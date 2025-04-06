Минобороны потребовало 11,5 млн рублей неустойки с ЦМКБ «Алмаз»

Минобороны подало иск к ЦМКБ «Алмаз» о взыскании неустойки в 11,5 млн рублей

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, Министерство обороны Российской Федерации подало исковое заявление в Арбитражный суд Москвы против компании «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Предметом иска является взыскание неустойки в размере 11 501 085 рублей.



Судебный акт, который имеется в распоряжении ТАСС, подтверждает принятие к производству данного искового заявления. Документ отмечает, что истцом выступает Министерство обороны РФ, а ответчиком – АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».

Детали дела пока не раскрываются, но известно, что именно эта сумма, более 11,5 млн рублей, причитается Минобороны РФ в качестве компенсации за, вероятно, задержки или другие нарушения в рамках контрактов на проектирование боевых кораблей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы получил новый иск от Минобороны России против АО «Военторг» с требованием взыскать 317 тыс. рублей, а сумма иска составила 317 тыс. 449 рублей сообщалось.

Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском на 390 млн рублей против Кизлярского электромеханического завода.

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Минобороны России к НПО «Алмаз» на сумму около 111 млн рублей, однако основания исковых требований пока не раскрываются.