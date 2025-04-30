Москвичей предупредили о сильном ливне с грозой и ветре

Синоптики сказали, когда в Москве начнется потепление

Вильфанд сообщил о потеплении в Москве после 3 мая

Tекст: Мария Иванова

Потепление в Москву придет после 3 мая – воздух прогреется до 15-17 градусов, передает ТАСС.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что начало майских праздников будет прохладным, а вторая половина периода станет более «симпатичной». С 3 мая в столице ожидается около 15 градусов, а на юге области – до 17 градусов.

Вильфанд уточнил, что 4 мая температура в Москве поднимется еще на 1-2 градуса. Однако в ближайшие три дня – 29 и 30 апреля, а также 1 мая – будет ветрено, возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

Первый день мая будет холодным: ночью ожидается 1-3 градуса, в области – до 0, местами до минус двух, днем воздух прогреется до 9-11 градусов, в области – до 8.

В ночь на 2 мая температура повысится до 2-4 градусов, днем – до 11-13, но это все равно на 2-3 градуса ниже нормы. Дождь днем постепенно ослабеет, ветер останется порывистым до 15 метров в секунду.

При этом на Алтае в начале мая ожидается ураганный ветер скоростью до 35 метров в секунду, предупредил Вильфанд. В Кемеровской области прогнозируют сильный ветер и осадки, в горных районах возможен сход небольших селевых потоков.

В Пермском крае и соседних регионах – Челябинской и Курганской областях – сохраняются снегопады, а в Свердловской области ожидается ветер до 21-26 метров в секунду и мокрый снег. На юге Свердловской, Челябинской и Курганской областей возможны сильные осадки, дождь и гололед.

В Краснодарском крае и Ставрополье, кроме Черноморского побережья, прогнозируются заморозки до минус трех градусов. Заморозки ожидаются также в Саратовской, Самарской, Оренбургской областях и Башкортостане с 29 апреля по 1 мая.

В северо-западном федеральном округе в первые дни мая температура будет ниже нормы на 6-7 градусов, а в Архангельской области ночью похолодает до минус десяти. В Ленинградской области возможны заморозки до минус четырех, а в Петербурге температура ночью будет до трех градусов. В Вологодской области ожидается до минус пяти градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких городах Подмосковья прошлой ночью были зафиксированы самые сильные апрельские заморозки за последние десятилетия, в Можайске температура опустилась до минус 4,2 градуса.

В Москве со вторника ожидается облачная и влажная погода с ночными температурами около пяти градусов и порывами ветра до 18 метров в секунду.

Между тем в ближайшие недели Центральную Россию может накрыть всплеск комаров при установлении теплой погоды и появлении весенних луж, предупредили ученые.