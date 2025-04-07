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ООН сообщила о резком росте материнской смертности из-за COVID-19 в 2021 году
В 2021 году материнская смертность увеличилась на 40 тыс. случаев из-за COVID-19
ООН опубликовала доклад, в котором сообщается о значительном росте смертности среди беременных и рожениц в 2021 году в результате пандемии COVID-19, что привело к увеличению случаев на 40 тыс. по сравнению с 2020 годом.
В опубликованном докладе ООН, который приурочен к Всемирному дню здоровья, говорится о резком увеличении числа случаев материнской смертности в 2021 году на фоне пандемии COVID-19. Как передает ТАСС, в период беременности и родов умерли 322 тыс. женщин, что на 40 тыс. больше по сравнению с предыдущим годом.
Доклад представляет собой первый глобальный отчет о влиянии COVID-19 на материнскую смертность, и опубликован ЮНИСЕФ. Согласно его данным, основными причинами роста смертности стали не только прямые осложнения от COVID-19, но и значительные перебои в предоставлении медицинских услуг для беременных женщин.
Это увеличение смертности зафиксировано в условиях действия чрезвычайного режима в связи с COVID-19, который был введен в конце января 2020 года и продолжался до 5 мая 2023 года. ВОЗ сообщила, что на 23 марта 2025 года в мире зарегистрировано более 777 млн случаев заражения и более 7 млн летальных исходов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВОЗ предсказала появление новой пандемии в ближайшем будущем. Оперштаб по борьбе с COVID-19 заявил о стабильности статистики заболеваемости коронавирусом. Госсекретарь США Марко Рубио поддержал теорию о лабораторном происхождении COVID-19, утверждая, что вирус, вероятно, распространился в результате инцидента в лаборатории в Ухане.