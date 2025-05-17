ЦСКА потерял все шансы на чемпионство в РПЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

ЦСКА потерял математические шансы на чемпионство в Российской премьер-лиге по итогам сезона-2024/25, передает РИА «Новости». Лидер турнирной таблицы, «Краснодар», в 29-м туре на выезде одержал победу над «Оренбургом» со счетом 2:1. В составе гостей отличились Джон Кордоба и Лукас Оласа, у хозяев забил Брайан Мансилья.

Теперь «Краснодар» набрал 64 очка и стал недосягаем для московского ЦСКА, у которого осталось 55 баллов за два тура до окончания чемпионата. Петербургский «Зенит» с 60 очками сохраняет шансы на золото, ближайший матч у команды против «Ростова».

После этого тура «Краснодар» гарантировал себе как минимум серебряные медали. «Оренбург», проиграв, лишился возможности сохранить место в РПЛ, не имея шансов подняться выше пятнадцатой строчки. Ранее вылет из высшего дивизиона оформил «Факел».

Заключительный, 30-й тур РПЛ пройдет 24 мая, все встречи начнутся одновременно в 16:30 по московскому времени.

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