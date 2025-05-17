Эрдоган поймал Макрона за руку и не отпускал десять секунд

Tекст: Вера Басилая

Турецкие СМИ и газета Yeni Safak обратили внимание на инцидент между президентами Франции и Турции, который произошел на саммите Европейского политического сообщества в Тиране, передает РИА «Новости». Эмманюэль Макрон подошел к сидящему за столом Реджепу Тайипу Эрдогану и положил свою руку на руку турецкого лидера.

Однако Эрдоган сразу убрал свою руку, но при этом удержал два пальца Макрона. Французский президент смог вытащить только один палец, а второй Эрдоган продолжал крепко держать около десяти секунд, улыбаясь и не вставая. После короткой беседы через переводчика турецкий лидер похлопал Макрона по руке, и тот отошел.

В СМИ и социальных сетях эпизод был воспринят как неудачная попытка Макрона психологически надавить на Эрдогана. В Yeni Safak инцидент охарактеризовали фразой: «Макрон ударился о скалу».

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Турция поддержит Европу в случае конфликта США и ЕС.

