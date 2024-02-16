Запуск первого спутника «Марафон-IoT» отложили

Роскосмос: Запуск первого спутника «Марафон-IoT» откладывается для проведения проверок ПО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, запуск первого демонстрационного космического аппарата «Марафон-IoT» перенесли для дополнительных проверок ПО, а также уточнения программы дополнительных исследований», передает ТАСС. Там добавили, что спутник отправится в космос, когда задачи будут решены.

Изначально Роскосмос планировал отправить «Марафон-IoT» на орбиту одновременно со спутником «Метеор-М» во втором квартале 2024 года.

Напомним, в октябре Роскосмос сообщил, что первый аппарат спутниковой группировки для интернета вещей «Марафон-IoT» будет запущен 26 декабря с космодрома Восточный.