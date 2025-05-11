ВВС Индии объявили об успешном завершении операции «Синдур»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военно-воздушные силы Индии успешно выполнили все поставленные задачи в рамках операции «Синдур», передает РИА «Новости». По официальному заявлению ВВС, все действия были проведены обдуманно, с максимальной осторожностью и в соответствии с национальными интересами Индии.

Операция «Синдур» стала ответом на теракт в Пахалгаме и была направлена против так называемой террористической инфраструктуры на территории Пакистана. При этом власти Индии подчеркнули, что ни один военный объект Пакистана не подвергался ударам.

Власти Пакистана, в свою очередь, заявили об ударах по пяти населенным пунктам, сообщив о гибели не менее 31 человека и 57 пострадавших. МИД Пакистана заявил, что страна оставляет за собой право на адекватный ответ.

В официальном комментарии представитель ВВС Индии призвал воздерживаться от распространения непроверенной информации и спекуляций по поводу событий операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия и Пакистан достигли договоренности о прекращении огня. В Джамму и Кашмире спустя несколько часов после начала перемирия прогремели взрывы. МИД Индии пообещал ответить на нарушение огня Пакистаном.