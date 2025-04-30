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    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

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    30 апреля 2025, 14:16 • Новости дня

    Москвичей предупредили о сильном ливне с грозой и ветре

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице в четверг ожидается сильный дождь и гроза, такую информацию предоставили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), сообщили в московском департаменте транспорта.

    Водителям следует воздержаться от поездок на личных авто и воспользоваться городским транспортом, предупредил департамент в своем Telegram-канале.

    Синоптики спрогнозировали в четверг ливень с грозой и сильный ветер до 16 метров в секунду.

    В департаменте порекомендовали автолюбителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких ускорений и торможений, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве и области на майские праздники ожидается непривычно холодная погода, дожди и заморозки.

    28 апреля 2025, 11:59 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» впервые показал широкой публике электрокар Lada e-Aura
    «АвтоВАЗ» впервые показал широкой публике электрокар Lada e-Aura
    @ government.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На выставке «ЭлектроТранс 2025» в Москве посетители впервые увидели электромобиль Lada e-Aura, выпуск которого пока ограничен двумя опытными образцами.

    Демонстрация электромобиля Lada e-Aura состоялась на выставке «ЭлектроТранс 2025», передает РИА «Новости». Автомобиль впервые представили широкой публике, хотя ранее экспериментальную версию уже показывали первому вице-премьеру Денису Мантурову.

    По словам представителя «АвтоВАЗа», пока это выставочный экземпляр, и компания продолжает работать над его доработкой. «Их две машины, сейчас еще собираем три», – сообщил он.

    Предстоящий выпуск новых автомобилей находится на стадии сборки дополнительных экземпляров, уточнили в компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер Денис Мантуров протестировал электромобиль Lada e-Aura, который создан на платформе Lada Vesta и оснащен электродвигателем, в ходе заседания совета директоров компании «АвтоВАЗ».

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    29 апреля 2025, 14:15 • Новости дня
    FT: Эффект от пошлин Трампа соизмерим с последствиями пандемии или кризиса 2008 года

    Tекст: Ирма Каплан

    Эпохе процветания после холодной войны за счет глобальной торговли предрекли конец, а немалый вклад в это сделал президент США и его пошлины, считают представители мировой промышленности и автобизнеса, пишет FT.

    Глобальный рост протекционизма и торговые войны угрожают промышленным гигантам, нарушая цепочки поставок и увеличивая издержки производителей автомобилей, пишет Financial Times (FT), сравнивая последствия пошлин США для промышленности всего мира с постпандемическим эффектом или финансовым кризисом 2008 года.  

    «Для предприятий рост протекционизма и разрыв связей между США и Китаем привели в беспорядок сложные глобальные цепочки поставок, оказав давление на отрасли от технологий и потребительских товаров до автомобилестроения и судоходства», – говорится в статье.

    FT отмечает, что автомобильная промышленность, которая стала одним из крупнейших бенефициаров послевоенной глобализации, извлекли выгоду из роста двух крупнейших мировых рынков. Особенно Volkswagen, Toyota, Hyundai и General Motors. Но теперь отрасль может стать одной из крупнейших жертв экономической войны между США и Китаем.

    Трамп ввел 25-процентный тариф на импорт всех иностранных автомобилей с некоторыми исключениями для Мексики и Канады, в то время как тот же уровень тарифов затронет большинство импортных автодеталей с 3 мая.

    Президент США недавно предположил, что может для отрасли может быть оказана «помощь», но если тарифная политика не будет радикально скорректирована, каждый автопроизводитель и поставщик пострадает многократно.

    Компании уже перестраивают цепочки поставок: Honda переносит все производство своих пятидверных гибридных автомобилей Civic из Японии в США, шведская Volvo Cars рассматривает возможность добавления производства еще одной модели на свой завод в США в Южной Каролине, а Nissan Motor объявила о сокращении производства кроссовера Rogue в Японии на 13 тыс. автомобилей из-за введенных Трампом пошлин.

    Но раскручивание глубоко взаимосвязанных цепочек поставок будет сложным и рискованным, особенно в период глубокой политической неопределенности, говорят представители автобизнеса.

    Строительство нового завода в США также займет годы, а расходы растут – особенно с учетом того, что оборудование для автоматизации, детали и металлы, используемые для многих из этих заводов, поставляются из-за пределов США.

    «В любом случае, отраслям промышленности необходимо найти способ диверсифицировать цепочки поставок, которые зависят от Китая, говорят некоторые руководители, особенно в отношении сырья, которое имеет решающее значение в таких областях, как сталелитейная, полупроводниковая и автомобильная промышленность», – резюмирует издание.

    В марте газета ВЗГЛЯД разбиралась, как торговые пошлины США на импортные автомобили если не убьют европейский автопром, то лишат его статуса глобального экспортного хаба.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая Европейский союз, Китай и Японию.

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    29 апреля 2025, 20:10 • Видео
    Чем Трамп похож на Ельцина

    Президент США Дональд Трамп преодолел важный рубеж в 100 дней президентства. Теперь традиционное для США политическое перемирие закончено, удары посыплются со всех сторон, а отбивать их нечем – успехов у Трампа нет.

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    27 апреля 2025, 16:37 • Новости дня
    При пожаре в банном комплексе Москвы сгорели семь зданий

    Tекст: Ольга Иванова

    Огнем охвачены семь зданий банного комплекса на востоке Москвы, площадь возгорания достигла 1,5 тыс. квадратных метров.

    В результате инцидента огнем повреждены семь строений, сообщили в МЧС России. К тушению были привлечены более 90 специалистов и 25 единиц техники, включая два вертолета и пожарный поезд, передает РИА «Новости».

    Данных о пострадавших на данный момент не поступало. Пожарные подразделения продолжают ликвидацию возгорания.

    Ранее сообщалось, что крупное возгорание возникло в банном комплексе на Яузской аллее, площадь пожара достигла 1200 кв. метров.

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    28 апреля 2025, 08:31 • Новости дня
    Рекордные заморозки зафиксировали в Подмосковье

    Рекордные заморозки зафиксировали в Подмосковье перед наступлением тепла

    Tекст: Мария Иванова

    В нескольких городах Подмосковья минувшей ночью были зафиксированы самые сильные апрельские заморозки за последние десятилетия, в Можайске температура опустилась до минус 4,2 градуса.

    В Подмосковье этой ночью были зафиксированы рекордные для апреля заморозки, написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    В Можайске минимальная температура опустилась до минус 4,2 градуса, что на 0,7 градуса ниже предыдущего рекорда этого дня, установленного в 1971 году. В Клину температура опустилась до минус 5,9 градуса – такой холодной ночи 28 апреля в городе не было как минимум с начала XXI века.

    При этом, по данным Леуса, это были последние заморозки в нынешнем апреле. «Апрель в Подмосковье финиширует рекордными заморозками!» – отметил он в своем сообщении.

    В понедельник на погоду столичного региона влияет гребень антициклона, который с юго-запада минимизирует вероятность осадков и способствует резкому потеплению. В дневные часы температура воздуха в городе поднимется до 10-12 градусов, по области – до 8-13 градусов. Атмосферное давление останется выше нормы и составит 752 мм рт. ст.

    Во вторник в регионе ожидаются кратковременные дожди, ночная температура составит плюс 4-6 градусов, а днем воздух прогреется до 8-10 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью почти весь столичный регион оказался в зоне отрицательных температур, а в Черустях была зафиксирована наиболее низкая температура.

    В столице с вторника ожидается облачная и влажная погода с ночными температурами около пяти градусов и порывами ветра до 18 метров в секунду.

    При этом погодные условия в начале мая будут аномально прохладными с ночными температурами около нуля почти по всей стране.

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    27 апреля 2025, 15:27 • Новости дня
    На востоке Москвы вспыхнул крупный пожар в банном комплексе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крупное возгорание возникло в банном комплексе на Яузской аллее, площадь пожара достигла 1200 кв.метров.

    Возгорание произошло в банном комплексе на Яузской аллее, дом 8, передает ТАСС. Пожар начался на территории комплекса, площадь горения достигла 1200 кв.метров.

    На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. По словам представителей ГУ МЧС России по Москве, продолжается тушение огня, принимаются все необходимые меры по локализации пожара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в подмосковных Химках произошел пожар в банном комплексе, а ранее причиной пожара в банном комплексе под Тверью сочли поджог.

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    28 апреля 2025, 06:39 • Новости дня
    Вильфанд спрогнозировал дожди и похолодание в Москве со вторника

    Вильфанд спрогнозировал облачную, дождливую и ветреную погоду в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столице со вторника ожидается облачная и влажная погода с ночными температурами около пяти градусов и порывами ветра до 18 метров в секунду.

    Как передает ТАСС, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с наступлением вторника в Москве ожидается облачная и дождливая погода, а также понижение давления. Он добавил: «Во вторник понизится давление и до конца недели оно будет ниже нормы, иногда приближаться к норме, но в целом очень невысокое давление. И это значит, что со вторника уже погода облачная. Непосредственно во вторник прогнозируется дождь, причем заметный».

    Метеоролог отметил, что ночные температуры во вторник составят от четырех до шести градусов, а дневные – от восьми до десяти. Ожидается усиление ветра до пятнадцати, а местами и до восемнадцати метров в секунду. По его словам, из-за высокой влажности, дождя и сильного ветра ощущение холода будет особенно заметным.

    Вильфанд уточнил, что со вторника и до пятницы температура сохранится примерно на три градуса ниже нормы. В среду и четверг интенсивность осадков снизится, пройдут небольшие дожди, а температура ночью будет около пяти градусов, днем – от десяти до пятнадцати градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики заявили, что майские холода охватят практически всю территорию России.

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    30 апреля 2025, 02:13 • Новости дня
    Дилеры заявили о запасе новых авто минимум на три месяца

    На складах России скопилось 400 тысяч новых автомобилей разных брендов

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские склады заполнены примерно четырьмя стами тысячами новых автомобилей, что гарантирует наличие машин для продаж на несколько месяцев.

    Как передает РИА «Новости», представители ассоциации «Российские автомобильные дилеры» сообщили, что запасы новых автомобилей на складах в России достигли примерно 400 тысяч машин. Такой объем, по оценке дилеров, позволит обеспечивать продажи как минимум на три месяца даже с учетом текущего снижения спроса.

    Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов дал более пессимистичный прогноз, отметив, что общий запас складов у дистрибьюторов и дилеров составляет четыре-пять месяцев на весь рынок. Он добавил, что компания «Рольф» следит за ситуацией и не допускает затоваривания, однако отметил сложности с реализацией машин, ввезенных по параллельному импорту из-за изменения курса валют и других негативных факторов для спроса.

    Ранее директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что за первый квартал текущего года складские запасы новых автомобилей у дилеров и дистрибьюторов не уменьшились и составляют около 500 тысяч машин. Более половины из них – автомобили китайских брендов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте продажи новых автомобилей рухнули почти вдвое по сравнению с февралем, эксперты ожидают ухода с рынка ряда китайских брендов и массового банкротства автосалонов, а склады затоварились, что вынудило дилеров предлагать хорошие скидки; новые пошлины США на импортные автомобили, как отмечали эксперты, могут лишить европейский автопром статуса глобального экспортного хаба, Китай будет вынужден искать обходные пути доступа на американский рынок, а российский авторынок теоретически может выиграть от такой ситуации; также средняя цена на новый «Москвич-3» в России упала на 18,4%, составив 1,8 млн рублей, и этот автомобиль стал лидером по снижению стоимости в первом квартале 2025 года.

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    29 апреля 2025, 14:59 • Новости дня
    В Москве экс-полицейского обвинили в получении взятки от нелегалов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице бывшего начальника отделения полиции заподозрили в получении взятки за отказ применять меры к нелегальным мигрантам, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Бывший сотрудник московской полиции обвиняется в получении взятки за непринятие административных мер в отношении нелегальных мигрантов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Следствие установило, что с февраля по июнь 2024 года начальник отделения участковых одного из столичных отделов полиции получил взятку за игнорирование нарушений миграционного законодательства. В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину.

    Проводятся необходимые следственные действия, проверяется возможная причастность фигуранта к совершению других аналогичных преступлений.

    Ранее в апреле в Петербурге нескольких сотрудников полиции метрополитена заподозрили в покрытии нелегальных мигрантов за деньги, их задержали.

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    29 апреля 2025, 21:56 • Новости дня
    Лукашенко заявил о невозможности пропустить парад Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о своем намерении лично присутствовать на параде в Москве, отметив важность этого события.

    Как сообщает телеканал «Россия 24», Лукашенко сделал заявление во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Волгограде после совместного участия в международном форуме «Великое наследие – общее будущее», передает РИА «Новости». Белорусский лидер выразил благодарность российскому коллеге за приглашение и особо отметил значимость поездки в Волгоград.

    Лукашенко подчеркнул, что не мог отказаться от приглашения на парад в Москве: «Мы не могли не приехать. Вы знаете, что мы едем сначала на Красную площадь, потом проводим парад у себя в Беларуси. Ничего, что мы в основном два государства, два президента привержены этому. Нам не тесно, нам не скучно. Мы делаем свое дело. Пожалуйста, кто хочет, пусть присоединяется», – цитирует его «Россия 24».

    Президент Белоруссии также отметил впечатления от посещения Волгограда, назвав место «впечатляющим» и подчеркнув эмоциональное значение мероприятия.

    Ранее Лукашенко рассказал о том, как у него сложилась традиция отмечать День Победы не только в Минске, но и в Москве.

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    29 апреля 2025, 11:05 • Новости дня
    Volvo Cars объявила о сокращении расходов и персонала после падения прибыли

    Volvo Cars из-за падения прибыли анонсировала увольнения и жесткую экономию

    Tекст: Ирма Каплан

    Шведская Volvo Cars планирует сэкономить 18 млрд крон (1,87 млрд долларов) на фоне резкого падения операционной прибыли за первый квартал года и сокращения выручки, сообщает CNBC.

    Шведский автопроизводитель Volvo Cars, принадлежащий китайской Geely Holding, объявил о планах по снижению расходов на 18 млрд шведских крон (1,87 млрд долларов) после резкого падения операционной прибыли, сообщает CNBC.

    «Операционная прибыль Volvo Cars за первые три месяца года составила 1,9 млрд крон, что ощутимо ниже прошлогодних 4,7 млрд крон за аналогичный период. Маржа по прибыли до вычета процентов и налогов снизилась до 2,3%, а выручка сократилась до 82,9 млрд крон против 93,9 млрд за первый квартал прошлого года», – сказано в материале.

    Volvo Cars объяснила ухудшение показателей падением оптовых продаж из-за планового сокращения запасов, неблагоприятного курса валют и нестабильности в мировой автопромышленности.

    Так называемый план действий по расходам и денежным средствам компании включает сокращение инвестиций и увольнения персонала по всему миру, заявили в Volvo Cars.

    В отчете компании отмечается, что компания не будет предоставлять финансовые прогнозы на 2025 и 2026 годы. Гендиректор Хокан Самуэльссон заявил, что Volvo Cars сталкивается с высокой конкуренцией, падением объемов, ценовым давлением и торговыми тарифами, что затрудняет прогнозирование будущего. По его словам, фокус аналитиков смещен на управляемые компанией процессы и сокращение затрат.

    В первом квартале доля электрифицированных автомобилей в продажах Volvo Cars достигла 43%. Компания планирует довести этот показатель до 90–100% к 2030 году. В отчете компания также объявила о планах повысить эффективность производства в США и увеличить выпуск автомобилей в регионах, где они продаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, свыше десяти автомобильных производителей и Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) получили штраф от Европейской комиссии в размере 458 млн евро за сговор в утилизации автомобилей. Среди нарушителей названы такие компании, как BMW, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, Hynday, Mazda, Mitsubishi, Opel, Renault, Toyota, Volkswagen и Volvo.

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    30 апреля 2025, 02:54 • Новости дня
    На Тимати подали в суд за неоплату коммунальных услуг

    Суд в Москве назначил заседание по взысканию долгов Тимати за ЖКХ

    Tекст: Денис Тельманов

    Вопрос взыскания задолженности по коммунальным платежам с рэпера Тимати будет рассматриваться в московском мировом суде в конце апреля.

    Мировой суд в Москве рассмотрит два иска Фонда капитального ремонта многоквартирных домов против Тимура Юнусова, более известного как рэпер Тимати, передает РИА «Новости». Заседание по этому делу запланировано на тридцатое апреля, и оба иска связаны с долгами по оплате коммунальных услуг.

    Сумма, которую Фонд капитального ремонта требует взыскать с исполнителя, не раскрывается. В прошлом году, согласно данным судебной картотеки, фонд уже обращался с подобными исками к Тимати. Тогда суд отменил ранее вынесенные судебные приказы о взыскании долгов, однако не уточняется, связано ли это с последующей оплатой задолженности или с другими обстоятельствами.

    В суде уточнили, что истцом выступает Фонд капитального ремонта, а ответчиком – Тимур Юнусов. Информация о причинах новых исков в картотеке не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рекламное агентство и спортивный клуб Black Star столкнулись с закрытием из-за проблем с регистрацией и процедурой банкротства, сеть магазинов «Армия России» совместно с брендом Тимати Black Star представили коллекцию одежды в стиле милитари, а сам Тимати сообщил, что удалил клип на песню «Москва» после того, как он набрал более одного млн дизлайков.

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    29 апреля 2025, 13:12 • Новости дня
    Синоптики сказали, когда в Москве начнется потепление

    Вильфанд сообщил о потеплении в Москве после 3 мая

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве после холодного и ветреного начала месяца температура начнет заметно расти с 3 мая, достигнув 15-17 градусов в столице и на юге области.

    Потепление в Москву придет после 3 мая – воздух прогреется до 15-17 градусов, передает ТАСС.

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что начало майских праздников будет прохладным, а вторая половина периода станет более «симпатичной». С 3 мая в столице ожидается около 15 градусов, а на юге области – до 17 градусов.

    Вильфанд уточнил, что 4 мая температура в Москве поднимется еще на 1-2 градуса. Однако в ближайшие три дня – 29 и 30 апреля, а также 1 мая – будет ветрено, возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

    Первый день мая будет холодным: ночью ожидается 1-3 градуса, в области – до 0, местами до минус двух, днем воздух прогреется до 9-11 градусов, в области – до 8.

    В ночь на 2 мая температура повысится до 2-4 градусов, днем – до 11-13, но это все равно на 2-3 градуса ниже нормы. Дождь днем постепенно ослабеет, ветер останется порывистым до 15 метров в секунду.

    При этом на Алтае в начале мая ожидается ураганный ветер скоростью до 35 метров в секунду, предупредил Вильфанд. В Кемеровской области прогнозируют сильный ветер и осадки, в горных районах возможен сход небольших селевых потоков.

    В Пермском крае и соседних регионах – Челябинской и Курганской областях – сохраняются снегопады, а в Свердловской области ожидается ветер до 21-26 метров в секунду и мокрый снег. На юге Свердловской, Челябинской и Курганской областей возможны сильные осадки, дождь и гололед.

    В Краснодарском крае и Ставрополье, кроме Черноморского побережья, прогнозируются заморозки до минус трех градусов. Заморозки ожидаются также в Саратовской, Самарской, Оренбургской областях и Башкортостане с 29 апреля по 1 мая.

    В северо-западном федеральном округе в первые дни мая температура будет ниже нормы на 6-7 градусов, а в Архангельской области ночью похолодает до минус десяти. В Ленинградской области возможны заморозки до минус четырех, а в Петербурге температура ночью будет до трех градусов. В Вологодской области ожидается до минус пяти градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких городах Подмосковья прошлой ночью были зафиксированы самые сильные апрельские заморозки за последние десятилетия, в Можайске температура опустилась до минус 4,2 градуса.

    В Москве со вторника ожидается облачная и влажная погода с ночными температурами около пяти градусов и порывами ветра до 18 метров в секунду.

    Между тем в ближайшие недели Центральную Россию может накрыть всплеск комаров при установлении теплой погоды и появлении весенних луж, предупредили ученые.

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    28 апреля 2025, 14:12 • Новости дня
    Минобрнауки сообщило о рекордном росте платного приема в частных вузах Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число поступающих на платные места в столичных негосударственных вузах резко увеличилось, при этом основной рост пришелся на специальности юриспруденции и экономики.

    Глава Минобрнауки Валерий Фальков озвучил данные о росте платного приема в столичных частных вузах на заседании Совета законодателей России, передает ТАСС. За последние пять лет прирост составил 76,4%.

    По словам министра, в Москве сосредоточено 77 крупнейших из 242 частных вузов страны. Фальков подчеркнул, что основное увеличение коммерческого набора приходится именно на частные университеты, к которым граждане чаще всего предъявляют претензии по качеству образования.

    «Наиболее серьезные претензии, связанные с низким качеством образования, наши граждане чаще всего адресуют частным университетам. На них же в последние годы приходится основное увеличение объемов коммерческого набора», – заявил Фальков. В основном речь идет о направлениях «юриспруденция» и «экономика и управление».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить качество приема на платной основе в высшие учебные учреждения, а Министерство образования и науки утвердило новые правила приема в вузы, согласно которым с марта 2025 года изменяются сроки зачисления на бюджетные и платные места для бакалавриата и магистратуры.

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    30 апреля 2025, 12:22 • Новости дня
    В Москве злоумышленник отнял сумку с миллионами у водителя машины каршеринга

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице молодой человек напал на пассажира машины каршеринга и похитил крупную сумму наличных, после чего попытался скрыться на такси, сообщили в прокуратуре города.

    Инцидент произошел на улице Миклухо-Маклая. Мужчина подошел к припаркованному автомобилю каршеринга «Черри Тигго», открыл переднюю пассажирскую дверь и, применив насилие к находившемуся там пассажиру, завладел его мобильным телефоном стоимостью около 100 тыс. рублей и сумкой с деньгами на сумму свыше 5,7 млн рублей, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    После совершения преступления злоумышленник попытался скрыться, выезжая на автомобиле такси в другой город, однако был задержан правоохранителями. В отношении 22-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

    Мужчина заключен под стражу.

    Ранее в столице мужчина, искавший выпивку, вломился в закрытый магазин и украл оттуда алкоголь и табак. Он пояснил, что хотел выпить, но магазин был уже закрыт.

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    29 апреля 2025, 13:59 • Новости дня
    Вильфанд объяснил обострение аллергии на березу в ЦФО

    Вильфанд: Обострение аллергии на березу в ЦФО вызвал занос пыльцы

    Tекст: Мария Иванова

    Всплеск аллергических реакций на цветение березы в Центральном федеральном округе связан с переносом пыльцы из других регионов с воздушными массами, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Обострение аллергии на березу в Центральном федеральном округе связано с переносом большого количества пыльцы из других регионов ветрами, передает ТАСС.

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что основной аллерген сейчас – береза, и в этом году наблюдалось особенно бурное цветение. «Самый главный аллерген сейчас – это береза. Было очень бурное цветение, пыление [в ЦФО]. Береза, значит, цвела и южнее, а воздушные массы [принесли ее сюда], ведь мы же дышим не только московским воздухом», – рассказал Вильфанд на пресс-конференции.

    Он уточнил, что биологам трудно отличить местную пыльцу от принесенной ветром, что и стало причиной сильной реакции аллергиков на березу в апреле. В начале года первым аллергенным деревом стала ольха, которая зацвела еще в январе из-за аномально высокой для этого времени температуры – пять-шесть градусов тепла.

    Вильфанд добавил, что цветение березы в регионе уже подходит к концу, а в мае ожидается появление пыльцы дуба и тополиного пуха, который также переносит аллергены. В июне, по словам метеоролога, начнут цвести дикорастущие травы, что станет новым фактором риска для аллергиков.

    Кроме того Вильфанд отметил, что ультрафиолетовое излучение в умеренных широтах становится опасным с середины мая. По его словам, на интенсивность ультрафиолета влияет облачность и чистота воздуха, но погодные условия предыдущих месяцев на это не воздействуют. Метеорологи публикуют прогноз уровня ультрафиолета на несколько дней вперед для всех регионов России, что позволяет своевременно ориентироваться в степени потенциальной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве после холодного и ветреного начала месяца температура начнет расти с 3 мая, достигнув 15-17 градусов в столице и на юге области.

    В нескольких городах Подмосковья минувшей ночью были зафиксированы самые сильные апрельские заморозки за последние десятилетия.

    При этом в ближайшие недели Центральную Россию может накрыть всплеск комаров из-за установления теплой погоды и появления весенних луж, отметили эксперты.

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