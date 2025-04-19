Дзюба побил собственный рекорд по голам среди россиян в матче со «Спартаком»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, Дзюба забил свой 238-й гол в профессиональной карьере в матче 25-го тура Российской премьер-лиги между «Акроном» и московским «Спартаком». Форвард отличился с пенальти на 23-й минуте встречи, открыв счет и обновив рекорд результативности среди российских игроков. Дзюба воспитанник «Спартака», за который в разные годы выступал.

Ранее, 9 марта, Дзюба вышел на первое место по количеству забитых мячей среди российских футболистов, превзойдя достижение завершившего карьеру Александра Кержакова. Через десять дней после этого нападающий превзошел Кержакова также по голам, забитым за сборную России, доведя показатель до 31 мяча.

Дзюба также является лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги с 167 голами. За карьеру игрок стал четырехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны в составе «Зенита». В «Акрон» форвард перешел в сентябре 2024 года, а до этого выступал за московские «Спартак» и «Локомотив», томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и турецкий «Адана Демирспор».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дзюба обновил рекорд по количеству голов среди российских футболистов, ранее он побил достижение Кержакова по числу забитых мячей за сборную России, а также признался в «приятном шоке» от вызова в национальную команду.