Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?2 комментария
Иран пообещал содействовать миру между Индией и Пакистаном
Иран готов содействовать урегулированию конфликта между Индией и Пакистаном дипломатическим путем, заявила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.
«Иран всегда стремился к достижению мира не только на глобальном уровне, но и на региональном. Поэтому мы окажем любое содействие на дипломатическом треке», – подчеркнула Мохаджерани, ее слова приводит РИА «Новости».
Напомним, Индия и Пакистан достигли договоренности о прекращении огня. Накануне ВВС Индии объявили об успешном завершении операции «Синдур». Сообщалось, что впервые за несколько последних дней на линии соприкосновения в Джамму и Кашмире не фиксировались какие-либо происшествия или перестрелки.