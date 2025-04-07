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Внук экс-короля Румынии задержан во Франции по обвинению в коррупции
Павел-Филипп Гогенцоллерн, внук бывшего короля Румынии Кароля II, задержан во Франции по запросу румынских властей и помещен под домашний арест по обвинениям в коррупции и отмывании денег, сообщили СМИ.
Телеканал Digi24 сообщил, что Гогенцоллерн был задержан в Париже в понедельник утром. По данным источников, он обвиняется румынскими властями в коррупции, отмывании денег и махинациях с земельными участками, ранее принадлежавшими королевской семье. Румынская сторона планирует добиваться его экстрадиции, передает ТАСС.
Это не первый случай, когда Гогенцоллерн оказывается в центре внимания правоохранительных органов. В начале 2024 года он был задержан на Мальте, но вышел под залог через два месяца. Мальтийский суд отказался экстрадировать его в Румынию, ссылаясь на его возраст и историческое значение. Адвокат Павла-Филиппа сообщил, что его преследование связано с политическими мотивами в преддверии президентских выборов, которые должны были состоятся в конце 2024 года.
Павел-Филипп Гогенцоллерн – потомок Кароля II, который правил Румынией в 1930–1940-х годах. В 2020 году Высший уголовный суд Румынии приговорил его к трем годам и четырем месяцам заключения по обвинению в коррупции и махинациях с недвижимостью. На момент вынесения приговора он находился во Франции.