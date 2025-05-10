«Балтика» досрочно обеспечила возвращение в Российскую премьер-лигу

«Балтика» досрочно гарантировала выход в Российскую премьер-лигу после ничьей

Tекст: Мария Иванова

Футболисты калининградской «Балтики» сыграли вничью с новороссийским «Черноморцем» со счетом 0:0 в матче 32-го тура, передает ТАСС. Этот результат позволил «Балтике» досрочно гарантировать себе место в Мир – Российской премьер-лиге, так как команда набрала 67 очков и не может опуститься ниже второго места.

Московское «Торпедо» и «Черноморец» имеют по 58 очков, но по дополнительным показателям не смогут обойти «Балтику» за оставшиеся три тура. Клуб возвращается в высший дивизион спустя всего один сезон после вылета. Сейчас команду тренирует Андрей Талалаев.

В прошлом сезоне «Балтика» впервые с 1998 года выступала в высшей лиге и заняла пятнадцатое место, а также дошла до суперфинала Кубка России, где уступила «Зениту» со счетом 1:2. Помимо «Торпедо» и «Черноморца», на прямое повышение в классе претендуют «Сочи», «Урал» и «СКА-Хабаровск».

Напомним, 4 мая московский «Спартак» сыграл вничью с «Факелом» в Воронеже и потерял шансы догнать «Краснодар» в чемпионате России.

Место проведения финального матча Кубка России по футболу определили – встреча пройдет 1 июня на стадионе «Лужники».