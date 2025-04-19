Дисквалифицированный тренер «Спартака» давал указания во время матча по рации

Tекст: Мария Иванова

Во время матча 25-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Акроном» тренерский штаб московской команды получал указания по рации от дисквалифицированного помощника главного тренера Ненада Сакича, передает ТАСС.

Этот момент попал в телетрансляцию: перед пенальти в ворота «Акрона» в добавленное ко второму тайму время Сакич связался с отстраненным наставником Деяном Станковичем, после чего передал инструкции коллегам по рации.

В отсутствии Станковича обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов. Несмотря на дисквалификацию двух ключевых тренеров, «Спартак» сумел одержать волевую победу, отыгравшись с 0:2 и завершив матч со счетом 3:2 в свою пользу.

Благодаря этой победе «Спартак» набрал 50 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч команда проведет дома против московского ЦСКА 26 апреля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, форвард «Акрона» Артем Дзюба забил пенальти в ворота «Спартака» и после гола показал футболку с необычной надписью о себе.

Он открыл счет в матче Российской премьер-лиги, реализовав пенальти в ворота бывшей команды и установил новый рекорд.