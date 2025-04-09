Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.2 комментария
Российские войска нанесли урон ВСУ на нескольких направлениях
ВС России нанесли значительный урон формированиям ВСУ на Белгородском, Харьковском и других направлениях, уничтожив несколько сотен военнослужащих и десятки единиц техники, сообщило Министерство обороны.
Подразделения группировки «Север» нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в Сумской области, уничтожив до 120 украинских военнослужащих и несколько единиц техники, включая бронированные машины и полевую артиллерию, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
На Харьковском направлении российские силы также нанесли серьезный урон, сократив численность противника на 120 военнослужащих и уничтожив технику, такую как полевые артиллерийские орудия и установки разминирования.
Подразделения группировки войск «Запад» ударили по живой силе и технике ВСУ в ДНР и ЛНР, уничтожено более 200 украинских военнослужащих.
Южная группировка продолжила наступление, уничтожив до 300 украинских солдат и значительное количество техники, включая бронированные машины и артиллерийские орудия.
Группировка «Центр» захватила более выгодные рубежи, уничтожив 435 военнослужащих ВСУ и несколько бронетранспортеров американского производства.
Группировка «Восток» нанесла удар по ВСУ в ДНР, уничтожив до 150 солдат и несколько единиц тяжелой техники, включая САУ Paladin. Группировка «Днепр» уничтожила более 90 военнослужащих ВСУ и технику в Херсонской и Запорожской областях.
Ранее сообщалось, что группировка войск «Север» уничтожила живую силу и технику ВСУ, которые пытались прорваться в Белгородскую область, были поражены в том числе минометные позиции, которые украинские боевики пытались установить там.