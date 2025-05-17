Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Эрдоган поймал Макрона за руку
Эрдоган поймал Макрона за руку и не отпускал десять секунд
В ходе встречи в Тиране президент Франции Эмманюэль Макрон попытался оказать психологическое давление на Реджепа Эрдогана, однако турецкий лидер уверенно пресек этот жест, удержав его за палец около десяти секунд, сообщили турецкие СМИ.
Турецкие СМИ и газета Yeni Safak обратили внимание на инцидент между президентами Франции и Турции, который произошел на саммите Европейского политического сообщества в Тиране, передает РИА «Новости». Эмманюэль Макрон подошел к сидящему за столом Реджепу Тайипу Эрдогану и положил свою руку на руку турецкого лидера.
Однако Эрдоган сразу убрал свою руку, но при этом удержал два пальца Макрона. Французский президент смог вытащить только один палец, а второй Эрдоган продолжал крепко держать около десяти секунд, улыбаясь и не вставая. После короткой беседы через переводчика турецкий лидер похлопал Макрона по руке, и тот отошел.
В СМИ и социальных сетях эпизод был воспринят как неудачная попытка Макрона психологически надавить на Эрдогана. В Yeni Safak инцидент охарактеризовали фразой: «Макрон ударился о скалу».
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Турция поддержит Европу в случае конфликта США и ЕС.