На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.3 комментария
Дзюба продемонстрировал футболку с особой надписью после гола «Спартаку»
Дзюба после гола в ворота «Спартака» продемонстрировал футболку с фразой о смене прозвища
Форвард клуба «Акрон» Артем Дзюба забил пенальти в ворота «Спартака» и после гола показал футболку с необычной надписью о себе.
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба забил гол с пенальти на 23-й минуте матча против «Спартака» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги, сообщает RT. После успешного удара Дзюба продемонстрировал специальную футболку с надписью: «Был лось. 266. Стал лев. 267». Таким образом форвард подчеркнул смену прозвища и количество голов в карьере.
Встреча между «Акроном» и «Спартаком» завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Тольятти. Гол Дзюбы стал важным моментом матча, а его жест привлек внимание болельщиков и комментаторов.
В субботу Дзюба побил собственный рекорд по голам среди россиян в матче со «Спартаком».
13 апреля Дзюба обновил рекорд по голам среди россиян.