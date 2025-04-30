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Англоязычные СМИ назвали трех вероятных преемников папы римского Франциска
Исследование англоязычных СМИ выявило трех кандидатов на пост папы римского
Тремя основными претендентами на место папы Франциска англоязычные СМИ назвали кардиналов из Италии Пьетро Паролина и Маттео Дзуппи, а также филиппинца Луиса Тагле, уделяя Паролину особое внимание, согласно исследованию компании «Крибрум».
Исследование компании «Крибрум» показало, что англоязычные СМИ чаще всего называли в качестве вероятных преемников папы римского Франциска итальянцев Пьетро Паролина, Маттео Дзуппи и филиппинца Луиса Тагле, при этом Паролино упоминается в три раза чаще других кандидатов, передает ТАСС.
Несмотря на объявленный Ватиканом траур, американские и британские СМИ обсуждают кандидатуры на пост нового понтифика, отмечая, что политические темы зачастую преобладают над трауром по умершему Франциску.
За период с 21 по 28 апреля было проанализировано свыше 16,5 тыс. публикаций в 1 214 изданиях с потенциальной аудиторией 352 млн человек, а также более 60 тыс. постов от почти 30 тыс. авторов с охватом 134 млн просмотров.
Выяснилось, что в публикациях западных изданий основное внимание уделяется критике и достижениям Франциска – от его отношения к спецоперации на Украине, выступлений против капитализма и защиты окружающей среды до шагов по сближению с другими религиями.
Британская Daily Mirror напомнила, что во время визита в Боливию Франциск назвал пагубное влияние на экологию «навозом дьявола» и критиковал «погоню за деньгами». New York Times отметила, что некоторые консерваторы, включая тех, кто убедил себя, что аргентинский папа был тайным коммунистом, беспокоились, что он сожжет церковную доктрину, хотя он никогда ее не касался.
Times выделила протесты внутри церкви из-за смягчения ряда традиционных практик, что акцентировало его усилия Франциска на милосердии, а не на доктрине.
«Пообещав создать «бедную церковь для бедных» после избрания в 2013 году, Франциск заботился о маргинализированных сообществах, бездомных, заключенных и мигрантах», – напомнило издание.
В целом Франциск, по мнению западных СМИ, вдохновлял молодежь и активистов, но вызывал раздражение среди консерваторов.
Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, кардинал Луис Тагле, известный как «азиатский Франциск», оказался одним из главных претендентов на папский престол на фоне перестройки католической церкви.
Будущий глава Римско-католической церкви получит Ватикан с финансовым дефицитом и другими сложными проблемами. Между тем Франциск незадолго до смерти перечислил около 200 тыс. евро со своего личного счета на погашение ипотеки фабрики при тюрьме для несовершеннолетних.
Источник в Ватикане назвал 7 мая датой тайного конклава кардиналов для избрания нового понтифика.