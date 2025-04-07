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Назначена дата рассмотрения иска о передаче «Домодедово» государству
Суд назначил дату рассмотрения иска Генпрокуратуры о передаче «Домодедово» государству
Арбитражный суд Московской области назначил на 15 мая слушания по иску Генпрокуратуры о передаче в доход государства активов «Домодедово», которые через ООО «ДМЕ Холдинг» контролируются Дмитрием Каменщиком и Валерием Коганом, следует из картотеки арбитражных дел.
Арбитражный суд Московской области назначил на 15 мая основные слушания по иску Генпрокуратуры Российской Федерации, касающегося передачи активов аэропорта «Домодедово» в государственную собственность. Иск направлен против Дмитрия Каменщика, Валерия Когана и тридцати компаний группы «Домодедово», передает РИА «Новости».
Генпрокуратура требует признать недействительными девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и взыскивать в доход государства сто процентов долей ООО «ДМЕ Холдинг». Суд в январе уже принял обеспечительные меры по аресту имущества и активов, а также обязал обеспечить доступ Росавиации к деятельности ряда юрлиц.
На предварительном заседании в феврале суд постановил рассматривать дело в закрытом режиме, несмотря на протесты представителей «Домодедово», которые заявили о необходимости раскрытия правдивой информации. В иске указано, что Каменщик и Коган, резиденты иностранных государств, незаконно контролировали стратегические предприятия России.
Также в иске говорится, что в 2024 году они создали ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями, ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России. Прокуроры сообщают, что прибыль выводилась из России под видом погашения займов в недружественные юрисдикции.
Генпрокуратура потребовала взыскать в доход России 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», которое владеет группой операционных компаний аэропорта Домодедово.