Снег накрыл Ярославскую и Тверскую области на Первомай

Tекст: Мария Иванова

Снег неожиданно выпал в Ярославской и Тверской областях 1 мая, при этом температура воздуха опустилась почти до нуля градусов, передает РИА «Новости».

В Переславле-Залесском с раннего утра наблюдался сильный снегопад – по словам местной жительницы Татьяны Абрамовой, «все вокруг побелело» и сейчас температура составляет плюс 1 градус Цельсия. Из-за отсутствия отопления люди вынуждены согреваться с помощью дополнительной одежды и газовых плит.

Мэр Переславля Дмитрий Зяблицкий обратился к жителям с просьбой «набраться терпения» и сообщил, что после обеда начнется заполнение систем отопления. Он отметил, что «это небыстрый процесс» и потребуется время на нагрев мазута и открытие задвижек в домах.

Слабый снег прошел также в Ярославле и Ростове Великом, однако быстро растаял. Температура в Ярославле сейчас чуть выше нуля. В Тверской области жители также сообщили о снежном Первомае, а по данным открытых источников в Твери сейчас плюс один градус Цельсия.

Накануне Главное управление МЧС по Тверской области предупреждало о дожде, сильном ветре, а также о мокром снеге, который прогнозировали в северных районах региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг москвичи ожидают облачную дождливую погоду с возможной грозой и температурой воздуха до 10 градусов. Ранее синоптики предупреждали, что Московский регион столкнется с непривычно холодной погодой, дождями и вероятными заморозками на старте майских праздников, особенно в ночные и утренние часы.