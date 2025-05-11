Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.0 комментариев
Ветеран Великой Отечественной войны рассказал, как рассмешил Путина
Ветеран Великой Отечественной войны рассмешил Путина шуткой про здоровье и деньги
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Жучков рассказал журналисту о коротком разговоре с президентом России Владимиром Путиным после парада Победы на Красной площади
Жучков уточнил, что беседа произошла после торжественного мероприятия, посвященного 80-летию Великой Победы. По словам ветерана, Путин поинтересовался у него самочувствием. Ветеран ответил: «Здоровья, как и денег, много не бывает». Президент засмеялся на этот ответ, отметил Жучков, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что после парада Победы президент России подошел к участнику Великой Отечественной войны Ивану Лыткину и обнял его.
Напомним, на центральной трибуне Красной площади в День Победы вместе с президентом России Владимиром Путиным парад смотрели четверо ветеранов, старейшему из которых исполнилось 102 года. Газета ВЗГЛЯД рассказала, что за ветераны сидели рядом с Путиным и Си Цзиньпином на параде Победы.