Reuters: Новый папа римский столкнется с дефицитом бюджета Ватикана

Tекст: Дарья Григоренко

Reuters со ссылкой на источники сообщило, что новый понтифик будет вынужден решать вопросы бюджетного дефицита Ватикана. В середине 2024 года последний опубликованный отчет показал дефицит бюджета в размере 83 млн евро. В то же время еще в 2022 году Ватикан оценил нехватку средств в пенсионном фонде в 631 млн евро, и, по данным источников, этот показатель мог возрасти, передает РИА «Новости».

В сообщении подчеркивается, что, помимо финансовых трудностей, будущему папе придется решать вопросы, связанные с падением посещаемости католических храмов на Западе, а также сложные доктринальные споры о рукоположении женщин в духовный сан и включении ЛГБТ в католическую общину. Среди вероятных кандидатов на пост понтифика называется филиппинский кардинал Луис Антонио Гоким Тагле.

Ранее источник в Ватикане сообщил о 7 мая как о дате тайного конклава кардиналов Римско-католической церкви для избрания нового понтифика, передает Reuters.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после смерти папы римского Франциска в Рим уже начали съезжаться на конклав кардиналы со всего мира. По окончании траура будет назначена дата конклава – и, скорее всего, к концу мая католики получат нового папу.