Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
«Балтика» досрочно обеспечила возвращение в Российскую премьер-лигу
«Балтика» досрочно гарантировала выход в Российскую премьер-лигу после ничьей
Калининградский футбольный клуб добился выхода в РПЛ за три тура до окончания сезона благодаря ничейному результату с «Черноморцем».
Футболисты калининградской «Балтики» сыграли вничью с новороссийским «Черноморцем» со счетом 0:0 в матче 32-го тура, передает ТАСС. Этот результат позволил «Балтике» досрочно гарантировать себе место в Мир – Российской премьер-лиге, так как команда набрала 67 очков и не может опуститься ниже второго места.
Московское «Торпедо» и «Черноморец» имеют по 58 очков, но по дополнительным показателям не смогут обойти «Балтику» за оставшиеся три тура. Клуб возвращается в высший дивизион спустя всего один сезон после вылета. Сейчас команду тренирует Андрей Талалаев.
В прошлом сезоне «Балтика» впервые с 1998 года выступала в высшей лиге и заняла пятнадцатое место, а также дошла до суперфинала Кубка России, где уступила «Зениту» со счетом 1:2. Помимо «Торпедо» и «Черноморца», на прямое повышение в классе претендуют «Сочи», «Урал» и «СКА-Хабаровск».
Напомним, 4 мая московский «Спартак» сыграл вничью с «Факелом» в Воронеже и потерял шансы догнать «Краснодар» в чемпионате России.
Место проведения финального матча Кубка России по футболу определили – встреча пройдет 1 июня на стадионе «Лужники».