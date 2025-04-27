Economist: Папа римский оставил «зашифрованное послание»

Economist: Папа римский в последнем послании указал на место Церкви в мире

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет британский журнал The Economist в статье «Последнее зашифрованное послание папы римского», речь идет о почти всех личных сбережениях Франциска, которые были потрачены на выплату ипотеки макаронной фабрики, действующей при римской тюрьме для несовершеннолетних, передает ТАСС.

«Послание, которое сквозило в распоряжениях Франциска о похоронах, заключалось в том, что истинное место его Церкви – на задворках общества», – пишет Economist.

Еще в годы служения архиепископом в Буэнос-Айресе Франциск совершал обряд омовения ног в тюрьмах в Чистый четверг перед Пасхой и продолжил эту традицию уже в статусе папы римского. Одним из его последних публичных выходов стало посещение римской тюрьмы накануне Пасхи, за день до смерти 21 апреля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, папа римский Франциск скончался после инсульта и остановки сердца в возрасте 88 лет. Гроб с телом папы доставили в собор Святого Петра, где тысячи верующих собрались проститься с ним перед похоронами.

В четверг хирург Серджо Алфьери описал последние минуты жизни понтифика и невозможность оказать помощь после впадения в кому.