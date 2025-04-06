  • Новость часаВ США начались массовые протесты против Трампа и Маска
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп послал Макрону «черную метку»
    Европу предупредили о возможном возврате активов России летом
    Военный эксперт рассказал об особенностях российского удара по ресторану в Кривом Роге
    Ягр эмоционально отреагировал на рекорд Овечкина
    В Федерации гимнастики России объяснили отказ спортсменов выступать в нейтральном статусе
    Маск предсказал волну терактов в Европе
    Глава МИД Эстонии призвал лишить Венгрию права голоса в ЕС
    Бессент обвинил Зеленского в «разрушении самой простой вещи в мире»
    Священник сбил из ружья два дрона ВСУ в Курской области
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если закон не работает, нужен психиатр

    За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.

    5 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    25 комментариев
    6 апреля 2025, 03:08 • Новости дня

    Минобороны потребовало 11,5 млн рублей неустойки с ЦМКБ «Алмаз»

    Минобороны подало иск к ЦМКБ «Алмаз» о взыскании неустойки в 11,5 млн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны России требует через суд взыскать более 11,5 млн рублей с компании «ЦМКБ «Алмаз» за неустойку, что стало предметом разбирательства в Арбитражном суде Москвы.

    Как передает ТАСС, Министерство обороны Российской Федерации подало исковое заявление в Арбитражный суд Москвы против компании «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Предметом иска является взыскание неустойки в размере 11 501 085 рублей.

    Судебный акт, который имеется в распоряжении ТАСС, подтверждает принятие к производству данного искового заявления. Документ отмечает, что истцом выступает Министерство обороны РФ, а ответчиком – АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».

    Детали дела пока не раскрываются, но известно, что именно эта сумма, более 11,5 млн рублей, причитается Минобороны РФ в качестве компенсации за, вероятно, задержки или другие нарушения в рамках контрактов на проектирование боевых кораблей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы получил новый иск от Минобороны России против АО «Военторг» с требованием взыскать 317 тыс. рублей, а сумма иска составила 317 тыс. 449 рублей сообщалось.

    Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском на 390 млн рублей против Кизлярского электромеханического завода.

    Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Минобороны России к НПО «Алмаз» на сумму около 111 млн рублей, однако основания исковых требований пока не раскрываются.

    5 апреля 2025, 10:30 • Новости дня
    Захарова обвинила Бербок в воссоздании нацистских практик
    Захарова обвинила Бербок в воссоздании нацистских практик
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова раскритиковала планы Германии запретить русским и белорусам участвовать в памятных мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, сравнив это с нацистскими практиками.

    В своем Telegram-канале она отметила, что МИД Германии рекомендовал не допускать представителей России и Белоруссии к участию в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.

    Захарова подчеркнула, что меры Германии напоминают нацистские практики создания гетто по этно-национальному признаку.

    Она заявила, что возможное удаление русских и белорусов с мероприятий можно расценивать как возрождение нацизма, особенно в год 80-летия Победы. Захарова также указала, что такие действия Германии оскорбительны и неприемлемы.

    В своем заявлении Захарова выразила мнение, что реализация этих мер станет своеобразным «триумфом воли» для Анналены Бербок, проводя параллель с одноименным фильмом Лени Рифеншталь.

    Она также отметила, что Бербок претендует на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН, что делает ее действия еще более значимыми на мировой арене.

    Ранее исполняющая обязанности главы МИД Германии прибыла в Киев, где объявила о выделении 130 млн евро для гуманитарной помощи и стабилизации.

    Коментарии (13)
    5 апреля 2025, 10:46 • Новости дня
    Боевики ВСУ избили жителя Курской области за незнание украинского языка
    Боевики ВСУ избили жителя Курской области за незнание украинского языка
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области украинские боевики жестоко избили местного жителя, угрожая ему оружием, за незнание украинского языка, как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    Следственный комитет установил, что в марте 2025 года в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области украинские боевики избили мирного жителя за незнание украинского языка, передает ТАСС.

    Петренко подтвердила эту информацию, отметив, что преступление сопровождалось угрозами оружием.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

    В ходе допроса, видео которого предоставлено Следственным комитетом, жена пострадавшего мужчины рассказала, что боевики угрожали, стреляя по земле рядом с коленями. За незнание украинского языка мужчину били по голове.

    В настоящее время ведется предварительное следствие, чтобы установить всех причастных к этому преступлению представителей вооруженных формирований Украины.

    Ранее на Украине насильно мобилизовали националиста, который пожаловался на русскую музыку в ТЦК.

    Коментарии (8)
    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    Коментарии (0)
    5 апреля 2025, 07:43 • Новости дня
    Система ПВО России за ночь сбила 49 украинских дронов

    Минобороны: Система ПВО России за ночь сбила 49 украинских дронов

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за ночь сбила 49 украинских беспилотников, включая 16 в Воронежской области и 14 в Белгородской, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что средства ПВО за прошедшую ночь перехватили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них 16 дронов были сбиты над территорией Воронежской области, 14 – над Белгородской.

    По данным Минобороны, шесть беспилотников были уничтожены в Курской и еще шесть в Самарской областях. В республике Мордовия было перехвачено три БПЛА. Кроме того, по одному беспилотнику сбили над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.

    Накануне силы ПВО России за ночь сбили 107 украинских беспилотников самолетного типа, из которых больше всего – 34 – было уничтожено над Курской областью, а три – над Тамбовской областью.

    В Тамбовской области в результате атаки украинских дронов была повреждена труба газопровода и крыша частного дома.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что атака более чем 100 украинских беспилотников на гражданские объекты в России за одну ночь демонстрирует отсутствие стремления Киева к миру.

    Коментарии (0)
    5 апреля 2025, 23:55 • Новости дня
    Суд арестовал активы Чубайса и еще 7 человек на 5,6 млрд рублей

    Арбитраж Москвы арестовал средства Чубайса и других на 5,6 млрд рублей по иску Роснано

    Tекст: Денис Тельманов

    Арбитражный суд Москвы принял решение о наложении ареста на активы Анатолия Чубайса и семи других человек на сумму 5,6 млрд рублей по иску компании Роснано.

    Как сообщает ТАСС, арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Роснано о наложении ареста на активы бывшего главы компании Анатолия Чубайса и еще семи человек. Общая сумма арестованных средств и имущества составляет 5,6 млрд рублей.

    Иск был направлен против Анатолия Чубайса, Юрия Удальцова, Олега Киселева, Бориса Подольского, Германа Пихоя, Дмитрия Пимкина, Владимира Аветисяна и Николая Тычинина. Роснано требует солидарного взыскания убытков в размере 3,892 млрд рублей и 20,4 млн долларов. Суд также поддержал ходатайство о наложении ареста на средства близких родственников ответчиков.

    В прошлом суд уже арестовывал имущество топ-менеджеров Роснано по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Следствие утверждает, что в 2017 году руководители использовали искаженные данные отчетности для сокрытия убытков и получения дополнительного финансирования. Это привело к убыткам государства в размере более 43 млрд рублей в последующие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице прошли задержания бывших заместителей экс-руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса.

    Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов обратился в Следственный комитет с просьбой проверить действия Анатолия Чубайса на наличие признаков преступлений.

    Экс-топ-менеджеры «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселев обвиняются в особо крупном мошенничестве и объявлены в международный розыск.

    Коментарии (2)
    5 апреля 2025, 08:45 • Новости дня
    ВС России ударами РСЗО и «Солнцепека» уничтожили укрепления ВСУ у Часова Яра

    Tекст: Александра Юдина

    Сеть укреплений ВСУ у Часова Яра уничтожена ударами РСЗО и «Солнцепека», что привело к потерям среди личного состава до 30 человек, сообщают силовые структуры.

    Сеть укреплений Вооруженных сил Украины у города Часов Яр была уничтожена ударами реактивной системы залпового огня и тяжелой огнеметной системы «Солнцепек», передает ТАСС.

    По заявлению представителей силовых структур, артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии нанесли удар по позициям противника, что привело к полному разрушению укреплений вместе с находящимся там личным составом.

    По предварительным оценкам, потери ВСУ на этом участке составляют до 30 человек.

    Кроме того, в результате атаки российских FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии была уничтожена группа военнослужащих ВСУ из шести человек из элитного подразделения. Удар был нанесен по местам скопления живой силы противника в окрестностях Часова Яра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ видят от России угрозу сразу на шести направлениях.

    Коментарии (0)
    5 апреля 2025, 23:42 • Новости дня
    Илон Маск призвал к окончанию войны на Украине

    Маск предложил прекратить «бессмысленные смерти» на Украине, поддержав Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Илон Маск выступил против продолжения конфликта на Украине, назвав его бессмысленным и требующим немедленного завершения.

    Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий ведомство в администрации Дональда Трампа, призвал к прекращению конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

    Во время своего выступления на конгрессе итальянской партии «Лига», Маск подчеркнул необходимость остановить «бессмысленные смерти» и заявил о поддержке позиции президента Трампа в вопросе достижения мира.

    Отвечая на вопрос Маттео Сальвини, лидера партии и вице-премьера Италии, Маск выразил неодобрение в отношении тех, кто способствует продолжению войн.

    Он отметил, что «мы будем бесконечно пускать молодых людей в топку без смысла» и это является «жестоким, бесчеловечным и бессмысленным». Маск заявил, что пришло время положить конец этой «бессмысленной машине смерти».

    Маск также выразил недоумение по поводу продолжения боевых действий между русскими и украинцами, задаваясь вопросом: «Почему русские и украинцы в траншеях должны убивать друг друга? Сколько еще?». Он подчеркнул необходимость завершения конфликта и достижения мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск призвал прекратить конфликт на Украине, назвав сторонников продолжения боевых действий лицемерами и лжецами.

    Он также подчеркнул необходимость остановить «машину смерти». Маск заявил о возможной волне терактов в Европе, которые создадут угрозу для жизни людей и приведут к массовым убийствам.

    Коментарии (0)
    5 апреля 2025, 22:21 • Новости дня
    В ДНР из-за атак ВСУ погибли два человека

    Два погибших и восемь пострадавших в ДНР в результате атак ВСУ на Горловку и Макеевку

    Tекст: Денис Тельманов

    В Донецкой Народной Республике в результате атак со стороны ВСУ погибли два человека и еще восемь получили ранения, причем наиболее пострадали Горловка и Макеевка.

    Как сообщает ТАСС, в результате атак Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике погибли два человека и восемь получили ранения. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что наиболее пострадали Горловка и Макеевка.

    В Кировском районе Макеевки в результате атаки погибла сотрудница предприятия «Рыбный цех», еще две работницы получили ранения. В Горловке, в Центрально-Городском районе, атака ударных БПЛА привела к гибели мужчины 1993 года рождения. Там же пострадали пять человек, еще одна женщина была ранена в Никитовском районе.

    ВСУ применили реактивную артиллерию калибром 122 мм и ствольную артиллерию 155 мм, включая кассетные боеприпасы. Всего зафиксировано около 40 атак. Шесть жилых домов, пять объектов инфраструктуры и два автомобиля оказались повреждены.

    Пострадавшим оказывается медицинская помощь, власти ДНР продолжают оценивать ущерб и принимать меры по восстановлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак ВСУ на Горловку погиб один человек и пострадали пятеро, включая сотрудника МЧС, при этом был нанесен ущерб инфраструктуре города.

    Донецк впервые с начала конфликта был атакован ударными БПЛА дальнего действия со стороны Украины. ВС России усилили давление на оборону ВСУ в Запорожской области, продвигаясь на Ореховском, Степногорском направлениях и у границы с ДНР.

    Коментарии (0)
    5 апреля 2025, 12:58 • Новости дня
    Стало известно о возможном сокращении численности армии США на 90 тыс. человек

    Militarycom: Армия США рассмотрела сокращение численности войск на 90 тыс. человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия США рассматривает возможность сокращения численности регулярных сил на 90 тыс. военнослужащих, что связано с бюджетными проблемами Пентагона и сменой военной стратегии, предусматривающей отход от европейского направления.

    Армия США рассматривает возможность значительного сокращения численности регулярных сил, передает РИА «Новости» со ссылкой на Military.com. По данным портала, обсуждается возможность уменьшения личного состава на 90 тыс. военнослужащих. Этот шаг указывает на растущие бюджетные проблемы в Пентагоне и изменения в военной стратегии США, которые уходят от европейского направления и борьбы с терроризмом.

    В настоящее время численность регулярных сил армии США составляет около 450 тыс. человек. Планируется сокращение до численности в пределах от 360 тыс. до 420 тыс. военнослужащих. Однако пока не ясно, как эти реформы отразятся на резерве личного состава или национальной гвардии.

    Портал сообщает, что целью преобразований является создание более гибких и специализированных сухопутных войск. Это позволит им быть лучше подготовленными для участия в будущих конфликтах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон решил перераспределить оборонный бюджет, отказавшись от финансирования программ для меньшинств и поддержки Европы. Также сообщалось, что в Пентагоне создали специальную группу для отмены поддержки сексуальных меньшинств. Пентагон также планирует ускорить производство артиллерийских снарядов к 2025 году.

    Коментарии (0)
    5 апреля 2025, 23:12 • Новости дня
    Раскольники захватили храм УПЦ на западе Украины

    Сторонники ПЦУ захватили храм великомученика Димитрия Солунского в Черновицкой области

    Tекст: Денис Тельманов

    На западе Украины, в селе Панка Черновицкой области, сторонники ПЦУ силой захватили храм великомученика Димитрия Солунского, который принадлежит канонической Украинской православной церкви.

    Как сообщает ТАСС, раскольники Православной церкви Украины захватили храм УПЦ в Черновицкой области. Союз православных журналистов заявил, что в селе Панка сторонники ПЦУ совершили силовой захват храма святого великомученика Димитрия Солунского.

    В феврале прошлого года в этом селе прошло собрание религиозной общины, где большинство верующих подтвердили свою принадлежность к канонической УПЦ. Протоколы собрания были переданы в Черновицкую областную военную администрацию.

    Несмотря на это, в субботу храм был захвачен рейдерами ПЦУ при поддержке посторонних лиц, не имеющих отношения к селу или религиозной общине.

    На Украине активно проводится политика вытеснения Украинской православной церкви. Власти поощряют переход религиозных общин в юрисдикцию ПЦУ, созданной в 2018 году.

    Местные власти лишают УПЦ права аренды земли под храмами, а сторонники ПЦУ захватывают храмы и нападают на священнослужителей. 23 сентября 2024 года вступил в силу закон, запрещающий деятельность канонической церкви на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр культуры Украины сообщил, что мощи святых в Киево-Печерской лавре могут быть вывезены за границу после проверки их сохранности.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что священникам, посещающим зону боевых действий, следует обратить внимание на опасность распространения неоязыческих настроений среди военных.

    Президент России Владимир Путин сравнил гонения на церковь на Украине с «расстрелом», который не замечают во всем мире, и предупредил, что «это аукнется».

    Коментарии (0)
    6 апреля 2025, 01:31 • Новости дня
    Хуситы атаковали авианосец США Harry Truman в Красном море

    Хуситы нанесли удары по авианосной группе США в Красном море ракетами и дронами

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы хуситов использовали крылатые ракеты и беспилотники для атаки на американский авианосец Harry Truman и его сопровождающие корабли в Красном море.

    Как передает ТАСС, йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» заявило об атаке на американские военные корабли, включая авианосец Harry Truman, в северной части Красного моря.

    Военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что в атаке были задействованы ракетные войска и беспилотная авиация при поддержке военно-морских сил. Он также отметил, что цель атаки заключалась в предотвращении нападений США на подконтрольные хуситам регионы Йемена.

    Телеканал Al Masirah передал слова Сариа о том, что удары хуситов длились несколько часов. По его словам, также была выпущена баллистическая ракета по кораблю снабжения, входящему в состав авианосной группы. Результаты атаки и возможные повреждения кораблей не уточняются.

    Ранее, в субботу вечером, Al Masirah сообщил об ударах ВВС США по району Хафсин в Йемене, где погиб один и ранены четыре человека. Это стало ответом на активные действия хуситов, контролирующих значительные территории в Йемене.

    С середины марта США начали массированные удары по объектам хуситов по приказу президента Дональда Трампа. Операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы торговых путей. Хуситы, в свою очередь, ответили атаками на авианосец Harry Truman, используя ракеты и беспилотники. Пока информации о повреждениях авианосца не предоставлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» совершили атаку на авианосную группу США в северной части Красного моря с использованием крылатых ракет и беспилотников, нанеся значительный ущерб.

    Соединенные Штаты совершили более 36 авиаударов по территории Йемена, контролируемой хуситами, что привело к гибели и ранению людей, как сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа. Стоимость военной операции Соединенных Штатов в Йемене скоро может превысить 1 млрд долларов, а ее продолжительность – составить шесть месяцев, пишет The New York Times со ссылкой на чиновников Конгресса

    Коментарии (0)
    5 апреля 2025, 08:59 • Новости дня
    В Белгородской области семь человек пострадали от атак дронов ВСУ за сутки

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области пострадали семь мирных жителей, один из них находится в тяжелом состоянии, и пятеро остаются в больницах, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что семь мирных жителей Белгородской области пострадали в результате атак беспилотников со стороны ВСУ. Пятеро пострадавших остаются в медицинских учреждениях, а один из них находится в тяжелом состоянии.

    Глава региона также сообщил, что в результате ночного нападения дронов были повреждены линии электропередачи в Нооскольском округе.

    По его словам, энергетики работают над восстановлением сетей и обещают завершить ремонт до 15.00 мск.

    Накануне в Белгородской области ВСУ атаковали беспилотниками коммерческий объект и сельхозтехнику, ранив пять мирных жителей, включая четырех мужчин.

    В пятницу в Минобороны сообщили, что в рамках двухчасовой операции дежурные средства ПВО успешно сбили пять украинских беспилотников, три из которых были уничтожены над Белгородской областью.

    Коментарии (0)
    6 апреля 2025, 02:09 • Новости дня
    Роснедра назвали причины слабого развития добычи РЗМ в России

    Роснедра объяснили слабое развитие добычи редких металлов низким спросом и конкуренцией

    Tекст: Денис Тельманов

    Слабое развитие добычи редких металлов в России связано с низким спросом и конкуренцией, а также дороговизной технологий и удаленностью месторождений.

    Слабое развитие добычи редких и редкоземельных металлов в России обусловлено рядом факторов, сообщает РИА «Новости». Основные причины – это низкий внутренний спрос и высокая конкуренция со стороны зарубежных производителей, предлагающих продукцию по более низким ценам.

    Роснедра отметили, что добыча таких металлов, как литий, в России пока не ведется, однако тантал, ниобий и цирконий добываются, преимущественно в Арктике. Дополнительные сложности связаны с комплексным составом руд, требующим внедрения сложных и дорогих технологий для извлечения редких металлов.

    Кроме того, многие месторождения расположены в удаленных районах с недостаточно развитой инфраструктурой, что создает проблемы для отработки и требует значительных инвестиций. Будущее отрасли будет зависеть от развития высокотехнологичных отечественных отраслей, потребляющих редкие металлы, и решения технологических задач переработки сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский контроль над месторождениями титана и урана на Украине угрожает странам Запада, оказывающим Киеву поддержку.

    В Карагандинской области Казахстана обнаружено месторождение редкоземельных металлов с запасами в 1 млн тонн, среди которых церий, лантан, неодим и иттрий.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите в Самарканде предложил создать в Астане региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам, подчеркнув стратегическое значение этой инициативы.

    Коментарии (0)
    6 апреля 2025, 03:34 • Новости дня
    Стало известно об испытаниях дрона-охотника в России в апреле

    Российский дрон «Фортуна-Т» с ИИ для борьбы с украинскими катерами подготовили к испытаниям

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские специалисты планируют в апреле провести испытания беспилотника «Фортуна-Т», который предназначен для борьбы с украинскими безэкипажными катерами.

    Ведущий инженер Центра беспилотных компетенций сообщил порталу ТАСС, что в апреле в России пройдут испытания беспилотного летательного аппарата самолетного типа «Фортуна-Т». Этот дрон оснащен системой искусственного интеллекта и предназначен для охоты за украинскими безэкипажными катерами.

    Специалист объяснил, что «Фортуна-Т» будет запускаться с руки без использования вспомогательных устройств. Аппарат сможет барражировать над водной поверхностью в течение трех часов, обнаруживая катера. Как только дрон зафиксирует катер, он в автоматическом режиме наводится на него для поражения.

    Кроме того, «Фортуна-Т» оснащен тепловизором, который позволяет выявлять объекты на воде. Разработчики аппарата рассчитывают, что его испытания подтвердят высокую эффективность в условиях реальных задач Военно-морского флота РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области испытали дрон-перехватчик отряда Б.А.Р.С «Сармат», который достиг рекордной скорости 318 километров в час для беспилотников данного типа.

    В России успешно испытали новый робототехнический комплекс для штурмовых действий, способный действовать на расстоянии до 15 километров и оснащенный дневными и ночными режимами наблюдения.

    Также в России ведется разработка робота-андроида БРЧ-1, который будет использоваться в боевых условиях, а первые испытания запланированы на начало 2025 года, как рассказал генконструктор научно-производственного предприятия «Герань» Олег Жуков.

    Коментарии (0)
    6 апреля 2025, 03:56 • Новости дня
    В Бурятии площадь лесных пожаров выросла до 23 гектара

    В Бурятии в Кижингинском и Еравнинском пожары распространились на 23 гектарах

    Tекст: Денис Тельманов

    Два лесных пожара охватили 23 гектара в Бурятии, угрозы населенным пунктам нет, сообщили в агентстве лесного хозяйства.

    Как сообщает РИА «Новости», в Кижингинском и Еравнинском районах Бурятии продолжают тушить два лесных пожара, охвативших в общей сложности 23 гектара. По данным республиканского агентства лесного хозяйства, возгорания были обнаружены на лесном фонде республики за последние сутки.

    Согласно имеющейся информации, пожары не представляют угрозы для населенных пунктов. Основными причинами возгораний стали переход огня с других категорий земель и неосторожное обращение с огнем, что способствовало распространению огня на лесные массивы.

    Для ликвидации пожаров задействованы пятьдесят четыре человека и десять единиц лесопожарной техники. В связи с опасностью новых возгораний, в Бурятии с четвертого апреля введен особый противопожарный режим, ограничивающий доступ в леса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярском крае из-за пала травы и ураганного ветра возникли многочисленные пожары, охватившие несколько районов региона, включая Рыбинский, Шушенский и Минусинский.

    Лесной пожар начался на территории площадью один гектар в Хоринском районе Бурятии, в тушении участвуют двенадцать человек и две единицы техники.

    Нарушение правил пожарной безопасности при жарке шашлыков на дачах может привести к штрафам до 30 тыс. рублей, как сообщил депутат Госдумы от «Единой России» и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

    Коментарии (0)
    6 апреля 2025, 04:03 • Новости дня
    Британия и Франция обсудили миротворцев на Украине с Киевом

    Начальники штабов Британии и Франции обсудили отправку сил сдерживания в Киев

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальники генеральных штабов Британии и Франции провели переговоры в Киеве о возможной отправке сил сдерживания, которые не заменят украинские войска, но будут размещены в стратегических местах.

    Британское министерство обороны сообщило, что начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин провел встречу с главами генштабов Франции и Украины в Киеве для обсуждения возможного развертывания сил сдерживания. На встрече обсуждались структура, размер и состав будущих сил по поддержанию безопасности на Украине. Имя представителей Франции и Украины, участвовавших во встрече, не уточняется, пишет РИА «Новости».

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что по итогам парижского саммита коалиции желающих, среди которых Британия и Франция, планируется отправка на Украину сил сдерживания. Французский лидер подчеркнул, что эти силы не будут миротворческими и их целью станет сдерживание России. Они будут размещены в заранее согласованных с украинской стороной стратегически важных местах.

    В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия видит размещение иностранных миротворцев как провокацию, создающую новые факты на земле и затрудняющую мирное урегулирование конфликта. Лавров подчеркнул, что страны Запада не будут заинтересованы в согласовании условий, если контингент будет размещен на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генералы Франции и Британии посетили Киев для обсуждения условий безопасности Украины после возможного прекращения огня в текущем конфликте с Россией.

    Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих» для предоставления Украине гарантий безопасности.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер обсудили меры реагирования на новые пошлины США и ситуацию на Украине.

    Министр обороны США Пит Хегсет впервые не примет участия во встрече формата «Рамштайн» международной коалиции по военной помощи Украине, назначенной на 11 апреля в Брюсселе.

    Коментарии (0)
    Главное
    Маск призвал остановить «машину смерти» на Украине
    Стубб: Отправка войск на Украину отклонилась от курса
    Журналист Боуз обвинил ЕС в некомпетентности из-за запугивания «войной» с Россией
    «Мисс Европа-Косово» погибла, убегая от полиции в Турции
    Немецкие школьники устроили скандал в мемориале Берген-Бельзен
    В Британии призвали Макрона умерить использование парфюма
    «Русский Ди Каприо» похудел в зоне СВО на 20 килограммов

    Мир испугался наплыва дешевых китайских товаров из-за пошлин США

    Китай намерен биться с США. Он ответил Дональду Трампу введением 34-процентных пошлин на все американские товары. Хватит ли КНР сил победить в торговой войне? В первую волну Пекину удалось не только найти новые рынки сбыта, но и совершить технологический рывок. Евросоюз уже в панике от ожидания наплыва дешевой китайской продукции. Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп послал Макрону «черную метку»

    Приговор суда, перечеркнувший дальнейшую политическую карьеру Марин Ле Пен, обещает принести немало неприятностей ее врагу – президенту Франции Эммануэлю Макрону. Его американский коллега Дональд Трамп решил поучить Евросоюз демократии. Чем настойчивее он это делает, тем лучше для России. Подробности

    Перейти в раздел

    «Если жив, то там классно». Как СВО превращается в семейное дело

    Что заставило 60-летнего слесаря добиваться третьего по счету контракта? Для чего на передовую добровольно ушел отец четырех дочерей? Почему мама, некогда не отпустившая сына в Сирию, одобрила его участие в СВО? Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД побывал на одной из крупнейших электростанций Сибири под Нижневартовском, где встретил работников – ветеранов СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп решил превратить НАТО в свой бизнес-проект

    Соединенные Штаты хотят, чтобы все члены НАТО тратили не менее 5% своего ВВП на оборону, заявил госсекретарь США Марко Рубио на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Сейчас по этому показателю США уступают Польше, которая среди членов альянса стала лидером по военным расходам. Насколько реализуемо очередное требование Дональда Трампа и на что пойдут дополнительные деньги? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Время на исходе». США шантажируют Россию

      Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............