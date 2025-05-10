Что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм? С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.3 комментария
Аналитик заявил о начале украинской спецоперации против Венгрии после парада Победы
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил о начале украинской спецоперации против Венгрии после проведения парада Победы в Москве.
По словам Кошковича, Киев задержал двух венгерских граждан под надуманным предлогом, передает РИА «Новости».
Он указал, что эти действия были предприняты для отвлечения внимания от провала попыток сорвать парад Победы в Москве.
Аналитик заметил, что действия украинских властей направлены на подрыв голосования венгров по вопросу ускоренного вступления страны в Евросоюз. По его мнению, спецоперация Киева против Венгрии обусловлена раздражением украинского руководства после событий в Москве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии выслали двух сотрудников украинского посольства по обвинению в шпионаже. На Украине арестовали двух бывших военных по подозрению в шпионаже в пользу Венгрии.
МИД Венгрии обвинил Украину во враждебности на фоне шпионского скандала. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что решение о высылке двух венгерских дипломатов принято на основе принципа взаимности. Правящая партия Венгрии обвинила оппозицию в сговоре с СБУ.