В Пермском крае подросток с пневматикой попытался украсть 168 шоколадок

Tекст: Дарья Григоренко

15-летний подросток 29 марта предпринял попытку ограбления магазина в Мотовилихинском районе города Перми. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он ворвался в помещение с пневматическим пистолетом и угрожал сотруднице магазина, пытаясь украсть 168 плиток шоколада на общую сумму 17 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Однако один из покупателей магазина смог обезвредить подростка и удерживал его до прибытия правоохранителей. В настоящее время юноше предъявлено обвинение по статье 162 часть 2 УК РФ (разбой), и суд постановил отправить его под домашний арест.

Подросток признал свою вину и вскоре перед ним будут выдвинуты официальные обвинения. В сообщении СУСК РФ также упомянуто, что будет проведена проверка действий лиц, ответственных за воспитание несовершеннолетнего, и дана соответствующая правовая оценка.

Ранее в Курске 16-летний подросток в балаклаве и с молотком ворвался в школу № 54, разбил окна и попытался устроить поджог при помощи жидкости для розжига, но был задержан полицией.

В Екатеринбурге учитель ОБЖ обнаружил у шестиклассника травматический пистолет в портфеле, который мальчик принес, чтобы похвастаться перед одноклассниками.