануэль Макрон попал в неловкую ситуацию на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на встрече Европейского политического сообщества, когда попытался продемонстрировать психологическое превосходство, сообщил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял неловкую попытку президента Франции Эммануэля Макрона при общении и рукопожатии с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите Европейского политического сообщества, о чем он сообщил в соцсети Х, приложив видео ситуации.
«Макрон пытался поумничать перед Эрдоганом, но оказался униженным! Эрдоган выдал ему Трампа, не отпуская его палец, а Макрон чувствует себя, как маленький мальчик перед камерами! Макрон – это просто катастрофа!» – подписал Филиппо ролик.
На видео президент Турции сидит за столом, когда к нему подходит Макрон и здоровается за руку, пытаясь продемонстрировать доминирование и кладя свою руку на руку Эрдогана, который сразу убирает руку и о чем-то беседует с Макроном, удерживая два пальца французского президента. Несколько секунд Эрдоган держал Макрона, не вставая с места и улыбаясь, после чего Эрдоган похлопал Макрона по руке, они обменялись фразами через переводчика и Макрон отошел от турецкого лидера.
Напомним, Макрон и Трамп породили ряд мемов* и юмористических высказываний о «доминирующем рукопожатии». К примеру, на встрече Трампа с Макроном и Владимиром Зеленским в декабре 2024 года во Франции американец пожимал руку Макрону в течение 29 секунд. До этого, в 2017 году, два политика поразили мир крепостью рукопожатия.
Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, синяк на обратной стороне ладони правой руки президента США, замеченный на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, появился из-за частых рукопожатий.
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