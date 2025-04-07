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Суд отклонил иск Минобороны к производителю защиты от БПЛА на 57,5 млн рублей
Суд отказал Минобороны во взыскании 57,5 млн рублей с «Владимирского завода »Электроприбор«
Арбитражный суд Москвы отклонил иск Минобороны к «Электроприбору» на 57,5 млн рублей, касающийся невыполненных обязательств по контракту на производство средств борьбы с беспилотниками.
Как передает ТАСС, Арбитражный суд Москвы отказал Министерству обороны РФ в иске к ОАО «Владимирский завод »Электроприбор« на сумму 57,5 млн рублей. Иск был подан на основании невыполненных обязательств по контракту на производство средств борьбы с беспилотниками. «Суд решил в иске министерства обороны к ОАО «Владимирский завод «Электроприбор“»отказать полностью», – сообщили в суде.
В ноябре 2024 года стало известно о поступлении этого иска в суд, где Минобороны утверждало, что «Электроприбор» не выполнил свои обязательства в рамках контракта. Однако суд не удовлетворил требования, оставив их без удовлетворения.
Это не первый случай судебных разбирательств между сторонами. В апреле 2023 года с «Электроприбора» было взыскано 98,55 млн рублей за задержку поставки на 636 дней. В марте 2024 года предприятие было обязано выплатить 7,05 млн рублей за поставку станций помех с опозданием на 229 дней.
«Электроприбор» специализируется на разработке и производстве систем радиосвязи и радиоэлектронной борьбы. Среди продукции завода комплекс радиопомех «Тирада-2С», предназначенный для дезактивации спутников связи и борьбы с беспилотниками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России взыскало более 11,5 млн рублей с компании «ЦМКБ «Алмаз» за неустойку через Арбитражный суд Москвы. В суд также поступил новый иск от Минобороны РФ против АО «Военторг» на сумму 317 449 рублей. Министерство обороны России обратилось с иском на 390 млн рублей против Кизлярского электромеханического завода.