  • Новость часаРоссия и Украина провели обмен пленными по формуле 246 на 246
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    Освобождение Олешни создает Сумское направление в зоне СВО
    Эксперт сообщил о срыве разработки украинского ОТКР «Сапсан» из-за удара России
    Эксперт назвал следующие цели российской армии после освобождения Олешни
    Джигурда отреагировал стихотворением на санкции Зеленского
    Путин объявил пасхальное перемирие
    ВС России ударили по месту испытаний украинского ОТРК «Сапсан»
    Герасимов сообщил о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область
    В Госдуме ответили пословицей на слова Трампа о выходе из переговоров по Украине
    Захарова высмеяла планы Мерца о «контроле» Германии над ситуацией в Европе
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Про Пасху мы помним всегда, даже если не помним

    На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё ещё рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    9 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания.

    15 комментариев
    19 апреля 2025, 17:59 • Новости дня

    Дзюба продемонстрировал футболку с особой надписью после гола «Спартаку»

    Дзюба после гола в ворота «Спартака» продемонстрировал футболку с фразой о смене прозвища

    Tекст: Мария Иванова

    Форвард клуба «Акрон» Артем Дзюба забил пенальти в ворота «Спартака» и после гола показал футболку с необычной надписью о себе.

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба забил гол с пенальти на 23-й минуте матча против «Спартака» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги, сообщает RT. После успешного удара Дзюба продемонстрировал специальную футболку с надписью: «Был лось. 266. Стал лев. 267». Таким образом форвард подчеркнул смену прозвища и количество голов в карьере.

    Встреча между «Акроном» и «Спартаком» завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Тольятти. Гол Дзюбы стал важным моментом матча, а его жест привлек внимание болельщиков и комментаторов.

    В субботу Дзюба побил собственный рекорд по голам среди россиян в матче со «Спартаком».

    13 апреля Дзюба обновил рекорд по голам среди россиян.

    18 апреля 2025, 21:50 • Новости дня
    Епископа Маркела снова не выпустили в Израиль из Кишинева
    Епископа Маркела снова не выпустили в Израиль из Кишинева
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Епископа Бельцкого и Фалештского Маркела в очередной раз не выпустили из Кишинева в Израиль для того, чтобы он смог принять участие в церемонии получения Благодатного огня в Иерусалиме.

    Об этом сообщает РИА «Новости». Архиепископ заявил журналистам, что основания для отказа в выезде ему не разъяснили, а никаких нарушений выявлено не было. Он добавил, что несмотря на случившееся, Благодатный огонь все равно будет доставлен в Молдавию другой группой священнослужителей.

    Напомним, архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркел не смог вылететь в Израиль за Благодатным огнем из-за дополнительных проверок пограничников в аэропорту Кишинева. Пограничники подвергли его долгой проверке, которая длилась несколько часов, и самолет улетел без него. При этом делегация прорумынской Бессарабской митрополии беспрепятственно отправилась на Святую землю.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что правительство Майи Санду подобными действиями против православных пытается не только политизировать Пасху, но избавиться от ПЦМ как от сильного общественного института.

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    18 апреля 2025, 22:04 • Новости дня
    Россия расторгла соглашения с Норвегией, Финляндией и Швецией по Баренцеву региону
    Россия расторгла соглашения с Норвегией, Финляндией и Швецией по Баренцеву региону
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российское правительство приняло решение расторгнуть международные соглашения с Норвегией, Финляндией и Швецией, касающиеся Баренцева региона и совместного реагирования на чрезвычайные ситуации.

    Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсации соглашения между Россией, Норвегией, Финляндией и Швецией о создании международного Баренцева секретариата, которое было заключено в Рованиеми 15 ноября 2007 года, передает ТАСС.

    В документе также говорится о расторжении соглашения между правительствами стран-членов Совета Баренцева/Евроарктического региона о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации. Это соглашение было подписано в Москве 11 декабря 2008 года.

    Ранее Россия уже объявляла о выходе из Совета Баренцева/Евроарктического региона.

    Ранее правительство Финляндии одобрило решение выйти из Совета Баренцева/Евроарктического региона, что приведет к расторжению соглашения о международном Баренцевом секретариате.

    Политолог Тимофей Бордачев отметил, что Россия давно могла покинуть Совет, так как соглашение утратило актуальность на фоне утраты интереса к интеграции с Европой.

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    19 апреля 2025, 12:45 • Видео
    Майя Санду совсем обнаглела

    В Гагаузии – молдавской автономии с пророссийским населениям – проходят массовые митинги протеста против президента Молдавии Майи Санду. Причин много, но главная – это наглость. В смысле – потрясающая наглость Майи Санду, которая решила лишить гагаузов их автономии.

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    18 апреля 2025, 18:28 • Новости дня
    В Москве началась работа по созданию нового российского стиля

    Ямпольская возглавила совет по формированию нового российского стиля

    В Москве началась работа по созданию нового российского стиля
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Совещание по запуску работы над новым государственным визуальным стилем с акцентом на традиционные ценности прошло в Национальном центре «Россия». Эта работа направлена на противодействие чрезмерной латинизации городского пространства и формирование целостного образа России как сильного современного государства с богатым культурным наследием.

    Совещание было организовано по поручению президента России для координации усилий по формированию единого национального стиля в государственных визуальных коммуникациях. В числе участников были советник президента Елена Ямпольская, представители администрации президента, руководители Национального центра, специалисты по визуальным коммуникациям и ведущих российских вузов, передает сайт центра «Россия».

    «Довольно много сил было потрачено нами на привлечение мотивов и образов наших знаменитых народных художественных промыслов в общественное пространство, в общественную среду. Но до сих пор не было возможности вести работу по созданию национально ориентированной среды системно, с охватом на 360 градусов», – заявила в своем выступлении Ямпольская. Теперь же, по ее словам, положено начало этой работе: «Я считаю, что мы должны обеспечить абсолютно везде в общественном пространстве ощущение родного дома без пафосных фраз и громких лозунгов».

    Заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич отметил, что задача по формированию нового российского стиля – стратегически важное направление государственной политики в сфере визуальных коммуникаций. «Системный подход позволит сформировать визуальную среду, которая будет отражать национальную идентичность и укреплять культурный суверенитет России», – заявил он.

    Глава Национального центра Наталья Виртуозова рассказала о первых шагах, предпринятых для этой работы: создании филиалов центра в регионах, сотрудничестве с Клубом инвесторов Москвы и АО «Марка», а также проведении экспертных встреч по будущему архитектурного облика России. Руководитель по контролю за госкоммуникациями Андрей Мелентьев подчеркнул значимость диалога с обществом и призвал специалистов вузов к совместной работе.

    Вузы представили собственные проекты, в которых были использованы элементы каллиграфии, орнаментов и других традиционных мотивов, подтвердив готовность к исследовательской и практической деятельности в рамках инициативы. Совещание завершилось решением о создании Совета по формированию нового российского стиля под руководством Ямпольской при участии вузов и экспертов.

    Формирование нового российского стиля направлено на создание национально ориентированной визуальной среды, противодействие чрезмерной латинизации городского пространства, трансляцию традиционных ценностей через визуальный язык и формирование целостного образа России как сильного современного государства с богатым культурным наследием.

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    18 апреля 2025, 20:05 • Новости дня
    Трамп допустил выход США из процесса урегулирования украинского конфликта
    Трамп допустил выход США из процесса урегулирования украинского конфликта
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп обозначил условия выхода американской стороны из переговоров по урегулированию конфликта и дал ответ на вопрос журналиста, прекратит ли Вашингтон оказывать военную помощь Киеву в этом случае.

    По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, если одна из сторон «начнет его саботировать», передает РИА «Новости».

    «Если по какой-то причине одна из двух сторон будет этому сильно мешать, мы просто скажем: «Вы глупцы, вы глупцы, вы ужасные люди», и мы просто бросим это. Но, надеюсь, нам не придется этого делать», — сказал он.

    На вопрос, прекратит ли Вашингтон оказывать военную помощь киевскому режиму, если Штаты выйдут из мирных переговоров, Трамп заявил, что не хочет об этом говорить, но верит, что удастся добиться урегулирования конфликта.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм относительно завершения конфликта на Украине и сообщил о подвижках в его урегулировании.

    Агентство Bloomberg сообщало, что США предложили союзникам отказаться от обсуждения членства Украины в НАТО и оставить освобожденные территории под контролем России.

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    18 апреля 2025, 19:32 • Новости дня
    После рейда в бане Москвы полиция вышла на трудоустраивавших мигрантов в такси лиц
    После рейда в бане Москвы полиция вышла на трудоустраивавших мигрантов в такси лиц
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице после проверки банного комплекса в Тимирязевском районе задержали троих подозреваемых в организации незаконной миграции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Задержанные обеспечивали работу организации, которая предоставляла услуги иностранным водителям такси в Тимирязевском районе столицы, пояснила Волк, передает ТАСС.

    Двоих фигурантов заключили под стражу, а женщина-предприниматель оказалась под домашним арестом.

    В результате рейда, проведенного в одном из банных комплексов, для разбирательства в отдел полиции были доставлены 59 иностранных граждан. После проверки по базам МВД в отношении 25 из них составлены административные материалы по статье КоАП «Нарушение правил въезда или пребывания в России».

    Ранее сообщалось, что прокуратура и миграционная служба проведут проверку действий правоохранителей после задержания в банном комплексе «Бодрость» граждан Киргизии.

    Также отмечалось, что четверо из 24 задержанных в Москве граждан Киргизии будут выдворены из России по решению российского МВД, сообщили в Минтруда республики.

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    19 апреля 2025, 13:30 • Новости дня
    ВС России ударили по месту испытаний украинского ОТРК «Сапсан»
    ВС России ударили по месту испытаний украинского ОТРК «Сапсан»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Накануне вечером ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и морского базирования и беспилотниками по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан».

    Кроме того удары наносилиь по прикрывающим ОТРК «Сапсан» норвежским зенитным ракетным системам NASAMS.

    Поставленные цели удара были достигнуты. Все назначенные объекты уничтожены.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, откуда у Украины возникла «новая баллистическая ракета».

    Напомним, накануне был нанесен групповой удар по площадкам выпуска беспилотников и аэродромам ВСУ.

    До этого ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Мартыновке Николаевской области Украины.

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    19 апреля 2025, 09:15 • Новости дня
    Джигурда отреагировал стихотворением на санкции Зеленского
    Джигурда отреагировал стихотворением на санкции Зеленского
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Актер Никита Джигурда эмоционально отреагировал на попадание в санкционный список Владимира Зеленского и заявил, что воспринимает это как признание заслуг.

    Джигурда прокомментировал факт включения своего имени Зеленским в список лиц, подпавших под санкции, передает телеканал 360.

    Актер заявил: «Я горжусь включением своего имени в санкционный список лучших российских артистов, которые ярким творчеством и праведной позицией представляют угрозу нацистскому режиму просроченного Зеленского».

    Также он добавил, что считает персональные санкции признанием заслуг перед Русью святой.

    Джигурда выразил уверенность, что внесение в санкционный список демонстрирует значимость российского искусства и творческого вклада тех, кто попал под ограничения.

    Он отметил, что подобные меры не изменят его позиции по ситуации на Украине.

    В разговоре с журналистами артист зачитал стихотворение, в котором сравнил Европу с продажной женщиной, высказал мнение о страхе украинских националистов перед ним и критически оценил законы, дискриминирующие русский язык на Украине.

    Накануне Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на десять лет против 20 российских деятелей культуры и спорта, включая Ярослава Дронова (Shaman), с блокировкой активов и запретом на передачу объектов интеллектуальной собственности на Украине.

    Спикер МИД России Мария Захарова опубликовала мем с котами в ответ на санкции против известного российского дрессировщика Юрия Куклачева.

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    18 апреля 2025, 18:52 • Новости дня
    «Автодор» объявил стоимость проезда по трассе А-289 из Краснодара в Крым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За проезд по автодороге А-289 (Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь) с 22 апреля начнут взимать плату, сообщили в ГК «Автодор».

    С 22 апреля трасса переходит в доверительное управление компании, с декабря 2024 года она эксплуатировалась в бесплатном режиме, указали в «Автодоре», передает РИА «Новости». С 22 же апреля дорога начнет эксплуатироваться в платном режиме.

    Трассу оборудовали безбарьерной системой взимания платы «Свободный поток». Стоимость проезда для легковушек и мотоциклов по разным участкам составит от 170 до 750 рублей.

    Альтернативными маршрутами от Краснодара до Крыма, Анапы, Новороссийска и в обратном направлении является федеральная трасса А-146 «Краснодар – Верхнебаканский».

    Также можно воспользоваться дорогой через станицу Новомышастовскую и Темрюк.

    В декабре в Татарстане открыли движение по двум платным автодорогам – второму этапу Вознесенского тракта и трассе Алексеевское – Альметьевск.

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    18 апреля 2025, 19:24 • Новости дня
    Россия и Украина провели обмен телами военных

    Россия и Украина провели обмен телами военных по формуле «909 на 41»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными на Украине сообщил о передаче Киеву 909 тел военнослужащих, участвовавших в боях на нескольких направлениях спецоперации.

    Отмечается, что передача тел происходила с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского направлений, а также из моргов на территории России. В процедуре репатриации участвовали Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, МВД, офис уполномоченного Верховной рады по правам человека и секретариат уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, передает Lenta.Ru.

    В сообщении штаба говорится, что правоохранительные органы и эксперты МВД займутся быстрой идентификацией останков. «Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста», – говорится в публикации Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

    Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, что Россия в ходе данного обмена получила тела 41 погибшего военнослужащего, передает РБК.

    Ранее координационный штаб Украины по обращению с военнопленными сообщил, что украинская сторона приняла тела 909 своих погибших военнослужащих.

    В марте Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 175 на 175.

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    19 апреля 2025, 05:31 • Новости дня
    Турецкие юристы подали в суд на «Азимут» из-за подозрений в умышленной аварии
    Турецкие юристы подали в суд на «Азимут» из-за подозрений в умышленной аварии
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Юристы заявили о необходимости проверки утверждений пассажиров о возможном злонамеренном характере пожара после жесткой посадки российского самолета в Анталье, ссылаясь на коллективный иск.

    Как передает РИА «Новости», адвокат Джандаш Гюрол, представляющий интересы нескольких пассажиров рейса авиакомпании «Азимут», сообщил о подаче коллективных исков против российского перевозчика и его представительства в Стамбуле, а также против экипажа.

    Гюрол подчеркнул, что истцы настаивают на расследовании возможного злого умысла, включая обвинения в мошенничестве и умышленной аварии. В исках фигурируют статьи турецкого уголовного кодекса об угрозе общественной безопасности и мошенничестве ради страховых выплат.

    В сообщении юрист добавил: «Когда будут опубликованы расшифровки с черных ящиков самолета, станет понятна причина инцидента. Говорят, что это ЧП, но мои истцы утверждают, что это неслучайный инцидент. Посмотрим, что покажет следствие, мы как адвокаты лишь требуем расследовать подобные утверждения, мы все-таки не специалисты по авиации или пожарам».

    Ранее в авиакомпании «Азимут» поясняли, что пожар не возник непосредственно на борту, а произошло возгорание топлива, вытекшего на бетон после деформации топливного бака вследствие грубой посадки. Пожарные аэропорта Антальи приступили к тушению через две минуты после сигнала, все 89 пассажиров и шесть членов экипажа были эвакуированы за семь минут. Аэропорт Антальи не принимал рейсы более семи часов из-за происшествия, вылеты перенаправлялись на военную ВПП.

    Инцидент произошел вечером 24 ноября 2024 года при посадке рейса Сочи-Анталья. По данным Росавиации, пострадавших не было. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, ущерб оценен предварительно не менее чем в один миллион рублей. В самой авиакомпании причиной указывают непрогнозируемый сдвиг ветра.

    Позднее последовали внеплановые проверки в «Азимуте» и четырех аэропортах, специалисты проверили летную годность и безопасность самолетов перевозчика. Представитель «Азимута» сообщил, что компания проходит пять-шесть инспекций ежегодно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания «Азимут» опровергла сообщения турецкого СМИ о пожаре на борту Sukhoi Superjet 100 до инцидента в Анталии, заявив, что они не соответствуют действительности, шесть российских пассажиров обвинили пилотов авиакомпании «Азимут» в намеренной аварии ради страховой выплаты и подали иск в Анталье, а Ространснадзор в связи с возгоранием двигателя самолета в Анталье намерен провести внеплановую проверку авиакомпании.

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    18 апреля 2025, 18:59 • Новости дня
    Иран поставил условие США по ядерной сделке

    Reuters: Иран готов снизить обогащение урана при условии гарантий невыхода США из сделки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран заявил о готовности ограничить обогащение урана, если получит гарантии сохранения американского участия в ядерном соглашении, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника, Иран готов пойти на снижение уровня обогащения урана, если получит твердые гарантии, что президент США Дональд Трамп не выйдет из потенциального ядерного соглашения, передает ТАСС.

    Источник агентства подчеркнул, что Верховный лидер Ирана Али Хаменеи определил «красные линии», в рамках которых никакие договоренности не приведут к демонтажу иранских центрифуг для обогащения урана, равно как и к полному прекращению процесса.

    Кроме того, Иран отказался сокращать запасы обогащенного урана ниже объемов, оговоренных в соглашении 2015 года, отметило агентство.

    Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Тегеран может согласиться на возврат к показателям обогащения урана, определенным в 2015 году, если США ослабят санкции и предоставят доступ к замороженным активам.

    Напомним, 12 апреля в оманской столице Маскате состоялись непрямые переговоры между Ираном и США. Портал Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп может пойти на уступки для достижения сделки с Ираном по ядерной программе, если непрямые переговоры в Маскате завершатся успешно.

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    19 апреля 2025, 11:45 • Новости дня
    Политолог назвал цель слухов о признании США Крыма российским

    Политолог Михеев: Утечками о признании Крыма США соблазняют Россию на компромиссный вариант

    Политолог назвал цель слухов о признании США Крыма российским
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Официальное признание США Крыма частью России не решит задач, которые ставит перед собой Москва, в данном случае нужно официальное признание российскими всех пяти новых регионов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Михеев. О том, что США рассматривают возможность официального признания Крыма частью России при заключении мирного соглашения между Москвой и Киевом, пишет Bloomberg.

    «Я сильно сомневаюсь, что официальное признание Крыма российским может стать ключевым элементом мирного урегулирования. Этого будет мало. Российская сторона не пойдет на это просто потому, что это будет половинчатая ситуация», – считает политолог Сергей Михеев.

    По словам собеседника, теоретически официальное признание США Крыма частью России «возможно, но практически это не решит задач, которые ставит перед собой РФ». «В данном случае нужно официально признавать российскими все пять новых регионов, то есть Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. В противном случае говорить не о чем», – подчеркнул спикер.

    Михеев напомнил, что информация о возможном официальном признании Крыма частью России появляется не первый раз. «Цель подобных утечек – соблазнить Россию на какой-то компромиссный вариант», – предположил политолог.

    Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, администрация США якобы готова признать Крым российской территорией в случае достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Такой шаг рассматривается как часть усилий США по прекращению огня и поиску решения конфликта на Украине.

    В то же время Вашингтон не намерен продолжительное время поддерживать переговоры по ситуации на Украине. По словам представителя Госдепа США Тэмми Брюс, Евросоюзу следует осознать позицию Вашингтона относительно сроков поддержки Киева. Она добавила, США ожидают скорейшего прекращения конфликта и считают, что дальнейшие переговоры должны быть нацелены на достижение конкретных результатов, в частности, на установление режима прекращения огня.

    В марте издание Semafor тоже сообщало о планах администрации Дональда Трампа рассмотреть возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении огня на Украине. Согласно одному из обсуждаемых вариантов, США также могут призвать ООН признать Крым частью России.

    Крым вернулся в состав России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором подавляющее число избирателей республики и Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма «закрыт окончательно». Украина по-прежнему считает Крым «своей, но временно оккупированной» территорией.

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    19 апреля 2025, 11:19 • Новости дня
    NYP: Страны Запада в Лондоне согласуют план полного прекращения огня на Украине

    New York Post: Страны Запада в Лондоне согласуют план полного прекращения огня на Украине

    NYP: Страны Запада в Лондоне согласуют план полного прекращения огня на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты и союзники Киева намерены обсудить и согласовать план полного прекращения огня на Украине на встрече в столице Британии с возможным предложением по санкциям и российским активам, пишет New York Post.

    По данным издания, план прекращения огня на Украине западные союзники будут обсуждать на встрече в Лондоне на следующей неделе, передает ТАСС.

    По словам представителя американской администрации, главной целью саммита станет выработка решения о «полном и всеобъемлющем прекращении огня», после чего предполагается передать это предложение России.

    Согласно заявлению источника NYP, Вашингтон рассматривает возможность предложить российской стороне смягчение санкций и, возможно, разблокирование части замороженных на Западе российских активов в качестве стимула к переговорам.

    Собеседник издания также отметил, что обсуждается вопрос о дальнейшей судьбе примерно 300 млрд долларов российских активов, находящихся в Брюсселе.

    Ранее New York Times писал, что высказывания президента США Дональда Трампа и госсекретаря Штатов Марко Рубио о вероятном прекращении переговоров по ситуации на Украине вызвали обеспокоенность в Европе и расцениваются как серьезное политическое преимущество для Владимира Путина.

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    18 апреля 2025, 20:41 • Новости дня
    Бегун из Южной Африки побил рекорд Усэйна Болта

    Бегун из Южной Африки Симбин побил рекорд Усэйна Болта

    Бегун из Южной Африки побил рекорд Усэйна Болта
    @ Fredrik Karlsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Южноафриканский спортсмен Акани Симбин превзошел достижение ямайца Усэйна Болта, пробежав 100 метров менее чем за 10 секунд одиннадцатый сезон подряд.

    Как сообщает издание Track & Field Gazette, 31-летний бегун из Южной Африки Акани Симбин преодолел дистанцию 100 метров за 9,90 секунды на турнире в Ботсване, передает РБК.

    Этот результат позволил ему установить новый рекорд по количеству сезонов с забегами быстрее 10 секунд – Симбин показал такие результаты уже одиннадцать лет подряд. Ранее рекорд принадлежал знаменитому ямайцу Усэйну Болту, который демонстрировал аналогичные успехи десять сезонов подряд.

    Личный рекорд Симбина на стометровке составляет 9,82 секунды. В карьере спортсмена также есть серебро Олимпийских игр в Париже в эстафете 4 по 100 метров и бронза зимнего чемпионата мира 2025 года на дистанции 60 метров.

    В 2017 году Усэйн Болт получил травму в последнем старте в карьере. Его рекорд 9,58 секунды установлен в 2009 году.

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    19 апреля 2025, 02:37 • Новости дня
    В Конго при крушении судна погибли 148 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Трагедия на реке в ДР Конго привела к гибели по меньшей мере 148 человек, десятки до сих пор считаются пропавшими без вести.

    Как сообщает РИА «Новости», в результате крушения судна в Демократической республике Конго погибло как минимум 148 человек, многие пассажиры продолжают числиться пропавшими без вести.

    Причины и обстоятельства трагедии пока не называются, известно о продолжении поисково-спасательных работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на северо-западе Демократической Республики Конго в результате крушения судна утонули по меньшей мере 30 человек, еще 167 человек пропали без вести.

    В Египте москвичка засняла на видео момент затопления батискафа Sindbad с российскими туристами на борту.

    В американском штате Алабама в ходе рыболовных соревнований столкновение двух лодок привело к гибели трех мужчин и отмене финального дня турнира.

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