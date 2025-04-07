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Активы «Саянскхимпласт» потребовали изъять в доход государства
Генпрокуратура потребовала изъять активы «Саянскхимпласт» в доход государства
Генпрокуратура подала иск в Хамовнический суд Москвы с требованием изъять активы «Саянскхимпласт», принадлежащие бывшему главе Заксобрания Иркутской области Виктору Круглову, сообщили в суде.
Генпрокуратура Российской Федерации подала иск в Хамовнический суд Москвы с требованием обратного изъятия активов АО «Саянскхимпласт», принадлежащих Виктору Круглову и его семье. В качестве соответчиков указаны его супруга Ирина Круглова, дети Анна и Александр, а также бывший заместитель главы администрации Иркутской области Николай Мельник и компания ООО «Саянскгазбетон», пишет «Коммерсантъ».
В иске говорится, что Круглов, занимая руководящие должности в ОАО «Саянскхимпром» с 1987 года, приобрел активы предприятия незаконным путем, переведя доли на подконтрольные ему юридические лица. С созданием на базе этих активов нового предприятия «Саянскхимпласт», по мнению Генпрокуратуры, Круглов стал фактическим владельцем завода.
«Саянскхимпласт» считается крупнейшим в России производителем поливинилхлорида, его ежегодная выручка составляет 25 млрд рублей, а активы оцениваются в 78,8 млрд рублей. Генпрокуратура настаивает на изъятии этой собственности в пользу государства, утверждая, что она была приобретена незаконно.
Ранее Генпрокуратура предъявила иск о передаче в доход государства активов аэропорта Домодедово, которые контролируются через ООО «ДМЕ Холдинг» Дмитрием Каменщиком и Валерием Коганом.