Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?0 комментариев
Запуск первого спутника «Марафон-IoT» отложили
Роскосмос: Запуск первого спутника «Марафон-IoT» откладывается для проведения проверок ПО
Запуск первого демонстрационного спутника для интернета вещей «Марафон-IoT» переносится ввиду необходимости дополнительных проверок программного обеспечения (ПО) и уточнения программы исследований, сообщили в Роскосмосе.
Как говорится в сообщении, запуск первого демонстрационного космического аппарата «Марафон-IoT» перенесли для дополнительных проверок ПО, а также уточнения программы дополнительных исследований», передает ТАСС. Там добавили, что спутник отправится в космос, когда задачи будут решены.
Изначально Роскосмос планировал отправить «Марафон-IoT» на орбиту одновременно со спутником «Метеор-М» во втором квартале 2024 года.
Напомним, в октябре Роскосмос сообщил, что первый аппарат спутниковой группировки для интернета вещей «Марафон-IoT» будет запущен 26 декабря с космодрома Восточный.