Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Журова осудила рукопожатие украинки Костюк с экс-россиянкой Касаткиной после матча
Депутат Госдумы Светлана Журова назвала рукопожатие между украинкой Мартой Костюк и экс-россиянкой Дарьей Касаткиной двойными стандартами.
Журова заявила, что Касаткина теперь не россиянка, поэтому Костюк и пожала ей руку, передает «Спорт-Экспресс».
По словам депутата, поступок украинки означает, что в случае, если российские спортсмены сменят гражданство, то украинцы начнут жать им руку.
«По сути-то Касаткина – русская. Удивительная вещь, ничего не сказать. Это абсурд и двойные стандарты», – подчеркнула Журова.
В матче второго круга Костюк одержала победу со счетом 6:4, 6:2.
Напомним, российская теннисистка Дарья Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на австралийское.
Журова призывала не хейтить Касаткину за смену гражданства.
Легендарная советская фигуристка Ирина Роднина прокомментировала решение теннисистки Дарьи Касаткиной пословицей про бабу и воз. Комментатор Дмитрий Губерниев, между тем, заявлял, что теннисистка Дарья Касаткина имеет полное право выбирать, под флагом какой страны выступать, и осудил тех, кто называет ее за это предательницей.