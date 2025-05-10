Tекст: Александра Юдина

По словам Кошковича, Киев задержал двух венгерских граждан под надуманным предлогом, передает РИА «Новости».



Он указал, что эти действия были предприняты для отвлечения внимания от провала попыток сорвать парад Победы в Москве.

Аналитик заметил, что действия украинских властей направлены на подрыв голосования венгров по вопросу ускоренного вступления страны в Евросоюз. По его мнению, спецоперация Киева против Венгрии обусловлена раздражением украинского руководства после событий в Москве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии выслали двух сотрудников украинского посольства по обвинению в шпионаже. На Украине арестовали двух бывших военных по подозрению в шпионаже в пользу Венгрии.

МИД Венгрии обвинил Украину во враждебности на фоне шпионского скандала. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что решение о высылке двух венгерских дипломатов принято на основе принципа взаимности. Правящая партия Венгрии обвинила оппозицию в сговоре с СБУ.