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    «Если жив, то там классно». Как СВО превращается в семейное дело
    Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу
    Макрон призвал европейский бизнес прекратить инвестиции в США
    Завершена огранка крупнейшего бриллианта России
    Российские войска освободили Розовку и Успеновку в ДНР
    Названы причины крушения нефтетанкеров в Керченском проливе
    Кремль заявил о сложности вопроса гарантий безопасности для Украины
    WSJ предсказала глобальное перераспределение китайских товаров
    Ввод новых пошлин США обрушил мировые рынки на 2,2 трлн долларов
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германию охватил легкомысленный милитаризм

    Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.

    2 комментария
    4 апреля 2025, 14:12 • Новости дня

    Кандидат в президенты Польши заявил о невыгодности членства страны в ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кандидат в президенты Польши от фракции «Свободные республиканцы» Марек Якубяк высказал сомнения в целесообразности пребывания страны в Европейском союзе, ссылаясь на неблагоприятный финансовый баланс для Польши.

    Якубяк в эфире издания Do Rzeczy выразил обеспокоенность тем, что членство страны в Европейском союзе становится невыгодным.Он отметил, что расходы Польши на участие в ЕС значительно превышают доходы, получаемые от него, передает РИА «Новости».

    Он привел в пример, что в польском бюджете на 2025 год среди доходов значатся невозвратные дотации из ЕС в размере 4,6 млрд рублей, в то время как взносы составляют более 32 млрд рублей.

    Кроме того, Якубяк указал, что финансовая помощь из ЕС поступает в основном в виде кредитов, что делает такое сотрудничество невыгодным. Он подчеркнул, что Польша получила только возвратную часть национального плана восстановления после пандемии, в то время как безвозвратными средствами воспользовались Германия и Франция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша намерена выставить Украине счет за поддержку, которую оказывала ей в последние годы. В феврале польский премьер Дональд Туск заявил, что Польша не будет соблюдать миграционный пакт ЕС, учитывая наличие почти двух миллионов украинских беженцев в стране.

    3 апреля 2025, 09:48 • Новости дня
    Стало известно о поставках индийских боеприпасов Украине

    «Военный осведомитель»: Индия поставила Украине артиллерийские мины через Европу

    Стало известно о поставках индийских боеприпасов Украине
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Александра Юдина

    Украина получила индийские артиллерийские мины для 120-миллиметровых минометов через европейских посредников, сообщает «Военный осведомитель».

    Индия оказалась в центре внимания после сообщений о поставках артиллерийских боеприпасов на Украину, передает «Газета.Ru» со ссылкой на канал «Военный осведомитель».

    В публикации представлены фотографии артиллерийских мин, якобы произведенных в Индии в 2024 году, которые предназначены для использования с минометами калибра 120 мм.

    Отмечается, что путь артиллерийских боеприпасов на Украину пролегает через посредников из европейских стран. Это позволяет избежать прямых поставок, которые могли бы вызвать международный резонанс и последствия для Индии в сфере международных отношений.

    Артиллерийские мины для 120-миллиметровых минометов имеют широкую сферу применения. Они могут использоваться для различных типов огня, включая осколочно-фугасный, светошумовой и дымовой.

    Эти боеприпасы предназначены для поражения живой силы, техники и укреплений противника на расстоянии до 7-8 км.

    Ранее Владимир Зеленский предложил Европе и США взять на себя расходы по обеспечению ВСУ.

    Коментарии (27)
    1 апреля 2025, 14:58 • Новости дня
    Рар: Приговор Ле Пен расколол Европу

    Политолог Рар: Приговор Ле Пен расколол Европу

    Рар: Приговор Ле Пен расколол Европу
    @ IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если манипуляция демократией возымеет успех во Франции, то в других европейских странах начнется повальное преследование «врагов либеральной системы». Истеблишмент понимает, что если все пустить на самотек, то нынешние правящие элиты не удержат власть и проиграют правым, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее приговор Марин Ле Пен вызвал бурную реакцию в США и Европе.

    «Приговор Марин Ле Пен раскалывает Францию и всю Европу. Так, либеральные силы приветствуют этот шаг, объясняя его вынужденной мерой в борьбе за власть. Правые же видят в этом решении французских судей прямое нарушение демократии», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Он не исключает, что если «вопиющая манипуляция демократической системой» будет иметь успех в Пятой республике, то в других странах – не только в Румынии – начнется повальное преследование «врагов либеральной системы» представителями глубинного государства.

    Собеседник напомнил, что в Германии требуют запрета партии «Альтернатива для Германии», а в Брюсселе звучат призывы к отстранению премьера Венгрии Виктора Орбана. «Либеральный истеблишмент объявил войну своим конкурентам. Они понимают, что если все пустить на самотек, то нынешние правящие элиты не удержат власть и проиграют», – подчеркнул Рар.

    Ситуация в Европе усугубляется тем, что на сторону правых становится президент США – «республиканец помнит, как против него действовало американское глубинное государство». «На этом фоне на Западе надеются, что американские либералы смогут удалить Трампа от «руля» и воссоздать либеральный консенсус», – указал политолог.

    «Таким образом, европейские страны вступают в фазу ожесточенного боя за сохранение власти слабеющих либеральных элит», – акцентировал спикер. Он признался, что нынешние события напоминают ему «последние годы правления коммунистической партии в СССР»: мир вокруг стал радикально меняться, но политики не были готовы к оперативным реформам.

    «Чем это закончилось, хорошо известно. Но либералы в Европе готовы наступить на те же грабли», – считает эксперт. По его прогнозам, Брюссель в лице Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас встанет на строну Эммануэля Макрона, либеральные силы Франции также получат поддержку со стороны Германии и Британии.

    «Джорджу Мелони, которая высказалась в поддержку Марин Ле Пен, попытаются изолировать, запугать и дисциплинировать – как это уже делают с Орбаном и Робертом Фицо. Глубинные государства в Европе даже могут решиться на введение чрезвычайного положения в отдельных странах Евросоюза, если остро встанет вопрос о поражении либералов», – заключил Рар.

    Напомним, приговор Марин Ле Пен вызвал бурную реакцию в США и Европе. Так, Дональд Трамп сравнил произошедшее во Франции с разбирательствами в Соединенных Штатах. «Ей запретили участвовать в выборах в течение пяти лет, причем она является одним из ведущих кандидатов. Это похоже на нашу страну. Очень похоже», – сказал американский лидер.

    Его слова, вероятно, относятся к судебным разбирательствам, которые велись в отношении него самого, в частности по так называемому делу Сторми Дэниелс о фальсификации документов, отмечает «Интерфакс».

    Глава компании SpaceX Илон Маск назвал приговор Ле Пен «злоупотреблением системой правосудия». «Когда радикальные левые не могут выиграть при демократическом голосовании, они злоупотребляют системой правосудия, чтобы посадить своих оппонентов в тюрьму. Это их стандартная тактика во всем мире», – подчеркнул предприниматель.

    Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони выразила недовольство решением суда, запретившим французскому политику участвовать в президентских выборах 2027 года, передает Politico. Она акцентировала: «никто, кто заботится о демократии, не может радоваться приговору, который касается лидера крупной партии и отнимает представителя [во власти] у миллионов граждан».

    Заместитель председателя совета министров Италии Маттео Сальвини назвал решение французских судий «объявлением войны со стороны Брюсселя» и попыткой ущемления демократии. «Те, кто боится решения избирателей, часто находят успокоение в решении судов. В Париже они осудили Марин Ле Пен и хотели бы удалить ее из политической жизни. Плохое кино, которое можно наблюдать и в других странах, например в Румынии», – подчеркнул он.

    Судебное решение угрожает дестабилизацией политической обстановки во Франции и ставит под удар усилия по улучшению государственных финансов, пишет Bloomberg. На этом фоне Жордан Барделла, сменивший Ле Пен на посту лидера правой партии «Национальное объединение», уже объявил о планах организовать митинги и раздачу листовок в эти выходные, сообщает Le Figaro. По его словам, французы должны проявить возмущение в связи с нынешней ситуацией.

    Напомним, Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы и дисквалификации в избирательных правах на пять лет. Парижский суд признал ее виновной в растрате средств Европарламента. Глава французских правых назвала вердикт в отношении себя и своих соратников «черным днем для демократии» и пообещала бороться до конца.

    Ле Пен сообщила, что намерена обжаловать решение суда. Политик выразила сомнение, что апелляция будет рассмотрена до президентских выборов 2027 года, так как подобные процессы обычно занимают от полтора до двух лет. Но при этом она добавила, что не станет обращаться к Макрону с просьбой о помиловании.

    Официальный представитель президента России Дмитрий Песков, комментируя приговор французскому политику, заявил: «Наши наблюдения по европейским столицам говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса». Газета ВЗГЛЯД писала, что власти Франции пошли по румынскому пути борьбы с оппозицией.

    Коментарии (2)
    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    Коментарии (0)
    1 апреля 2025, 19:04 • Новости дня
    Европейских автогигантов оштрафовали за махинации с утилизацией автомобилей
    Европейских автогигантов оштрафовали за махинации с утилизацией автомобилей
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Свыше 10 автомобильных производителей и Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) получили штраф от Европейской комиссии в размере 458 млн евро за сговор в утилизации автомобилей.

    В течение более 15 лет эти компании заключали антиконкурентные соглашения, касающиеся утилизации отслуживших транспортных средств, передает РИА «Новости».

    Среди нарушителей названы такие компании, как BMW, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, Hynday, Mazda, Mitsubishi, Opel, Renault, Toyota, Volkswagen и Volvo.

    По данным ЕК, сговор включал два ключевых аспекта: отказ от выплат компаниям-автопереработчикам и сокрытие процентного соотношения переработки автомобилей и доли утилизированных материалов в новых машинах. Этот период нарушений охватывал 15 лет с 2002 по 2017 годы.

    Компании признали факт нарушения и согласились оплатить наложенные штрафы. Исключением стал Mercedes, который не был оштрафован.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что способны сделать новые пошлины США на импортные автомобили если с европейским автопромом.

    Коментарии (3)
    3 апреля 2025, 14:33 • Новости дня
    Медведев предупредил о глобальных последствиях для мира от пошлин Трампа
    Медведев предупредил о глобальных последствиях для мира от пошлин Трампа
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на товары из более чем 100 государств «жестко нагнуло мировую торговую систему», заявил Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Последствия будут глобальными. Против товаров из США будут введены встречные тарифы. Старые торговые цепочки будут разорваны, но возникнут новые», – написал он в своем Telegram-канале.

    По словам Медведева, Россия не сильно затронута этими мерами, поскольку уже почти не торгует с Америкой. «Практически весь оборот санкционный», – отметил он. Однако, несмотря на это, Россия продолжает развиваться. В первом квартале 2025 года рост экономики составил около 3%, указал Медведев.

    Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации «не стоит суетиться». Он привел в пример совет Лао Цзы: «Стоит присесть на берегу и ждать, когда мимо нас проплывет труп врага». Он уточнил, что имеет в виду «разлагающийся труп экономики Евросоюза».

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как страны восприняли ограничения и что на этот счет говорят иностранные лидеры.

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    2 апреля 2025, 10:39 • Новости дня
    Эстонская православная церковь сменила название

    Власти Эстонии зарегистрировали Эстонскую православную христианскую церковь

    Эстонская православная церковь сменила название
    @ Raimund Franken/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Эстонская православная церковь официально переименована в Эстонскую православную христианскую церковь, чтобы подчеркнуть свою миссию служить всем жителям страны, сохраняя православные традиции.

    Эстонские власти зарегистрировали новое название для Эстонской православной церкви, теперь она будет официально именоваться Эстонская православная христианская церковь, передает ТАСС.

    В официальном заявлении Церкви подчеркивается, что новое имя отражает миссию учреждения – служить всем жителям Эстонии, сохраняя многовековые православные традиции.

    В Церкви заверили, что изменение имени не затрагивает каноническое устройство, все приходы продолжат свою деятельность в обычном режиме.

    Напомним, власти Эстонии усилили давление на ЭПЦ, требуя полного и скорейшего разрыва связей с Московским патриархатом.

    Спикер МИД Мария Захарова призвала не лезть МВД Эстонии в дела Эстонской православной церкви с западной либеральной политкорректностью. Москва осудила давление Эстонии на Православную церковь.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала о причинах гонений в Эстонии на Православную церковь.

    Коментарии (5)
    4 апреля 2025, 09:48 • Новости дня
    Песков сообщил, что Европа не выражала желания к переговорам с Путиным

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль не получал от европейских стран никаких сигналов о готовности или желании начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    По его словам, от европейских стран не поступало никаких сигналов о намерении или желании организовать переговоры с Путиным, передает ТАСС.

    На соответствующий вопрос Песков ответил лаконично: «Пока не было никаких сигналов».

    Он подчеркнул, что Кремль открыто выражает готовность к диалогу, однако инициативы со стороны Европы пока не наблюдается.

    Песков также добавил, что Россия всегда открыта для конструктивного диалога, особенно в условиях нарастающей напряженности в международных отношениях.

    Ранее канал NBC News сообщал, что американское руководство советует президенту Дональду Трампу воздержаться от звонка российскому лидеру Владимиру Путину до достижения договоренности о полном прекращении огня в конфликте на Украине.

    Bloomberg писал, что США ожидают отчета спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева перед российским лидером Владимиром Путиным.

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    2 апреля 2025, 15:48 • Новости дня
    Мирошник обвинил Европу в планах оккупации Украины
    Мирошник обвинил Европу в планах оккупации Украины
    @ Mehdi Chebil/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что план ввода европейского контингента на Украину можно рассматривать как оккупацию.

    Мирошник в ходе экспертной дискуссии «Противостояние Восток – Запад, Украинское измерение. Сценарии будущего» в Ереване заявил, что проект по формированию «контингента сдерживания» европейскими странами является фактическим планом оккупации Украины, передает ТАСС.

    По словам дипломата, этот контингент должен быть введен на территорию Украины после подписания мирного договора.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал мечтателями европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию.

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    3 апреля 2025, 22:24 • Новости дня
    Бербок пожалела американских потребителей из-за будущего роста цен

    Бербок заявила о жалости Европы к американцам из-за пошлин Трампа

    Бербок пожалела американских потребителей из-за будущего роста цен
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейцы выражают сожаление по поводу американских потребителей, которые столкнутся с ростом цен на товары, из-за новых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, заявила исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок.

    Бербок в интервью телеканалу CNN заявила, что европейцы испытывают сожаление по поводу американских потребителей, которые столкнутся с ростом цен. По ее словам, введение президентом США новых торговых пошлин повлияет на стоимость продуктов из европейских и азиатско-тихоокеанских стран, передает РИА «Новости».

    «Эти торговые пошлины фактически представляют собой дополнительные налоги для американских потребителей», – отметила Бербок.

    В качестве примера она привела австралийскую говядину, которая пользуется популярностью в США. По ее словам, введение пошлин делает эту продукцию дороже для американцев. Бербок подчеркнула, что торговая война принесет убытки потребителям по обе стороны Атлантики.

    Ранее Бербок предложила Евросоюзу ввести сборы за обновление программного обеспечения на американских смартфонах в ответ на пошлины США.

    Президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Всемирная торговая организация прогнозирует спад объема мировой торговли на 1% из-за американских пошлин.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решение Трампа о введении пошлин на товары из более чем ста государств «жестко нагнуло мировую торговую систему».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что введение новых пошлин США вызвало волну реакций среди иностранных лидеров.

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    4 апреля 2025, 10:57 • Новости дня
    Макрон призвал европейский бизнес прекратить инвестиции в США

    Макрон предложил бизнесу ЕС приостановить вложения в США из-за пошлин

    Макрон призвал европейский бизнес прекратить инвестиции в США
    @ IMAGO/Chris Kleponis/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с призывом к европейскому бизнесу прекратить инвестиции в США в ответ на введенные администрацией Дональда Трампа пошлины на импорт из ЕС, сообщает Bloomberg.

    Макрон заявил о необходимости коллективной солидарности Европы в ответ на 20-процентные пошлины США на импорт из ЕС. По мнению Макрона, инвестирование в американскую экономику в условиях торговых ограничений подрывает позиции европейских компаний, передает Bloomberg.

    Французский лидер подчеркнул, что европейскому бизнесу сложно будет отказаться от американского рынка, учитывая его значимость. Однако он выразил недовольство тем, что США вводят пошлины, которые могут негативно сказаться на европейских предприятиях и экономике.

    Также Макрон встретился с руководителями компаний, пострадавших от пошлин, в том числе с главой Airbus Гийомом Фори и генеральным директором Safran SA Оливье Андриесом.

    Данные Бюро экономического анализа США показывают, что в 2023 году французские инвестиции в США составили примерно 370 млрд долларов, что составляет около 7% от общего объема прямых иностранных инвестиций в страну. Однако Макрон выразил готовность обсуждать использование антикоррекционного инструмента ЕС для давления на американские цифровые услуги и финансовые механизмы.

    Ранее президент США объявил о введении новых пошлин на товары из Европейского союза, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Макрон заявил, что рассматривает возможность введения мер против цифрового сектора США в ответ на повышение американских таможенных пошлин. Он также призвал французские компании приостановить инвестиции в США до разрешения вопроса с таможенными пошлинами.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа.

    Коментарии (5)
    3 апреля 2025, 09:57 • Новости дня
    Фон дер Ляйен не объявила ответных мер на пошлины США
    Фон дер Ляйен не объявила ответных мер на пошлины США
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости переговоров с президентом США Дональдом Трампом и предупредила о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.

    Фон дер Ляйен подчеркнула необходимость переговоров с Трампом для отмены введенных американских пошлин, передает ТАСС.

    Она выразила глубокое сожаление по поводу решения Трампа и предупредила, что мировая экономика будет тяжело страдать, если ситуация не изменится.

    Кроме того, глава ЕК подчеркнула, что последствия тарифов будут катастрофическими для всех стран, особенно для уязвимых слоев населения.

    Более того, она отметила, что Еврокомиссия уже разработала первый пакет мер в ответ на пошлины на сталь и готовит дополнительные меры для защиты интересов ЕС, если переговоры не принесут результата.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли. Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России.

    Коментарии (3)
    4 апреля 2025, 08:57 • Новости дня
    Финляндия призвала США прояснить сроки военного разворота от ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен выразил обеспокоенность отсутствием четкого графика военного отворота США от Европы и призвал к большей ясности в этом вопросе.

    В интервью изданию Financial Times он подчеркнул необходимость совместной дорожной карты и четкого графика, чтобы европейские страны НАТО могли планировать собственную оборону, передает РИА «Новости».

    Хаккянен выделил важность создания совместной дорожной карты с США, которая бы определяла сроки и форматы перехода на европейское обеспечение безопасности. Он отметил, что необходимо понять, как именно европейские страны НАТО будут обеспечивать свою оборону в ближайшие два, три или пять лет, и какие военные возможности для этого потребуются.

    Министр также сообщил, что Германия и другие страны продолжают участвовать в переговорах с США по разработке этого графика.

    В завершение Хаккянен подчеркнул, что у него состоялся конструктивный разговор с министром обороны США Питом Хегсетом, в ходе которого они обсудили эти важные вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна должна «морально подготовиться» к возобновлению политических отношений с Россией, учитывая соседские отношения и 1350 км общей границы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия никогда не стремилась ухудшать отношения с Финляндией и выступает за добрососедские связи.

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    1 апреля 2025, 18:27 • Новости дня
    Медведев опубликовал комикс с испугавшимся Зеленским

    Медведев опубликовал картинку с испугавшимся Зеленским

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал мем с Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    На изображении запечатлен испуганный Зеленский, он, обращаясь к главе ЕК, спрашивает, любят ли его еще в Европе. Картинка опубликована в X Медведева.

    Фон дер Ляйен с лицом лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера отвечает ему о том, что Еврокомиссия снова полюбила граждан Евросоюза. После этого она добавляет, что это была первоапрельская шутка, и отмечает, что все еще любит Зеленского.

    Ранее Медведев отмечал, что «лечение острой формы русофобии» в Европе достигается с использованием «Калибра», «Оникса», «Искандера», «Орешника» и других мощных средств.

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    3 апреля 2025, 01:15 • Новости дня
    Глава Пентагона решил пропустить встречу по Украине в формате «Рамштайн»

    Министр обороны США Хегсет решил пропустить встречу коалиции по поддержке Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США Пит Хегсет впервые не примет участия во встрече формата «Рамштайн» международной коалиции по военной помощи Украине, которая пройдет 11 апреля в Брюсселе.

    Министр обороны США Пит Хегсет не примет участие в запланированной на 11 апреля встрече международной коалиции по предоставлению военной помощи Украине.

    Как сообщает Defense News, это будет первый случай, когда подобное заседание пройдет без присутствия главы Пентагона.

    Ожидается, что США не будут представлены на мероприятии высокопоставленными представителями Министерства обороны, ни в очном формате, ни дистанционно.

    Такое решение США вызывает обеспокоенность среди союзников, особенно на фоне изменения приоритетов американской администрации в отношении поддержки Киева.

    На предыдущем заседании в феврале Хегсет настоятельно призвал европейские страны брать на себя больше ответственности за свою оборону, а также исключил возможность вступления Украины в НАТО до принятия окончательного решения Белым домом.

    Отказ от участия США в предстоящей встрече может ограничить доступ других стран коалиции к важной американской разведывательной информации и аналитике о текущей ситуации на Украине.

    В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала эту новость. В своем телеграм-канале она написала: «Экипаж прощается и желает хорошего полета», подразумевая, что отсутствие участия США может оказаться значимым для хода встречи и дальнейшего развития событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США поручил подготовить план по сокращению военного бюджета на 50 млрд долларов ежегодно. При этом  Вашингтон самоустраняется от поддержки Украины, что ведет к усилению исторической конкуренции между Британией, Германией и Францией в отсутствии консолидированного европейского блока.

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    3 апреля 2025, 13:10 • Новости дня
    Захарова сравнила «коалиции» по Украине с группами для психически нездоровых
    Захарова сравнила «коалиции» по Украине с группами для психически нездоровых
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила создаваемые в Европе «коалиции» по урегулированию конфликта на Украине с группами в соцсетях для психически нездоровых людей.

    Захарова высказала свое мнение о европейских коалициях, якобы предназначенных для урегулирования украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнула, что эти коалиции напоминают группы в социальных сетях для психически нездоровых людей, и заявила, что они не имеют отношения к миру, а являются подгруппами «партии войны».

    Захарова напомнила о попытках создания «коалиции желающих» для отправки миротворческого контингента на Украину, а также о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о формировании «коалиции действий за прочный и долговременный мир». Последняя коалиция, по словам Макрона, призвана объединить тех, кто стремится к единству в построении мира через силу.

    Официальный представитель МИД выразила сомнение в намерениях этих коалиций, задавшись вопросом, что будут делать эти коалиции – «коалиция желающих» и «коалиция мира через силу».

    Захарова добавила, что эти названия скорее напоминают группы в социальных сетях для людей с нездоровой психикой и не имеют отношения к миру.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал мечтателями европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию.

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    2 апреля 2025, 12:34 • Новости дня
    AFP: США сблизятся с Россией, подрывая основы НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Европейские дипломаты выразили беспокойство по поводу вероятного сближения США с Россией, которое может подорвать основы НАТО, несмотря на отсутствие конкретных решений со стороны Вашингтона, пишет AFP.

    По данным агентства, европейские дипломаты выражают обеспокоенность из-за возможного сближения США с Россией, что может подорвать основы НАТО, передает ТАСС.

    Они указывают, что администрация президента Дональда Трампа пока не приняла конкретных решений, но каждый день наносит новые удары по альянсу.

    AFP также подчеркивает, что налаживание связей между Вашингтоном и Москвой вызывает опасения в НАТО. Альянс опасается, что США могут встать на сторону главного врага НАТО – России.

    Однако некоторые дипломаты допускают, что диалог Трампа с Россией может быть частью переговорной стратегии для завершения конфликта на Украине.

    Несмотря на все опасения, в альянсе допускают, что такие действия могут быть лишь тактическим ходом, который хоть и вызывает дискомфорт, может оказаться приемлемым.

    Однако, если это действительно стратегический перелом, то это станет серьезной проблемой для НАТО, подчеркнул другой европейский дипломат, высказав мнение, что переговоры с Россией могут стать «горькой пилюлей», которую придется проглотить.

    Ранее в октябре прошлого года сообщалось, что министры обороны стран НАТО намерены пересмотреть политику альянса в отношении России.

    Дональд Трамп заявил, что стремление Украины попасть в НАТО могло стать причиной полномасштабного конфликта с Россией.

    Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Россия остается «самой серьезной угрозой» безопасности альянса.

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