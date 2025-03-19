Дзюба побил рекорд Кержакова по числу голов за сборную России

Tекст: Ольга Иванова

Дзюба стал единоличным рекордсменом сборной России по количеству забитых голов. В товарищеском матче с Гренадой он забил 31-й гол, обойдя Александра Кержакова, который удерживал рекорд с 30 мячами, сообщает ТАСС.

Этот гол стал для Дзюбы особенным, так как он достиг рекордного числа попаданий в ворота всего за 56 матчей. Для сравнения, Кержакову понадобилось 92 игры, чтобы достичь своего результата.

Дзюба отличился на 43-й минуте товарищеского матча против сборной Гренады, который проходит сегодня в Москве. После этого счет стал 3:0 в пользу сборной России.

Ранее Дзюба заявил, что испытывает шок от неожиданного вызова в российскую сборную по футболу.