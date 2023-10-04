Роскосмос анонсировал запуск первого спутника для интернета вещей «Марафон-IoT»

Роскосмос: Первый спутник для интернета вещей «Марафон-IoT» будет запущен 26 декабря

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении госкорпорации, спутник запустят с Восточного 26 декабря, причем его задачи не будут ограничиваться техническим аспектом, передает ТАСС.

В Роскосмосе отметили, что на поверхности спутника в рамках проекта по поддержке онкобольных детей будут выгравированы рисунки и слова – «самые заветные детские желания».

«Марафон-IoT» – спутниковая группировка для предоставления услуг интернета вещей, которая будет создана в рамках программы «Сфера». Всего в ее состав войдет более 250 аппаратов весом не более 50 кг каждый. Они будут размещаться в 12 орбитальных плоскостях на высоте около 750 км.

Ранее в «Белой книге» высоких технологий в России и за рубежом сообщалось, что отечественные телекоммуникационные и геоинформационные космические системы не в полной мере отвечают задачам, стоящим перед экономикой страны в рамках цифровой трансформации.