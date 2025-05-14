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Австралийский наемник погиб в Харьковской области
Австралийский гражданин Калеб Лист, воевавший на стороне ВСУ, предположительно погиб в конце апреля в районе Изюма Харьковской области.
Австралийский наемник Калеб Лист, воевавший на стороне ВСУ, предположительно погиб в районе города Изюм в Харьковской области, передает ТАСС со ссылкой на вещательную корпорацию ABC. По информации источника в украинских вооруженных силах, гибель произошла в конце апреля, однако останки Листа украинские власти пока не нашли.
ABC отмечает, что до участия в боевых действиях Лист пытался несколько раз попасть в австралийскую армию, но получал отказ. В Австралии он работал разнорабочим, а на Украину отправился в 2022 году.
Министерство иностранных дел Австралии отказалось давать комментарии относительно гибели Листа. Представитель ведомства напомнил, что правительство страны с февраля 2022 года считает поездки на Украину и в Россию крайне опасными для граждан Австралии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, австралийский наемник Дженкинс поехал на Украину из-за влияния пропаганды в австралийских СМИ. Австралийские власти подтвердили, что Дженкинс находится под стражей в России. Посла России вызвали в МИД Австралии после того, как Дженкинс попал в плен.