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В Пермском крае подросток с пневматикой попытался украсть 168 шоколадок
В Пермском крае 15-летний подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался ограбить магазин и украсть 168 плиток шоколада, но был задержан покупателем и передан полиции, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.
15-летний подросток 29 марта предпринял попытку ограбления магазина в Мотовилихинском районе города Перми. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он ворвался в помещение с пневматическим пистолетом и угрожал сотруднице магазина, пытаясь украсть 168 плиток шоколада на общую сумму 17 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
Однако один из покупателей магазина смог обезвредить подростка и удерживал его до прибытия правоохранителей. В настоящее время юноше предъявлено обвинение по статье 162 часть 2 УК РФ (разбой), и суд постановил отправить его под домашний арест.
Подросток признал свою вину и вскоре перед ним будут выдвинуты официальные обвинения. В сообщении СУСК РФ также упомянуто, что будет проведена проверка действий лиц, ответственных за воспитание несовершеннолетнего, и дана соответствующая правовая оценка.
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