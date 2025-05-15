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В Башкирии опрокинулся грузовик с трофейной техникой НАТО
В районе трассы М-5 под Уфой тягач с трофейной техникой НАТО попал в аварию, в результате которой пострадали два человека.
Тягач с трофейной техникой НАТО столкнулся с легковым автомобилем Kia на 1518-м километре трассы М-5 в Иглинском районе Башкирии, передает ТАСС. По данным регионального ГУ МЧС, в результате столкновения грузовой автомобиль съехал с дороги, опрокинулся на бок, а два человека получили травмы.
На фотографиях, опубликованных спасателями, виден лежащий на боку армейский грузовик с прицепом, перевозившим бронеавтомобиль. Ранее в Уфе завершилась выставка трофейной техники НАТО, после чего техника перевозилась по трассе.
Сотрудники МЧС оказали первую помощь пострадавшим на месте происшествия и отключили аккумуляторные батареи, чтобы предотвратить возгорание. Для подъема опрокинувшегося тягача планируется использовать автокран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские конструкторы изучили подбитую западную военную технику и не обнаружили в ней ничего особенного. Предварительные итоги анализа трофейной бронетехники стран НАТО показали, что машины отличаются избыточной и не всегда рациональной сложностью конструкции. Специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» смогли ознакомиться с бронемашинами западного образца.