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Система «Марафон-IoT» получила возможность управления беспилотниками
Московский авиационный институт модернизирует систему «Марафон-IoT» для управления беспилотниками и связи с самолетами, предоставляя новые возможности для интернета вещей, сообщили в пресс-службе вуза.
Московский авиационный институт (МАИ) модернизирует проект многоспутниковой системы передачи данных «Марафон-IoT», сообщает ТАСС.
Обновленная система будет использоваться для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), связи с самолетами, телеметрии и других задач. Эти работы ведутся в рамках контракта с АО «Решетнев».
Проект «Марафон-IoT» реализуется на базе Центра космических технологий МАИ в рамках федерального проекта «Сфера». Система станет альтернативой мобильной связи и оптоволокну, что особенно актуально для удаленных регионов с ограниченной наземной инфраструктурой. В МАИ подчеркивают уникальность системы, сравнивая ее с форматами Кубсат, но отмечают, что «Марафон-IoT» лишена недостатков последних благодаря более мощной аппаратуре.
Никита Матасов, руководитель проектной группы, отметил, что основное внимание уделяется созданию устройства сопряжения и интерфейсного протокола. Эти элементы позволят легко устанавливать на «Марафон-IoT» широкий спектр целевой аппаратуры. Устройство сопряжения будет управлять спутником и обеспечивать передачу данных между различными системами.
Как сообщается, на данный момент разработана концепция модернизированного спутника и ведется работа над интерфейсным протоколом и блоком сопряжения. Эти разработки позволят «Марафон-IoT» стать более универсальной и востребованной системой в условиях ограниченной инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году Роскосмос анонсировал запуск первого спутника для интернета вещей «Марафон-IoT», который должен был стать элементом глобальной IoT-сети. В 2022 году сообщалось, что российские космические системы были признаны не отвечающими нуждам цифровой трансформации. Однако запуск первого спутника «Марафон-IoT» отложили.