Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.2 комментария
Песков назвал цели переговоров с Украиной
Песков назвал устранение первопричин конфликта с Украиной целью переговоров
Предстоящие переговоры с Киевом направлены на то, чтобы ликвидировать первопричины конфликта и отстоять ключевые интересы России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков озвучил цели предложенных переговоров с Украиной. По его словам, главной задачей должно стать устранение первопричин конфликта, а также обеспечение интересов России, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ТВ Центр.
Он отметил, что украинская сторона не является самостоятельной, поскольку у нее есть кураторы. Он напомнил, что именно эти кураторы ранее заставили Киев выйти из переговорного процесса и отказаться от подписания парафированного документа.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала дождаться ответа тех сторон, которым президент России Владимир Путин предложил провести переговоры в Стамбуле. Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва готова к переговорам с Украиной в Стамбуле 15 мая, украинской стороне надо приехать и начать переговоры.
Напомним, президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Он не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров.