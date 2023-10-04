Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.5528 комментариев
Роскосмос анонсировал запуск первого спутника для интернета вещей «Марафон-IoT»
Роскосмос: Первый спутник для интернета вещей «Марафон-IoT» будет запущен 26 декабря
Первый аппарат спутниковой группировки для интернета вещей «Марафон-IoT» будет запущен 26 декабря с космодрома Восточный, сообщили в Роскосмосе.
Как говорится в сообщении госкорпорации, спутник запустят с Восточного 26 декабря, причем его задачи не будут ограничиваться техническим аспектом, передает ТАСС.
В Роскосмосе отметили, что на поверхности спутника в рамках проекта по поддержке онкобольных детей будут выгравированы рисунки и слова – «самые заветные детские желания».
«Марафон-IoT» – спутниковая группировка для предоставления услуг интернета вещей, которая будет создана в рамках программы «Сфера». Всего в ее состав войдет более 250 аппаратов весом не более 50 кг каждый. Они будут размещаться в 12 орбитальных плоскостях на высоте около 750 км.
Ранее в «Белой книге» высоких технологий в России и за рубежом сообщалось, что отечественные телекоммуникационные и геоинформационные космические системы не в полной мере отвечают задачам, стоящим перед экономикой страны в рамках цифровой трансформации.