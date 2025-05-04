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    Современная «Нормандия – Неман» привела Францию в ярость
    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша
    Мирошник назвал публикацию Ермака «звериной истерикой»
    FT: Киев может вновь начать наступление на территории России
    Путин объяснил, почему спецоперация не началась в 2014 году
    Министр обороны Индии отказался ехать вместо Моди на парад в Москву
    Путин поделился размышлениями о будущем преемнике
    Французы возмутились отсутствием России на годовщине Победы
    Путин сделал предупреждение по-немецки, чтобы его услышали
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России использовать переход мира от баланса сил к балансу угроз

    Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.

    4 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

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    4 мая 2025, 16:21 • Новости дня

    «Спартак» сыграл вничью с «Факелом» и лишился шансов на победу в РПЛ

    «Спартак» потерял шансы на титул в РПЛ после ничьей с «Факелом»

    Tекст: Мария Иванова

    Московский «Спартак» сыграл вничью 0:0 с «Факелом» в Воронеже и потерял математические шансы догнать лидирующий «Краснодар» в чемпионате России.

    Московский «Спартак» сыграл вничью 0:0 с воронежским «Факелом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги, сообщает ТАСС. Встреча прошла в Воронеже на стадионе «Факел» при 9745 зрителях.

    Уже на 25-й минуте «Спартак» остался вдесятером – защитник Руслан Литвинов получил красную карточку и был удален с поля.

    Команда из Москвы после этой ничьей лишилась математических шансов на чемпионство, набрав 51 очко в 27 играх. Лидирующий «Краснодар» имеет 61 очко, а вторым идет «Зенит» с 54 очками после 26 матчей. В воскресенье он сыграет с «Пари Нижний Новгород». Место в воротах «Спартака» занял Илья Помазун – это его второй матч за клуб, в то время как основной голкипер Александр Максименко не смог принять участие из-за травмы.

    В нынешнем сезоне «Факел» замыкает турнирную таблицу с 16 очками, команда не выигрывала в РПЛ уже 15 матчей подряд, из которых шесть завершились вничью и девять – поражением. В следующем туре 11 мая «Факел» сыграет с московским «Локомотивом» дома, а «Спартак» встретится с «Динамо» на выезде.

    Первую встречу этих команд в пятом туре сезона «Спартак» выиграл со счетом 3:0. Тогда матч перенесли в Москву из-за ограничений на массовые мероприятия в Воронежской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Артем Дзюба установил новый рекорд среди российских футболистов, забив свой 240-й мяч в профессиональной карьере.

    А 19 апреля стало известно, что во время встречи с «Акроном» дисквалифицированный помощник главного тренера московского «Спартака» управлял действиями команды, используя радиосвязь.

    3 мая 2025, 17:41 • Новости дня
    Названа причина резкого недомогания Вучича

    Врач сообщил о резком повышении давления у Вучича во время визита в США

    Названа причина резкого недомогания Вучича
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сербии Александр Вучич в ближайшее время не сможет в полной мере приступить к своим рабочим обязанностям, причиной недомогания в США стало резкое повышение кровяного давления, заявил кардиолог Военно-медицинской академии Драган Динчич.

    Президент Сербии Александр Вучич находится в стабильном и удовлетворительном состоянии после медицинского обследования в Военно-медицинской академии Белграда, передает ТАСС.

    Кардиолог Драган Динчич сообщил журналистам, что Вучич сможет покинуть медицинское учреждение в течение часа, однако в ближайшие несколько дней не сможет полностью вернуться к исполнению своих обязанностей.

    По словам Динчича, в США президент Сербии почувствовал сильную, но кратковременную боль в груди, после чего ему была назначена интенсивная терапия. Прибывшие американские медики зафиксировали у главы государства давление 165 на 98 миллиметров ртутного столба. Врач подчеркнул, что до начала лечения давление было еще выше.

    После возвращения в Белград и госпитализации в ВМА жалоб у Вучича не было, а его самочувствие улучшилось. Проведенный консилиум врачей подтвердил, что его текущее состояние стабильное и не вызывает опасений.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован в Военно-медицинскую академию Белграда после ухудшения самочувствия во время визита в Соединенные Штаты.

    Вучич прервал официальный визит в США и вернулся на родину по состоянию здоровья.

    До этого Вучич подчеркивал, что не собирается отменять поездку в Россию на 9 Мая, если не возникнет непредвиденных обстоятельств или существенной угрозы для Сербии.

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    3 мая 2025, 18:43 • Новости дня
    Словацкий депутат подтвердил поездку Фицо на День Победы в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо продолжает готовиться к поездке в Москву на празднование Дня Победы, несмотря на отмены ряда рабочих мероприятий, сообщил депутат парламента Словакии Ян Рихтер.

    Депутат от партии Фицо Ян Рихтер, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о частых отменах мероприятий в рабочем графике премьер-министра в последние дни, заявил, что лидер Словакии поедет в Москву, визит он не отменял, передает РИА «Новости».

    Депутат добавил, что на отмену некоторых запланированных ранее мероприятий могли повлиять объективные причины, в том числе состояние здоровья Фицо после перенесенных операций.

    По словам Рихтера, отмена отдельных встреч не означает, что глава правительства не способен исполнять свои обязанности. Он подчеркнул, что слухи о серьезном ухудшении состояния Фицо не соответствуют действительности.

    Ранее СМИ сообщали. что премьер-министр Словакии Роберт Фицо отменил несколько рабочих мероприятий без объяснения причин.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    4 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    Мирошник назвал публикацию Ермака «звериной истерикой»

    Мирошник назвал изображение горящего Кремля проявлением «звериной истерикой» Ермака

    Мирошник назвал публикацию Ермака «звериной истерикой»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Мария Иванова

    Дипломат Родион Мирошник подверг резкой критике изображение с Владимиром Зеленским на фоне пылающего Кремля, опубликованное главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком в соцсетях.

    Публикация главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с изображением горящего Кремля вызвала резкую реакцию российского МИД. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал этот пост «звериной истерикой» и усомнился в миролюбии ближайшего окружения Зеленского.

    «Мирный настрой зашкаливает, желание урегулировать конфликт мирным способом не знает границ! Еще нужны доказательства просто звериной истерики самого ближайшего окружения Зеленского?!» – прокомментировал Мирошник в своем Telegram-канале.

    Ранее Ермак опубликовал картинку, на которой Владимир Зеленский стоит над горящим Кремлем. Этот пост также обсуждается в украинских и российских социальных сетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский отклонил предложение президента России Владимира Путина объявить перемирие с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы, вместо этого предложив 30-дневное прекращение огня на условиях США, кроме того он пригрозил иностранным лидерам, которые готовятся посетить Москву 9 мая.

    Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин обвинил Зеленского в шантаже и терроризме после отказа от перемирия в праздничные дни.

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    3 мая 2025, 21:16 • Новости дня
    В Волгоградской области показали гигантскую воронку на пляже

    Tекст: Вера Басилая

    На пляже Краснослободска местные жители заметили засняли образовавшуюся на пляже гигантскую воронку, куда с берега устремилась вода из Волги.

    Жители Краснослободска стали очевидцами образования гигантской воронки на пляже у берега Волги, в которую устремился мощный поток воды. На опубликованных кадрах видно, как вода из реки непрерывно затекает в песчаную яму, образуя завораживающее и одновременно пугающее зрелище, передает издание «Новости Волгограда».

    По словам очевидцев, причиной необычного явления стал разлив Волги, вызванный сбросами воды Волжской ГЭС. В результате вода размыла насыпанный песчаный вал, который ранее защищал береговую линию, и начала образовываться воронка. При этом официальных комментариев властей пока не поступало.

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    4 мая 2025, 09:51 • Новости дня
    FT: Киев может вновь начать наступление на территории России
    FT: Киев может вновь начать наступление на территории России
    @ Юрий Конопатов/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные страны могут поддержать соглашение по СВО, не признавая новые российские территории, что даст Украине возможность возобновить боевые действия в будущем, сообщает британская газета Financial Times.

    Британское издание Financial Times отмечает, что странам Запада выгоднее заключить сделку с Россией по урегулированию ситуации на Украине без официального признания возвращенных в состав России территорий, особенно Крыма, передает Ura.Ru.

    Газета подчеркивает, что подобная позиция позволит Киеву в будущем попытаться вернуть утраченные земли военным или иным путем, если США не признают их переход к России. Автор статьи сравнивает возможное соглашение с перемирием в стиле корейской войны, когда конфликт формально не завершен, а сторонам лишь удается достигнуть временного прекращения огня.

    По мнению Financial Times, судьба будущих украинских территорий может зависеть от формулировок, которые окажутся в итоговом документе, если он будет подписан в ближайшие недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече по Украине в Лондоне участники договорились продолжить консультации по ситуации вокруг спецоперации на Украине, госсекретарь США Рубио предупредил о возможной смене приоритетов Вашингтона в украинском вопросе, а власти США выразили недовольство отказом Киева уступить некоторые территории России.

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    3 мая 2025, 22:56 • Новости дня
    Министр обороны Индии отказался ехать вместо Моди на парад в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Индии Раджнат Сингх не поедет в Москву на парад в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, страну может представить его заместитель Санджай Сет, сообщило издание India Today.

    Министр обороны Индии Раджнат Сингх не будет присутствовать на Параде Победы в Москве, сообщает издание Ura.Ru со ссылкой на India Today. Как уточняется, индийскую сторону, вероятнее всего, представит его заместитель Санджай Сет.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на День Победы и страна будет представлена на другом уровне.

    Планировалось, что делегацию Индии на торжествах по случаю Дня Победы в Москве возглавит министр обороны Раджнатх Сингх.

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    4 мая 2025, 13:06 • Новости дня
    Путин объяснил, почему спецоперация не началась в 2014 году

    Путин: Россия в 2014 году была не готова к фронтальному противостоянию с Западом

    Путин объяснил, почему спецоперация не началась в 2014 году
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» заявил, что в 2014 году Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

    «В 2014 году это было практически нереалистично. Страна не была готова к такому фронтальному противостоянию со всем коллективным Западом», – цитирует главу государства ТАСС.

    Путин отметил, что сейчас на Западе прямо признают институциональную конфронтацию с Россией. «Они же прямо говорят: «Мы находимся в состоянии институциональной войны с Россией». Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу. Но это требовало серьезного отношения к возможному развитию ситуации именно в таком плане», – подчеркнул он.

    Президент указал, что Россия не планировала развязывать войну, а искренне стремилась решить вопрос Донбасса мирным путем. «Хотелось верить [в исполнение Минских соглашений], потому что в таком состоянии находилась Россия», – пояснил глава государства.

    «Мы не могли не верить и не могли приступить к каким-то резким движениям, не проводя соответствующую работу в сфере безопасности, в сфере строительства вооруженных сил и в сфере экономики и финансов. Но мы специально не готовились к этому. Мы искренне стремились все-таки решить проблему Донбасса мирными средствами», – подчеркнул российский лидер, сделав акцент на том, что «оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе».

    Ранее Путин сообщил, что Россия не могла оставить крымчан и севастопольцев без поддержки в 2014 году, несмотря на понимание последствий в виде западных санкций.

    Кроме того, российский лидер заявил, что Россия доверяла обещаниям Запада по Минским соглашениям, однако партнеры «просто надули» российскую сторону, рассчитывая на затягивание времени.

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    3 мая 2025, 20:47 • Новости дня
    В Раде обвинили Зеленского в шантаже депутатов из-за сделки по недрам
    В Раде обвинили Зеленского в шантаже депутатов из-за сделки по недрам
    @ Пресс-служба офиса Владимира Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной рады Ирина Геращенко выступила с критикой инициативы Владимира Зеленского, призвавшего США лишать визы депутатов, которые не поддержат соглашение по недрам.

    Геращенко считает заявления Зеленского политическими угрозами законодательному органу и подчеркнула, что с Радой необходимо вести диалог, а не шантажировать ее, передает РИА «Новости».

    Также Геращенко обвинила Зеленского в незнании конституции Украины. По ее словам, 80-я статья документа гласит: народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Раде, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

    Ранее Зеленский отмечал, что в парламенте есть не только отдельные депутаты, но и целые партии, которые выступают против ратификации сделки по недрам с США. Он заявил, что США должны «просто отменить визы» всем этим парламентариям.

    Ранее правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о ратификации соглашения с США по природным ресурсам, рассчитывая на его быстрое одобрение. Соединенные Штаты и Киев ранее подписали сделку, предусматривающую совместное управление природными ресурсами Украины.

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    3 мая 2025, 19:02 • Новости дня
    МВД США предупредило о возможном блэкауте этим летом

    Глава МВД США предупредил о риске масштабного отключения электричества летом

    МВД США предупредило о возможном блэкауте этим летом
    @ Stringer/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Американские власти не исключают перебоев с электроснабжением, которые могут повторить недавний масштабный сбой, зарегистрированный в Испании, заявил американский министр внутренних дел Дуглас Бергам.

    Бергам, который возглавляет национальный совет по энергетическому доминированию, заявил, что Соединенные Штаты могут столкнуться с крупными отключениями электричества уже ближайшим летом, передает ТАСС.

    Глава МВД заявил, что генерация электроэнергии в стране сталкивается с серьезными трудностями, и напомнил о недавнем крупном сбое в Испании. По его словам, аналогичный сценарий возможен в Америке уже этим летом. Он также подчеркнул, что нынешние проблемы с энергосистемой связаны с решениями администрации экс- президента Джо Байдена.

    Бергам отметил, что Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в энергетическом секторе США в первый же день после вступления в должность.

    Ранее Еврокомиссия потребовала от правительства Испании в течение трех месяцев представить итоги расследования причин крупного сбоя электроснабжения, который произошел в конце апреля.

    Напомним, из-за отключения линии между Испанией и Францией и резкого снижения выработки электроэнергии большая часть Испании и Португалии осталась без света на несколько часов.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла реальную причину энергетического кризиса в Европе.

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    4 мая 2025, 11:23 • Новости дня
    Путин рассказал, могут ли внуки неожиданно прийти к нему в Кремль

    Путин рассказал, что его внуки могут неожиданно приехать к нему в Кремль

    Путин рассказал, могут ли внуки неожиданно прийти к нему в Кремль
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, что его внуки могут неожиданно приехать к нему в Кремль, однако они, понимая напряженный график главы государства, стараются так не делать.

    «Могут, – подтвердил Путин. – Но все же понимают, что у меня такой график нон-стоп. Они стараются заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то «окошечко», чтобы с ними увидеться», передает ТАСС.

    Российский лидер признался, что не строг с внуками. «Нет», – улыбнувшись, ответил он на соответствующий вопрос.

    Ранее Путин показал содержимое холодильника и стола в кремлевской квартире.

    Напомним, российский лидер провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.

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    4 мая 2025, 15:15 • Новости дня
    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша

    Политолог Лизан: Поражение ВСУ может изменить отношение украинцев к Западу

    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша
    @ EPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина стала слишком ценным активом в борьбе с Россией. На Западе не могут допустить ее поражения, именно поэтому страну начинают постепенно готовить к повторному конфликту с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее британская пресса призвала не признавать суверенитет России над новыми регионами по итогам конфликта.

    «Западные страны годами вкладывались в военный потенциал Украины. Все это делалось во многом для организации стратегического сдерживания России. И теперь, когда боеспособность Киева значительно пошатнулась, никто не хочет так просто признавать поражения», – считает политолог Иван Лизан.

    «Кроме того, разгром ВСУ может вывести республику из орбиты Запада. Населению так долго обещали, что с поддержкой США и ЕС они сумеют побороть Россию. А теперь половина новостей содержит в себе аккуратные призывы к офису Зеленского признать территориальные потери. Конечно, это может отразиться на настроении общества», – добавляет собеседник.

    «Поэтому западные издания и начинают призывать Киев подождать. Да, скорее всего, текущий конфликт Украина проиграла, но ведь в будущем возможен еще один – именно такой посыл сейчас и пытаются продвигать сторонники ВСУ. И в этом будущем уже не будет Дональда Трампа, а значит, остановить помощь республике никто не сможет», – рассуждает он.

    «Именно поэтому России необходимо в рамках текущего конфликта показывать максимальную боеготовность. Для нас принципиально важно продемонстрировать противникам, что даже через десять лет противостояние не сможет завершиться на другой ноте. У украинского руководства не должно быть опрометчивых надежд на непонятные авантюры», – заключил Лизан.

    Ранее британская пресса призвала не признавать суверенитет России над новыми регионами по итогам конфликта. Как сообщает The Financial Times, если США и другие страны откажутся от узаконивания территориальных реалий, «Киев получит шанс повоевать, или, по крайней мере, завоевать области другими способами в следующий раз».

    В связи с этим Дональду Трампу предлагается учесть опыт холодной войны, когда прибалтийские республики также не признавались частью СССР. Упоминается и разделенная Германия, когда ФРГ с юридической точки зрения относилась к ГДР как к временно утраченным землям. Данный подход якобы позволил «оставить открытой дверь для лучшего будущего».

    «В идеале такое соглашение также предусматривало бы размещение войск «коалиции желающих» членов НАТО вдоль линии контроля и ускорение вступления Украины в ЕС. Если это невозможно, то лучше стремиться к перемирию вроде корейской войны», – подчеркивается в статье.

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    3 мая 2025, 20:35 • Новости дня
    ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Мурманской областью

    Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Мурманской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО ликвидировали три беспилотника самолетного типа над Мурманской областью, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, с 19:10 до 19:50 по московскому времени дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Мурманской области.

    Ранее сообщалось, что в Черном море российские военные уничтожили два украинских безэкипажных катера ВСУ.

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    4 мая 2025, 12:40 • Новости дня
    Французы возмутились отсутствием России на годовщине Победы
    Французы возмутились отсутствием России на годовщине Победы
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Франции выразили несогласие по поводу того, что российская делегация не приглашена на торжества по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

    Как передает РИА «Новости», один из организаторов акции «Бессмертный полк» во Франции Дмитрий де Кошко рассказал о недовольстве французов из-за того, что Россию проигнорировали при организации памятных мероприятий к восьмидесятой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

    Де Кошко отметил, что участие в «Бессмертном полку» – это способ напомнить о вкладе СССР и народов России в победу над нацизмом. По его словам, идея акции заключается в том, чтобы подчеркнуть: Европа обязана своей свободой народам Советского Союза, а не принятию нацистской идеологии.

    Организатор добавил, что тема памяти становится все более непопулярной, и многие предпочитают забывать о роли России в борьбе с нацизмом, что проявилось в отсутствии российского приглашения на официальные церемонии. «Часто (это) отказываются помнить, забывают – до такой степени, что даже Россию не пригласили на памятные мероприятия в этом году, на 80-ю годовщину», – отметил де Кошко.

    Акция «Бессмертный полк» состоится в Париже восьмого мая: колонна пройдет от площади Революции до кладбища «Pere Lachaise».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Чили провели акцию «Бессмертный полк» и концерт, в Буэнос-Айресе также состоялась акция «Бессмертный полк», а шествие «Бессмертного полка» прошло по улицам Калькутты.

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    4 мая 2025, 14:12 • Новости дня
    Россиянин Заборский выиграл ультрамарафон «Шесть дней Франции» с рекордным отрывом
    Россиянин Заборский выиграл ультрамарафон «Шесть дней Франции» с рекордным отрывом
    @ vk.com/zaborsky_id

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский спортсмен Иван Заборский финишировал первым в престижном ультрамарафоне «Шесть дней Франции», оторвавшись от ближайшего соперника на 76 километров.

    Ультрамарафон «Шесть дней Франции» завершился победой Ивана Заборского, который сумел преодолеть 1047 километров 512 метров за шесть суток. Этот результат позволил ему опередить занявшего второе место спортсмена на 76 километров, продемонстрировав превосходную выносливость и тактическую подготовку, говорится в Telegram-канале Минспорта.

    Соревнование проходило во французском природном парке Ардешуа и собрало 141 участника из разных стран. Заборский с первых дней забега удерживал лидерство, уверенно контролируя темп и выдерживая непростые погодные условия, а также периодические температурные перепады.

    Для Заборского эта победа стала еще одной в череде значимых достижений, включая рекорды на трассах Милан – Сан-Ремо, Спартатлон и знаменитом бэкярде в Петербурге. Его выступление на ультрамарафоне во Франции отмечено как важное событие для российской легкой атлетики, подчеркивающее высокий потенциал отечественных спортсменов.

    Ранее российский дзюдоист Данил Лаврентьев стал чемпионом Европы после победы над итальянцем Ломбардо в финале весовой категории до 73 кг.

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    4 мая 2025, 11:07 • Новости дня
    Захарова: Пригласив ВСУ на парад в Лондон, англосаксы поразили сами себя
    Захарова: Пригласив ВСУ на парад в Лондон, англосаксы поразили сами себя
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Британия, пригласив военных Вооруженных сил Украины на парад 8 мая в Лондон, поразила саму себя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Она заявила «Российской газете»: «Англосаксы хотели нанести России «стратегическое поражение», а поразили сами себя. Что может быть более позорным и унизительным, пораженческим, нежели в юбилей Победы допустить на главную площадь своей столицы бесславных неонацистских ублюдков? Жаль простых британцев, так их еще никто стратегически не поражал».

    Захарова отметила, что в глазах мирового сообщества этот парад будет ассоциироваться с «идеологическими потомками нацистов, коллаборационистов, преступников, ответственных за Холокост и геноцид советского народа».

    Дипломат напомнила, что после окончания Второй мировой войны Лондон имел планы начать наступательные действия против СССР, однако эти планы не были реализованы. По мнению Захаровой, нынешние действия британских властей связаны с разочарованием из-за невозможности реализовать свои намерения против России, и теперь британские власти пригласили на парад «настоящих нацистов – вооруженных британским оружием украинских террористов и боевиков».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что приглашение британскими властями ВСУ на парад в Лондоне является проявлением неуважения к памяти британских ветеранов Второй мировой войны.

    Накануне министр обороны Британии Джон Хили заявил, что украинские вооруженные силы примут участие в параде в Лондоне, посвященном 80-летию победы над нацистской Германией.

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