Путин провел переговоры с вице-премьером и главой МВД ОАЭ

Tекст: Денис Тельманов

Владимир Путин встретился с вице-премьером и министром внутренних дел ОАЭ Сейфом бен Заидом Аль Нахайяном, передает ТАСС. Переговоры прошли в Кремле.

«Нас с Объединенными Арабскими Эмиратами связывают очень добрые дружеские отношения», – подчеркнул Путин, открывая встречу.

Во встрече также участвовал глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Российский лидер принял иностранного гостя в представительском кабинете Кремля.

Накануне глава МВД ОАЭ провел встречу в Москве с российским министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. По итогам переговоров Колокольцев отметил готовность России увеличивать информационный обмен с ОАЭ по каналам Интерпола.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил благодарность президенту ОАЭ за содействие в обменах пленными между Россией и Украиной и обсудил с ним российско-американский диалог по урегулированию украинского конфликта.

В Кремле также прошли переговоры между Путиным и Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, где рассматривалось важное взаимодействие России и ОАЭ на международной арене в контексте глобальных вопросов.

Во время неформальной встречи в Ново-Огареве, которая продолжалась почти до полуночи, президенты обсудили широкий круг тем, как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.