В Башкирии опрокинулся грузовик с трофейной техникой НАТО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тягач с трофейной техникой НАТО столкнулся с легковым автомобилем Kia на 1518-м километре трассы М-5 в Иглинском районе Башкирии, передает ТАСС. По данным регионального ГУ МЧС, в результате столкновения грузовой автомобиль съехал с дороги, опрокинулся на бок, а два человека получили травмы.

На фотографиях, опубликованных спасателями, виден лежащий на боку армейский грузовик с прицепом, перевозившим бронеавтомобиль. Ранее в Уфе завершилась выставка трофейной техники НАТО, после чего техника перевозилась по трассе.

Сотрудники МЧС оказали первую помощь пострадавшим на месте происшествия и отключили аккумуляторные батареи, чтобы предотвратить возгорание. Для подъема опрокинувшегося тягача планируется использовать автокран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские конструкторы изучили подбитую западную военную технику и не обнаружили в ней ничего особенного. Предварительные итоги анализа трофейной бронетехники стран НАТО показали, что машины отличаются избыточной и не всегда рациональной сложностью конструкции. Специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» смогли ознакомиться с бронемашинами западного образца.