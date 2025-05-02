Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.5 комментариев
Дзюба побил рекорд по голам среди российских футболистов
Дзюба забил 240-й мяч и установил новый национальный рекорд
В матче с махачкалинским «Динамо» Артем Дзюба установил новый рекорд среди российских футболистов, забив свой 240-й мяч в профессиональной карьере.
На 74-й минуте встречи 27-го тура Мир – Российской премьер-лиги между тольяттинским «Акроном» и махачкалинским «Динамо» Дзюба забил гол, сообщает ТАСС.
Этот мяч стал для нападающего 240-м в профессиональной карьере и позволил ему обновить собственный рекорд по количеству голов среди российских игроков. На данный момент «Акрон» ведет в матче со счетом 1:0.
Ранее, 9 марта, Дзюба обошел бывшего нападающего Александра Кержакова, став лучшим российским бомбардиром, а через десять дней обновил рекорд и по голам за сборную России, доведя их число до 31.
Футболист с 2015 по 2022 годы выступал за «Зенит», где четырежды становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок России и четыре раза брал Суперкубок. В сентябре 2024 года Дзюба перешел в «Акрон» и ранее выступал за «Спартак», «Локомотив», «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и турецкий клуб «Адана Демирспор».
Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 апреля нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба забил свой 237-й гол в карьере в матче против воронежского «Факела». 19 апреля он реализовал пенальти в ворота бывшей команды. Он отметил гол в ворота «Спартака» демонстрацией футболки с необычной надписью о себе.