Москвичам пообещали похолодание и дожди в четверг

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Москве в четверг ожидается облачная погода с дождем и местами грозой, температура воздуха поднимется до десяти градусов тепла, передает ТАСС. По данным Гидрометцентра, днем в столице будет от восьми до десяти градусов выше нуля, а ночью температура снизится до плюс одного градуса.

Ветер сменит направление с юго-восточного на северный, его скорость составит от шести до одиннадцати метров в секунду, местами возможны порывы до шестнадцати метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 743 миллиметров ртутного столба.

В Московской области температура воздуха в четверг будет варьироваться от пяти до четырнадцати градусов выше нуля, а ночью может опуститься до нуля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве ожидался сильный ливень с грозой и порывами ветра до 17 метров в секунду.