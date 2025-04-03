Трамп временно отложил пошлины на фармацевтику

Трамп объявил о переносе введения пошлин на фармацевтические товары в США

Tекст: Мария Иванова

Как агентство Bloomberg, Дональд Трамп временно отложил введение торговых пошлин на фармацевтическую продукцию, однако планирует ввести их в будущем. Белый дом уже разрабатывает план по введению ограничительных мер, что подтверждают источники агентства.

По словам чиновника из администрации Трампа, планируется провести расследование, чтобы выяснить влияние импорта определенных товаров на национальную безопасность США. Это включает не только фармацевтическую отрасль, но и полупроводники и полезные ископаемые, сообщает ТАСС.

Ранее агентство Reuters сообщало, что фармацевтические компании и лоббистские группы настоятельно рекомендовали президенту США вводить поэтапные торговые ограничения на медицинские товары, чтобы дать компаниям время адаптироваться.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти. 2 апреля Трамп заявил о минимальной ставке пошлин в 10% на импортные товары и индивидуальных тарифах для отдельных стран. С 3 апреля вводится ставка в 25% на ввоз всех автомобилей в США.

Исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц заявил, что пошлины США ударят по мировой экономике и создадут проблемы для всех сторон.

Министр финансов США Скотт Бессент рекомендовал другим странам отказаться от ответных действий на введенные Трампом пошлины, чтобы избежать эскалации торговых споров.