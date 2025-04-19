Дзюба продемонстрировал футболку с особой надписью после гола «Спартаку»

В Москве началась работа по созданию нового российского стиля

Ямпольская возглавила совет по формированию нового российского стиля

Tекст: Елизавета Шишкова

Совещание было организовано по поручению президента России для координации усилий по формированию единого национального стиля в государственных визуальных коммуникациях. В числе участников были советник президента Елена Ямпольская, представители администрации президента, руководители Национального центра, специалисты по визуальным коммуникациям и ведущих российских вузов, передает сайт центра «Россия».

«Довольно много сил было потрачено нами на привлечение мотивов и образов наших знаменитых народных художественных промыслов в общественное пространство, в общественную среду. Но до сих пор не было возможности вести работу по созданию национально ориентированной среды системно, с охватом на 360 градусов», – заявила в своем выступлении Ямпольская. Теперь же, по ее словам, положено начало этой работе: «Я считаю, что мы должны обеспечить абсолютно везде в общественном пространстве ощущение родного дома без пафосных фраз и громких лозунгов».

Заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич отметил, что задача по формированию нового российского стиля – стратегически важное направление государственной политики в сфере визуальных коммуникаций. «Системный подход позволит сформировать визуальную среду, которая будет отражать национальную идентичность и укреплять культурный суверенитет России», – заявил он.

Глава Национального центра Наталья Виртуозова рассказала о первых шагах, предпринятых для этой работы: создании филиалов центра в регионах, сотрудничестве с Клубом инвесторов Москвы и АО «Марка», а также проведении экспертных встреч по будущему архитектурного облика России. Руководитель по контролю за госкоммуникациями Андрей Мелентьев подчеркнул значимость диалога с обществом и призвал специалистов вузов к совместной работе.

Вузы представили собственные проекты, в которых были использованы элементы каллиграфии, орнаментов и других традиционных мотивов, подтвердив готовность к исследовательской и практической деятельности в рамках инициативы. Совещание завершилось решением о создании Совета по формированию нового российского стиля под руководством Ямпольской при участии вузов и экспертов.

Формирование нового российского стиля направлено на создание национально ориентированной визуальной среды, противодействие чрезмерной латинизации городского пространства, трансляцию традиционных ценностей через визуальный язык и формирование целостного образа России как сильного современного государства с богатым культурным наследием.