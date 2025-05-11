Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.0 комментариев
Володин анонсировал ужесточение наказания для россиян за границей
В Госдуме рассматривают идею ужесточения административной ответственности для граждан, нарушивших законы России за пределами страны, включая арест имущества.
Законопроект об усилении административной ответственности россиян, совершивших правонарушения за границей, поступит на рассмотрение на следующей неделе, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Предлагается привлекать к ответственности по всем видам административных статей за действия, совершенные за пределами России и направленные против ее интересов. В список нарушений входят пропаганда или публичная демонстрация нацистской символики, дискредитация Вооруженных сил России, злоупотребление свободой слова, распространение фейков и несоблюдение обязанностей владельца социальных сетей.
Володин подчеркнул, что для предотвращения уклонения от исполнения судебных решений будет предусмотрен арест имущества нарушителей. Он отметил, что ответственность должна наступать за любые действия против безопасности и суверенитета страны, совершенные россиянами за границей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, обвиняемого в вымогательстве в особо крупном размере жителя Приморского края доставили из Таиланда в Россию для следственных действий. Правоохранительные органы Таиланда задержали россиянина Вячеслава Филиппова, который вскоре будет депортирован. Директора ООО «Черногорск отделстрой» Василия Смольникова, обвиняемого в присвоении более 17 млн рублей, депортируют из Таиланда в Россию.