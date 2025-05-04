«Спартак» сыграл вничью с «Факелом» и лишился шансов на победу в РПЛ

«Спартак» потерял шансы на титул в РПЛ после ничьей с «Факелом»

Tекст: Мария Иванова

Московский «Спартак» сыграл вничью 0:0 с воронежским «Факелом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги, сообщает ТАСС. Встреча прошла в Воронеже на стадионе «Факел» при 9745 зрителях.

Уже на 25-й минуте «Спартак» остался вдесятером – защитник Руслан Литвинов получил красную карточку и был удален с поля.

Команда из Москвы после этой ничьей лишилась математических шансов на чемпионство, набрав 51 очко в 27 играх. Лидирующий «Краснодар» имеет 61 очко, а вторым идет «Зенит» с 54 очками после 26 матчей. В воскресенье он сыграет с «Пари Нижний Новгород». Место в воротах «Спартака» занял Илья Помазун – это его второй матч за клуб, в то время как основной голкипер Александр Максименко не смог принять участие из-за травмы.

В нынешнем сезоне «Факел» замыкает турнирную таблицу с 16 очками, команда не выигрывала в РПЛ уже 15 матчей подряд, из которых шесть завершились вничью и девять – поражением. В следующем туре 11 мая «Факел» сыграет с московским «Локомотивом» дома, а «Спартак» встретится с «Динамо» на выезде.

Первую встречу этих команд в пятом туре сезона «Спартак» выиграл со счетом 3:0. Тогда матч перенесли в Москву из-за ограничений на массовые мероприятия в Воронежской области.

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